OPPO phát triển camera selfie 100MP cảm biến vuông: Bước tiến thay đổi thói quen nhiếp ảnh OPPO đang thử nghiệm cảm biến camera trước 100MP với tỉ lệ khung hình vuông 1:1, cho phép linh hoạt cắt ghép ảnh mà không giảm chất lượng, vượt xa thông số của iPhone 17.

OPPO đang thử nghiệm một loại cảm biến camera trước hoàn toàn mới với độ phân giải lên đến 100MP và tỉ lệ khung hình vuông 1:1. Bước đi này không chỉ nhắm đến việc nâng cao độ chi tiết cho ảnh chân dung mà còn tạo ra sự khác biệt lớn so với các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là lộ trình phát triển của dòng iPhone 17.

Đột phá với cảm biến tỉ lệ 1:1 trên camera selfie

Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, một hãng smartphone Android hàng đầu, được cho là OPPO, đang tiến hành thử nghiệm cảm biến camera trước với thiết kế hình vuông thay vì hình chữ nhật truyền thống. Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở độ phân giải cực cao lên đến 100MP, một con số hiếm thấy đối với camera selfie trên thị trường hiện nay.

Việc sử dụng cảm biến vuông tỉ lệ 1:1 mang lại ưu thế kỹ thuật vượt trội về mặt quang học. Thay vì phải tận dụng một phần diện tích cảm biến hình chữ nhật để cắt ra các tỉ lệ khác nhau, cảm biến vuông cho phép khai thác tối đa diện tích thấu kính. Điều này giúp tối ưu hóa khả năng thu sáng và độ nét tại các góc ảnh, vốn là điểm yếu thường thấy trên các hệ thống camera selfie thu nhỏ.

Linh hoạt trong hậu kỳ và trải nghiệm người dùng

Cảm biến vuông 1:1 mang đến sự linh hoạt tối đa cho người dùng trong việc sáng tạo nội dung. Với tỉ lệ này, người chụp có thể dễ dàng cắt khung hình theo chiều dọc (9:16) để đăng Story, TikTok hoặc chiều ngang (16:9) cho các nền tảng khác mà không cần phải xoay điện thoại vật lý.

Đặc biệt, với độ phân giải 100MP, việc cắt ghép ảnh (crop) vẫn đảm bảo giữ được độ chi tiết cực cao. Ngay cả khi chỉ sử dụng một phần nhỏ của bức ảnh gốc, kết quả cuối cùng vẫn đạt được độ sắc nét tương đương với các camera thông thường. Điều này giải quyết triệt để bài toán về bố cục trong nhiếp ảnh selfie, nơi người dùng thường khó căn chỉnh khung hình hoàn hảo ngay từ lúc bấm máy.

Đối đầu trực tiếp với chiến lược của Apple

Thông tin về việc OPPO phát triển cảm biến vuông xuất hiện ngay sau những tin đồn về việc Apple sẽ tích hợp giải pháp tương tự cho dòng iPhone 17. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở thông số kỹ thuật. Trong khi Apple được cho là sẽ sử dụng cảm biến 18MP, con số 100MP của OPPO cho thấy tham vọng dẫn đầu về mặt công nghệ phần cứng của hãng điện thoại Trung Quốc.

Cảm biến camera selfie vuông được Apple tích hợp cho dòng iPhone 17

Sự tương đồng về hướng đi giữa hai ông lớn công nghệ cho thấy cảm biến vuông 1:1 có thể trở thành xu hướng mới của ngành công nghiệp smartphone trong giai đoạn 2025-2026. Thay vì chạy đua về kích thước cảm biến vật lý vốn đã chạm trần không gian trên màn hình, các hãng đang tập trung vào việc thay đổi cấu trúc cảm biến để tối ưu công năng sử dụng.

Kỳ vọng xuất hiện trên các dòng flagship tương lai

Mặc dù OPPO chưa chính thức xác nhận tên thiết bị sẽ sở hữu công nghệ này, nhưng giới phân tích dự đoán cảm biến 100MP tỉ lệ 1:1 sẽ là quân bài chiến lược trên dòng Find X10 thế hệ mới. Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của hãng, luôn được ưu tiên trang bị những công nghệ hình ảnh tiên tiến nhất để cạnh tranh ở phân khúc flagship.

Bên cạnh độ phân giải khủng, việc thương mại hóa công nghệ này còn phụ thuộc vào khả năng tối ưu hóa phần mềm và bộ xử lý hình ảnh (ISP). Việc xử lý dữ liệu từ một cảm biến 100MP đòi hỏi năng lực tính toán rất lớn để đảm bảo tốc độ chụp và khả năng xử lý AI trong thời gian thực. Nếu thành công, OPPO sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh selfie, biến camera trước thành một công cụ sáng tạo chuyên nghiệp thay vì chỉ dùng cho các cuộc gọi video hay chụp ảnh lưu niệm thông thường.