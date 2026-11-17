OPPO Pro Max tiếp theo dự kiến dùng kính cong bốn cạnh để ẩn viền màn hình, tạo góc nhìn vô cực Theo thông tin rò rỉ, mẫu Pro Max kế nhiệm của OPPO có mặt kính cong đều bốn cạnh nhằm làm mờ viền đen, nhưng bài toán sản xuất và độ bền vẫn còn bỏ ngỏ.

Mẫu Pro Max tiếp theo của OPPO dự kiến trang bị lớp kính cong ở cả bốn cạnh. Thiết kế này giúp che khuất viền màn hình bằng hiệu ứng quang học, mang lại cảm giác hình ảnh tràn ra sát mép máy, hay còn gọi là góc nhìn vô cực. Theo GSMArena, đây là thay đổi lớn nhất về ngoại hình của chiếc flagship đang được phát triển.

Điểm nhấn nằm ở cấu trúc mặt kính bảo vệ. Nếu được thương mại hóa, giải pháp này có thể thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị và nâng tiêu chuẩn thẩm mỹ của smartphone cao cấp.

Kính cong bốn cạnh khác gì so với màn hình cong truyền thống?

Các mẫu điện thoại truyền thống thường chỉ vuốt cong hai bên. Ở thiết kế mới, độ cong bao phủ toàn bộ mặt trước, kể cả phần đỉnh và đáy máy, tạo thành một khối kính liền mạch khi nhìn từ mọi góc độ.

OPPO đang phát triển công nghệ màn hình viền siêu mỏng cho các flagship tiếp theo

Theo các báo cáo rò rỉ, mục tiêu của OPPO là tận dụng góc khúc xạ của ánh sáng đi qua lớp kính để làm mờ phần viền đen quanh tấm nền hiển thị. Khi nhìn trực diện, hiệu ứng quang học tạo cảm giác hình ảnh kéo ra tận mép ngoài cùng của khung viền kim loại.

Cách tiếp cận này được xem là bước tiến trong việc tối ưu không gian hiển thị mà không cần thu hẹp viền vật lý xuống mức quá mỏng.

Trải nghiệm nhìn và vuốt chạm sẽ thay đổi ra sao?

Phần viền gần như biến mất dưới lớp kính, tạo không gian hiển thị rộng rãi và mang đậm tính tương lai. Trải nghiệm xem phim hay chơi game trên màn hình không viền cũng được kỳ vọng mang lại mức độ đắm chìm cao hơn.

Về thao tác, độ cong ở cạnh trên và cạnh dưới có lợi cho các cử chỉ điều hướng. Khi vuốt từ dưới lên để về màn hình chính hoặc vuốt từ trên xuống để mở thanh thông báo, ngón tay lướt trên bề mặt nhẵn mịn thay vì vấp phải gờ nối.

Cảm giác cầm nắm cũng được cải thiện khi các góc cạnh sắc nhọn bị loại bỏ. Thiết bị còn trông mỏng và thanh thoát hơn so với kích thước thực tế.

Tuy nhiên, độ cong sâu đòi hỏi nhà sản xuất tinh chỉnh lại thuật toán phần mềm để tránh chạm nhầm khi lòng bàn tay vô tình tỳ vào mép máy.

Cái giá phải trả: những bài toán khó của khâu sản xuất

Việc ẩn viền dưới kính cong đặt ra nhiều thách thức cho nghiên cứu và sản xuất. Quá trình gia công mặt kính cong bốn chiều cần hệ thống máy móc có độ chính xác cực cao.

OPPO đang gặp nhiều thách thức với công nghệ màn hình mới

Các góc máy vốn là điểm yếu nhất, chịu lực mạnh nhất khi va đập. Vì vậy, kỹ sư cần dùng kính cường lực thế hệ mới nhất để gia cố khu vực này, tránh nứt vỡ khi rơi rớt trong sử dụng hằng ngày.

Hơn nữa, việc uốn tấm nền OLED khớp hoàn toàn với độ cong phức tạp của lớp kính làm tăng đáng kể tỷ lệ hao hụt và chi phí linh kiện.

Thách thức Nội dung chính Gia công kính Kính cong bốn chiều cần máy móc có độ chính xác cực cao Độ bền ở các góc Góc máy chịu lực mạnh nhất khi va đập, cần kính cường lực thế hệ mới Tấm nền OLED Uốn khớp độ cong kính làm tăng tỷ lệ hao hụt và chi phí linh kiện Ăng-ten Các dải thu sóng ở cạnh viền phải được tính toán lại Tản nhiệt và linh kiện Khung viền thu hẹp để nhường chỗ cho mặt kính, hạn chế không gian bên trong

Ngoài ra, việc bố trí các dải ăng-ten ở cạnh viền cũng phải được tính toán lại cẩn trọng. Nếu thương mại hóa thành công công nghệ này, OPPO sẽ phải giải quyết triệt để bài toán tản nhiệt và không gian bố trí linh kiện, khi khung viền đã bị thu hẹp đáng kể.

Điều cần lưu ý

Đây mới là thông tin rò rỉ về một sản phẩm đang trong quá trình phát triển. Các chi tiết về thông số, thời điểm ra mắt và khả năng thương mại hóa chưa được hãng xác nhận trong nguồn tin.