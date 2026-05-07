OPPO Reno X lộ diện với màn hình tỷ lệ 16:10 và pin dung lượng 7.000mAh Mẫu smartphone OPPO Reno X mới rò rỉ gây chú ý với thiết kế màn hình phẳng tỷ lệ 16:10 độc đáo, sử dụng chip Dimensity 9-series cùng hệ thống camera tiềm vọng cao cấp.

Trong khi thị trường đang tập trung vào dòng Reno16 sắp ra mắt, thông tin rò rỉ từ leaker Digital Chat Station cho thấy OPPO đang phát triển một mẫu smartphone hoàn toàn mới với tên gọi tạm thời là Reno X. Thiết bị này được mô tả là một giải pháp "lai", mang đến trải nghiệm không gian hiển thị rộng rãi như điện thoại gập nhưng vẫn giữ được độ bền và sự đơn giản của smartphone truyền thống.

Thiết kế màn hình phẳng tỷ lệ 16:10 độc đáo

Điểm khác biệt lớn nhất của OPPO Reno X so với các smartphone hiện đại chính là tỷ lệ khung hình. Theo nguồn tin, máy sở hữu màn hình phẳng kích thước 6,39 inch với độ phân giải khoảng 21xx x 13xx. Tỷ lệ khung hình này đạt xấp xỉ 16:10, rộng hơn đáng kể so với tỷ lệ 20:9 hoặc 21:9 vốn thiên về chiều cao thường thấy trên các thiết bị hiện nay.

Việc áp dụng tỷ lệ 16:10 giúp diện tích hiển thị theo chiều ngang tăng lên, mô phỏng trải nghiệm giống như khi mở một chiếc điện thoại gập. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tác vụ như đọc văn bản, duyệt web, xử lý bảng tính hoặc đa nhiệm nhiều cửa sổ. Với những người dùng yêu thích màn hình lớn nhưng lo ngại về độ bền của bản lề hay nếp gấp trên điện thoại gập, Reno X được xem là một lựa chọn thay thế khả thi.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ và dung lượng pin ấn tượng

Không chỉ dừng lại ở thay đổi về ngoại hình, OPPO Reno X còn được trang bị cấu hình thuộc phân khúc cao cấp. Máy dự kiến sử dụng chipset Dimensity 9-series mạnh mẽ nhất từ MediaTek, cho phép xử lý mượt mà các tác vụ nặng và chơi game đồ họa cao. Đáng chú ý, thiết bị có thể sở hữu viên pin dung lượng lên tới 7.000mAh, một con số vượt trội so với mặt bằng chung của các smartphone cùng phân khúc hiện nay.

Hệ thống camera trên Reno X cũng được đầu tư kỹ lưỡng với cụm ba ống kính. Trong đó, cảm biến chính có độ phân giải 50MP kết hợp cùng ống kính tele tiềm vọng. Việc tích hợp ống kính tiềm vọng cho thấy OPPO định vị Reno X là một sản phẩm cao cấp, tập trung mạnh vào khả năng nhiếp ảnh thay vì chỉ là một mẫu máy thử nghiệm về màn hình.

Thời điểm ra mắt và định vị thị trường

Mặc dù thuộc dòng Reno nhưng các nguồn tin cho biết Reno X có thể sẽ không ra mắt cùng thời điểm với dòng Reno16. Thay vào đó, thiết bị này nhiều khả năng sẽ được trình làng cùng với dòng flagship Find X10 vào cuối năm nay.

Động thái này cho thấy chiến lược của OPPO trong việc thử nghiệm các triết lý thiết kế mới nhằm tạo sự khác biệt trong bối cảnh thị trường smartphone đang dần bão hòa. Với sự kết hợp giữa màn hình tỷ lệ rộng, cấu hình mạnh và pin dung lượng lớn, Reno X hứa hẹn sẽ là một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của thương hiệu trong thời gian tới.