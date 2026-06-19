OPPO Reno15 A trình làng: Pin khủng 7000mAh và chuẩn bền bỉ IP69 vượt phân khúc OPPO vừa chính thức giới thiệu Reno15 A tại thị trường Nhật Bản với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn 7000mAh và khả năng kháng nước chuẩn IP69. Đây là mẫu smartphone tầm trung sở hữu cấu hình cân bằng giữa hiệu năng và độ bền thực tế.

OPPO vừa âm thầm ra mắt mẫu smartphone mới mang tên Reno15 A tại thị trường Nhật Bản. Thực tế, đây là phiên bản đổi tên của chiếc Reno15 F với cùng mã model và thông số kỹ thuật, nhằm tiếp cận người dùng tại các thị trường khác nhau với định danh phù hợp hơn. Thiết bị gây chú ý khi kết hợp giữa viên pin dung lượng cực lớn và các tiêu chuẩn bảo vệ phần cứng cao cấp nhất hiện nay.

OPPO Reno15 A ra mắt với thiết kế trẻ trung, bắt mắt

Dung lượng pin 7000mAh và công nghệ sạc nhanh 80W

Điểm đột phá nhất trên OPPO Reno15 A chính là viên pin dung lượng lên tới 7000mAh. Trong phân khúc smartphone tầm trung, đây là con số vượt trội, cho phép thiết bị duy trì hoạt động ổn định trong khoảng 2 ngày với cường độ sử dụng trung bình. Việc trang bị viên pin lớn thường khiến máy trở nên dày nặng, nhưng OPPO đã tối ưu thiết kế để giữ được nét trẻ trung đặc trưng của dòng Reno.

Để nạp đầy năng lượng cho viên pin khổng lồ này, hãng tích hợp công nghệ sạc nhanh SuperVOOC công suất 80W. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ chuẩn sạc nhanh PPS 55W, giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc sử dụng các bộ sạc bên thứ ba mà vẫn đảm bảo tốc độ nạp điện tối ưu.

OPPO Reno15 A gây ấn tượng với pin khủng và cấu hình mạnh mẽ

Màn hình AMOLED 120Hz và trải nghiệm thị giác

Về khả năng hiển thị, OPPO Reno15 A sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.6 inch, độ phân giải Full HD+. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, cùng độ sâu màu 10-bit giúp tái tạo màu sắc trung thực. Đặc biệt, độ sáng tối đa đạt mức 1.400 nits, đảm bảo nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới nguồn ánh sáng mạnh ngoài trời.

Độ bền của mặt trước được củng cố bởi kính cường lực AGC Dragontrail STAR D+. Bên cạnh đó, cảm biến vân tay quang học cũng được tích hợp ngay dưới màn hình, cho tốc độ phản hồi nhanh và tăng tính thẩm mỹ cho mặt trước của máy.

Các tính năng chính của điện thoại OPPO Reno15 A mới ra mắt

Hiệu năng ổn định với Snapdragon 6 Gen 1

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý Snapdragon 6 Gen 1 từ Qualcomm. Dù không phải là con chip mạnh nhất trong phân khúc giá, nhưng Snapdragon 6 Gen 1 được đánh giá cao về khả năng kiểm soát nhiệt lượng và tiết kiệm điện năng. Đi kèm với đó là bộ nhớ RAM chuẩn LPDDR4X và lưu trữ UFS 3.1, giúp các tác vụ đa nhiệm và tốc độ mở ứng dụng diễn ra nhanh chóng.

Hệ thống camera của Reno15 A bao gồm:

Camera chính: 50MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS giúp chụp ảnh đêm và quay video ổn định hơn.

50MP, hỗ trợ chống rung quang học OIS giúp chụp ảnh đêm và quay video ổn định hơn. Camera góc siêu rộng: 8MP phục vụ chụp phong cảnh.

8MP phục vụ chụp phong cảnh. Camera macro: 2MP hỗ trợ chụp cận cảnh.

2MP hỗ trợ chụp cận cảnh. Camera selfie: 50MP ở mặt trước, tối ưu cho nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung chất lượng cao.

Tiêu chuẩn bền bỉ IP69 và giá bán

Một nâng cấp đáng giá khác là khả năng kháng bụi và nước. OPPO Reno15 A đạt cùng lúc các tiêu chuẩn IP66, IP68 và IP69. Trong đó, IP69 là chuẩn cao cấp nhất, cho phép thiết bị chịu được tia nước áp lực cao và nhiệt độ lớn, giúp máy bền bỉ hơn trong các môi trường sử dụng khắc nghiệt.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Màn hình AMOLED 6.6 inch, 120Hz, 1400 nits Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 1 RAM/ROM 8GB/128GB hoặc 12GB/256GB Pin/Sạc 7000mAh, 80W SuperVOOC Camera sau 50MP (OIS) + 8MP + 2MP Camera trước 50MP Hệ điều hành ColorOS 16 (Android 16) Chống nước IP66/IP68/IP69

Tại thị trường Nhật Bản, OPPO Reno15 A có ba tùy chọn màu sắc: Afterglow Pink, Twilight Navy và Aurora Blue. Mức giá niêm yết cho phiên bản 8GB RAM + 128GB bộ nhớ trong là 64.800 yên (khoảng 10.58 triệu đồng). Phiên bản cao cấp hơn với 12GB RAM + 256GB bộ nhớ trong có giá 76.800 yên (khoảng 12.54 triệu đồng).