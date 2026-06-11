Về Báo Hà Tĩnh

OPPO Reno16 bản quốc tế lộ diện trên Geekbench với chip Snapdragon 7 Gen 4 và RAM 12GB

Bảo Long11/06/2026 22:01

Phiên bản quốc tế của OPPO Reno16 vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench, tiết lộ việc thay đổi vi xử lý sang Snapdragon thay vì MediaTek như biến thể nội địa Trung Quốc.

Dòng OPPO Reno chuẩn bị tiến ra thị trường toàn cầu sau khi ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 5 năm 2026. Mới đây, phiên bản Reno16 tiêu chuẩn dành cho thị trường quốc tế với mã model "CPH2865" đã bất ngờ lộ diện trên nền tảng chấm điểm hiệu năng Geekbench, hé lộ những thay đổi quan trọng về cấu hình phần cứng so với bản nội địa.

OPPO Reno16 Series dự kiến sớm ra mắt thị trường quốc tế sau khi trình làng tại Trung Quốc
OPPO Reno16 Series ra mắt vào tháng 5 năm 2026 tại Trung Quốc

Hiệu năng thực tế của OPPO Reno16 quốc tế trên Geekbench

Dữ liệu rò rỉ cho thấy OPPO Reno16 bản quốc tế sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 thay vì dòng chip Dimensity. Đây là con chip tầm trung được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại, hiện cũng đang có mặt trên một số mẫu điện thoại như Honor 400 5G. Đi kèm với đó là dung lượng RAM lên tới 12GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà cho người dùng.

Trong bài kiểm tra hiệu năng, thiết bị đạt được 1,240 điểm trong thử nghiệm đơn nhân và 3,994 điểm trong thử nghiệm đa nhân. Kết quả này cho thấy máy có hiệu suất ổn định, phù hợp với phân khúc smartphone tầm trung cận cao cấp hiện nay.

Điểm số hiệu năng Geekbench của OPPO Reno16 phiên bản quốc tế
Điểm geekbench rò rỉ được cho là của phiên bản OPPO Reno16 quốc tế

Sự khác biệt giữa phiên bản quốc tế và nội địa

Việc chuyển đổi sang chip Snapdragon đánh dấu sự khác biệt lớn so với phiên bản ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Tại thị trường nội địa, Reno16 sở hữu cấu hình có phần nhỉnh hơn khi sử dụng chip MediaTek Dimensity 8550 Super, màn hình AMOLED 6.3 inch, camera chính lên tới 200MP và viên pin dung lượng 6,700mAh.

Dưới đây là bảng so sánh thông số rò rỉ giữa hai phiên bản:

Thông sốPhiên bản nội địa (Trung Quốc)Phiên bản quốc tế (Rò rỉ)
Vi xử lýMediaTek Dimensity 8550 SuperSnapdragon 7 Gen 4
RAM12GB12GB
Camera chính200MP50MP OIS (Dự kiến)
Dung lượng pin6,700mAh6,500mAh (Dự kiến)
Các tính năng dự kiến trên mẫu OPPO Reno16 tiêu chuẩn quốc tế
Các tính năng chính của OPPO Reno16 tiêu chuẩn

Kỳ vọng ngày ra mắt và giá bán

Hiện tại, OPPO vẫn chưa xác nhận chính thức ngày ra mắt dòng Reno16 series trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, với việc đạt được các chứng nhận tại châu Á, châu Âu và Trung Đông, sản phẩm được dự đoán sẽ sớm trình làng trong thời gian tới. Tại Trung Quốc, Reno16 có giá khởi điểm từ 3,499 Yuan (tương đương khoảng 13.6 triệu đồng). Người dùng Việt Nam có thể tham khảo thêm các dòng sản phẩm tiền nhiệm đang có mức giá hấp dẫn trong khi chờ đợi thông tin chính thức về phiên bản mới.

Mẫu OPPO Reno15 5G hiện đang được phân phối tại thị trường Việt Nam

Đáng lưu ý, một số nguồn tin rò rỉ trước đó cũng cho rằng phiên bản Reno16 Pro quốc tế có thể sẽ có một vài điều chỉnh giảm về hiệu năng chip và dung lượng pin so với bản nội địa để phù hợp với chiến lược giá tại các thị trường khác nhau.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              OPPO Reno16 bản quốc tế lộ diện trên Geekbench với chip Snapdragon 7 Gen 4 và RAM 12GB
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO