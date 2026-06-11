OPPO Reno16 bản quốc tế lộ diện trên Geekbench với chip Snapdragon 7 Gen 4 và RAM 12GB Phiên bản quốc tế của OPPO Reno16 vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench, tiết lộ việc thay đổi vi xử lý sang Snapdragon thay vì MediaTek như biến thể nội địa Trung Quốc.

Dòng OPPO Reno chuẩn bị tiến ra thị trường toàn cầu sau khi ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 5 năm 2026. Mới đây, phiên bản Reno16 tiêu chuẩn dành cho thị trường quốc tế với mã model "CPH2865" đã bất ngờ lộ diện trên nền tảng chấm điểm hiệu năng Geekbench, hé lộ những thay đổi quan trọng về cấu hình phần cứng so với bản nội địa.

OPPO Reno16 Series ra mắt vào tháng 5 năm 2026 tại Trung Quốc

Hiệu năng thực tế của OPPO Reno16 quốc tế trên Geekbench

Dữ liệu rò rỉ cho thấy OPPO Reno16 bản quốc tế sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 thay vì dòng chip Dimensity. Đây là con chip tầm trung được sản xuất trên tiến trình 4nm hiện đại, hiện cũng đang có mặt trên một số mẫu điện thoại như Honor 400 5G. Đi kèm với đó là dung lượng RAM lên tới 12GB, đảm bảo khả năng đa nhiệm mượt mà cho người dùng.

Trong bài kiểm tra hiệu năng, thiết bị đạt được 1,240 điểm trong thử nghiệm đơn nhân và 3,994 điểm trong thử nghiệm đa nhân. Kết quả này cho thấy máy có hiệu suất ổn định, phù hợp với phân khúc smartphone tầm trung cận cao cấp hiện nay.

Điểm geekbench rò rỉ được cho là của phiên bản OPPO Reno16 quốc tế

Sự khác biệt giữa phiên bản quốc tế và nội địa

Việc chuyển đổi sang chip Snapdragon đánh dấu sự khác biệt lớn so với phiên bản ra mắt tại thị trường Trung Quốc. Tại thị trường nội địa, Reno16 sở hữu cấu hình có phần nhỉnh hơn khi sử dụng chip MediaTek Dimensity 8550 Super, màn hình AMOLED 6.3 inch, camera chính lên tới 200MP và viên pin dung lượng 6,700mAh.

Dưới đây là bảng so sánh thông số rò rỉ giữa hai phiên bản:

Thông số Phiên bản nội địa (Trung Quốc) Phiên bản quốc tế (Rò rỉ) Vi xử lý MediaTek Dimensity 8550 Super Snapdragon 7 Gen 4 RAM 12GB 12GB Camera chính 200MP 50MP OIS (Dự kiến) Dung lượng pin 6,700mAh 6,500mAh (Dự kiến)

Các tính năng chính của OPPO Reno16 tiêu chuẩn

Kỳ vọng ngày ra mắt và giá bán

Hiện tại, OPPO vẫn chưa xác nhận chính thức ngày ra mắt dòng Reno16 series trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, với việc đạt được các chứng nhận tại châu Á, châu Âu và Trung Đông, sản phẩm được dự đoán sẽ sớm trình làng trong thời gian tới. Tại Trung Quốc, Reno16 có giá khởi điểm từ 3,499 Yuan (tương đương khoảng 13.6 triệu đồng). Người dùng Việt Nam có thể tham khảo thêm các dòng sản phẩm tiền nhiệm đang có mức giá hấp dẫn trong khi chờ đợi thông tin chính thức về phiên bản mới.

Đáng lưu ý, một số nguồn tin rò rỉ trước đó cũng cho rằng phiên bản Reno16 Pro quốc tế có thể sẽ có một vài điều chỉnh giảm về hiệu năng chip và dung lượng pin so với bản nội địa để phù hợp với chiến lược giá tại các thị trường khác nhau.