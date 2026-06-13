OPPO Reno16 F 5G rò rỉ cấu hình: Chip Dimensity mới và nút bấm AI chuyên dụng OPPO Reno16 F 5G vừa lộ diện trên Google Play Console với RAM 12GB và Android 16. Thiết bị gây chú ý nhờ hỗ trợ sạc nhanh 80W cùng các biến thể quốc tế đa dạng.

OPPO dường như đang tăng tốc chuẩn bị cho việc ra mắt các thành viên mới thuộc dòng Reno16 tại thị trường quốc tế. Mới đây, biến thể OPPO Reno16 F 5G cùng các phiên bản liên quan đã xuất hiện đồng loạt trên cơ sở dữ liệu Google Play Console và nhiều cơ quan chứng nhận quan trọng, tiết lộ cái nhìn chi tiết về hiệu năng và những thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế.

OPPO Reno16 F 5G xuất hiện trên danh sách Google Play Console

Phân tích hiệu năng: Chip Dimensity 7360 và RAM 12GB

Theo dữ liệu từ Google Play Console, OPPO Reno16 F 5G có số model “CPH2859” và mã thiết bị “OP62F3L1”. Máy được trang bị chipset MediaTek mang mã hiệu MT6878. Cấu trúc của con chip này bao gồm bốn lõi ARM Cortex-A78 tốc độ 2.5GHz và bốn lõi ARM Cortex-A55 tốc độ 2.0GHz, kết hợp cùng GPU ARM Mali-G615 tốc độ 1047MHz.

Dựa trên các thông số kỹ thuật này, giới chuyên môn nhận định đây có thể là vi xử lý MediaTek Dimensity 7300 hoặc phiên bản tinh chỉnh Dimensity 7360. Đáng chú ý, thiết bị sở hữu dung lượng RAM lên tới 12GB và được ghi nhận chạy trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng, một thông tin khá bất ngờ đối với lộ trình phát hành phần mềm hiện tại.

Reno16 FS 5G có thể là phiên bản tinh chỉnh nhẹ của Reno16 F

Thiết kế màn hình sắc nét và nút bấm chức năng mới

Hình ảnh từ cơ sở dữ liệu cho thấy OPPO Reno16 F 5G sẽ sử dụng màn hình đục lỗ hiện đại. Các thông số hiển thị bao gồm độ phân giải 1,020 x 2,372 pixel với mật độ điểm ảnh 480 DPI, hứa hẹn mang lại trải nghiệm hình ảnh sắc nét. Về mặt vật lý, ngoài phím nguồn và tăng giảm âm lượng ở cạnh phải, thiết bị còn xuất hiện một nút bấm bổ sung ở cạnh trái, được dự đoán là phím chức năng dành riêng cho các tác vụ AI.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Chipset MediaTek Dimensity 7300/7360 Bộ nhớ RAM 12GB Hệ điều hành Android 16 Độ phân giải 1,020 x 2,372 pixel (480 DPI) Công nghệ sạc Sạc nhanh 80W (chứng nhận TUV)

Reno16 F có thể được đổi tên thành Reno16 c khi ra mắt ở một số thị trường

Chiến lược phân phối đa dạng các biến thể quốc tế

OPPO dường như đang áp dụng chiến lược đa dạng hóa tên gọi tùy theo khu vực phân phối. Danh sách Google Play Console xác nhận sự hiện diện của hai tên gọi khác là Reno16 FS 5G và Reno16C 5G có cùng mã thiết bị với Reno16 F 5G. Điều này cho thấy các sản phẩm có thể chỉ khác biệt nhỏ về tùy chọn bộ nhớ hoặc dung lượng pin để phù hợp với từng phân khúc khách hàng.

Bên cạnh đó, việc đạt được các chứng nhận như TDRA (UAE), EEC, BIS (Ấn Độ) và chứng nhận sạc nhanh 80W từ TUV cho thấy OPPO đã sẵn sàng để đưa dòng sản phẩm này ra thị trường toàn cầu trong thời gian ngắn sắp tới.