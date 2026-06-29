OPPO Reno16 F lộ diện thông số: Camera selfie 50MP và pin 7000mAh liệu có thống trị phân khúc? OPPO Reno16 F dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào ngày 2/7 với hàng loạt nâng cấp về nhiếp ảnh AI và dung lượng pin. Thiết bị gây chú ý với camera selfie 50MP góc siêu rộng cùng chuẩn kháng nước IP69K khắc nghiệt.

Dòng Reno của OPPO từ lâu đã khẳng định vị thế trong phân khúc smartphone tầm trung tập trung vào khả năng nhiếp ảnh và thiết kế thời thượng. Sắp tới, thị trường Việt Nam sẽ đón nhận bộ ba "tân binh" thuộc dòng Reno16 5G, trong đó OPPO Reno16 F nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng camera và dung lượng pin vượt trội.

Nhiếp ảnh DigiCam và công nghệ AI sáng tạo

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, OPPO Reno16 F sẽ tập trung vào trải nghiệm nhiếp ảnh mang phong cách DigiCam – xu hướng đang được giới trẻ ưa chuộng. Thay vì chỉ chạy đua về độ nét thuần túy, thiết bị hướng tới việc tạo ra những khung hình mang màu sắc điện ảnh, giàu cảm xúc nhưng vẫn đảm bảo độ chân thực của chủ thể.

OPPO Reno16 F sẽ mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời cho người dùng

Đáng chú ý, chế độ Pop Cam dự kiến sẽ xuất hiện trên mẫu máy này. Tính năng này được tối ưu hóa để xử lý màu sắc bắt mắt và độ tương phản tinh tế, giúp người dùng có thể chụp nhanh và chia sẻ ngay lên các nền tảng mạng xã hội mà không cần hậu kỳ phức tạp. Bên cạnh đó, tính năng Ghép Ảnh Sáng Tạo AI sẽ là công cụ đắc lực để người dùng kết hợp nhiều khoảnh khắc vào một bố cục độc đáo, biến những ý tưởng thông thường thành nội dung sáng tạo chỉ với vài thao tác đơn giản.

Bước tiến mới với camera selfie góc siêu rộng 50MP

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Reno16 F chính là hệ thống camera selfie. Thay vì sử dụng các cảm biến thông thường, OPPO đã trang bị camera trước độ phân giải lên tới 50MP tích hợp ống kính góc siêu rộng. Đây là bước cải tiến đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm.

Điện thoại tầm trung sắp tới của OPPO sẽ có camera selfie siêu rộng 50MP

Việc kết hợp độ phân giải cao cùng góc chụp rộng giúp khung hình trở nên thoáng hơn, đặc biệt hữu ích khi chụp ảnh selfie nhóm hoặc quay vlog. Độ chi tiết từ cảm biến 50MP đảm bảo hình ảnh sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp, đáp ứng nhu cầu khắt khe của nhóm người dùng sáng tạo nội dung số.

Cấu hình mạnh mẽ và dung lượng pin ấn tượng

Không chỉ dừng lại ở camera, OPPO Reno16 F còn gây ấn tượng với viên pin dung lượng lên đến 7000mAh. Đây là con số hiếm thấy trong phân khúc smartphone mỏng nhẹ như dòng Reno, hứa hẹn thời gian sử dụng bền bỉ kéo dài hơn một ngày. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Về hiệu năng, máy được trang bị vi xử lý Dimensity 7300-Energy 5G, một con chip được tối ưu hóa cho khả năng tiết kiệm điện năng nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định cho các tác vụ hằng ngày và giải trí. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị dựa trên các nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình AMOLED 6.57 inch, FHD+, 120Hz, 1400 nits Vi xử lý MediaTek Dimensity 7300-Energy 5G Bộ nhớ RAM 8GB / ROM 256GB Camera sau 50MP (OIS) + 8MP (Góc rộng) + 50MP (Tele OIS) Camera trước 50MP (Góc siêu rộng) Pin & Sạc 7000mAh, SuperVOOC 80W Độ bền Chuẩn IP66, IP68, IP69, IP69K

Thiết kế bền bỉ vượt chuẩn

Điểm đáng kinh ngạc khác trên Reno16 F là khả năng kháng nước và bụi. Thiết bị đạt tới chuẩn IP69K – mức bảo vệ cao nhất hiện nay đối với các thiết bị di động thương mại, cho phép máy chịu được tia nước áp lực cao và nhiệt độ cao. Điều này cho thấy OPPO đang muốn định nghĩa lại độ bền của dòng smartphone thời trang.

Với sự kết hợp giữa hệ thống camera AI tiên tiến, camera selfie 50MP góc siêu rộng, viên pin "khủng" và độ bền đạt chuẩn IP69K, OPPO Reno16 F hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc tầm trung khi chính thức ra mắt tại Việt Nam vào ngày 2/7 tới.