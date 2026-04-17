OPPO Reno16 Pro lộ diện: Camera 200MP và pin 7,000 mAh thiết lập chuẩn mới Mẫu điện thoại cận cao cấp OPPO Reno16 Pro rò rỉ thông số ấn tượng với vi xử lý Dimensity 9500s, màn hình LTPO 1.5K và bước đột phá về thời lượng pin 7,000 mAh.

Thông tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station cho thấy OPPO đang chuẩn bị một sự thay đổi mang tính đột phá cho dòng sản phẩm Reno thế hệ tiếp theo. Khác với định hướng mỏng nhẹ truyền thống, OPPO Reno16 Pro được cho là sẽ tập trung vào hiệu năng phần cứng mạnh mẽ và khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Cấu hình kỹ thuật vượt trội trong phân khúc

Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình LTPO kích thước 6.78 inch với độ phân giải 1.5K sắc nét. Điểm nhấn trong thiết kế nằm ở viền màn hình siêu mỏng và đồng đều ở cả bốn cạnh, kết hợp cùng khung viền kim loại chắc chắn để tăng độ bền và tính thẩm mỹ.

Thông số kỹ thuật chính của mẫu điện thoại OPPO Reno16 Pro bị rò rỉ

Về sức mạnh xử lý, OPPO Reno16 Pro sẽ được trang bị vi xử lý Dimensity 9500s từ MediaTek. Đây là dòng chip cao cấp hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý tác vụ và đồ họa vượt trội, đáp ứng tốt nhu cầu chơi game và làm việc cường độ cao.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.78 inch, LTPO, 1.5K Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s RAM 12GB / 16GB Bộ nhớ trong 256GB / 512GB Camera chính 200 megapixel Dung lượng pin 7,000 mAh

Thay đổi về tùy chọn bộ nhớ và khả năng lưu trữ

Người dùng sẽ có các lựa chọn cấu hình bao gồm RAM 12GB đi kèm bộ nhớ 256GB hoặc 512GB. Phiên bản cao cấp nhất sẽ sở hữu 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Đáng chú ý, nguồn tin khẳng định tùy chọn bộ nhớ 1TB từng xuất hiện trên các thế hệ trước có thể sẽ bị loại bỏ trên dòng Reno16 Pro lần này.

Hệ thống camera 200MP và pin dung lượng lớn

Điểm thu hút nhất của OPPO Reno16 Pro nằm ở cụm camera sau với cảm biến chính lên tới 200MP, kết hợp cùng ống kính tele tiềm vọng. Sự nâng cấp này cho thấy tham vọng của OPPO trong việc thu hẹp khoảng cách với các dòng flagship về khả năng zoom và chụp ảnh chi tiết.

Để duy trì hoạt động cho hệ thống phần cứng tiêu thụ nhiều năng lượng, OPPO đã trang bị viên pin dung lượng khổng lồ 7,000 mAh. Đây là mức dung lượng hiếm thấy trên các dòng smartphone mỏng nhẹ, đánh dấu sự thay đổi chiến lược trong việc ưu tiên trải nghiệm sử dụng dài ngày của hãng.

Giá bán và các phiên bản khác

OPPO Reno16 Pro dự kiến sẽ ra mắt với bốn màu sắc: đen, xanh lá cây, tím và trắng. Mức giá tại thị trường Trung Quốc được dự đoán dao động từ 4,000 đến 5,000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 15.4 đến 19.3 triệu đồng).

Bên cạnh biến thể Pro, dòng sản phẩm còn có phiên bản Reno16 tiêu chuẩn với kích thước nhỏ gọn hơn (màn hình 6.3 inch) và sử dụng vi xử lý thuộc dòng Dimensity 8000. Với các thông số rò rỉ này, Reno16 Pro được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc cận cao cấp thời gian tới.