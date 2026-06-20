OPPO Reno16 Series ấn định ngày ra mắt toàn cầu với thiết kế 3D Pop Planet OPPO xác nhận ra mắt dòng Reno16 Series vào ngày 25/06 với ngôn ngữ thiết kế 3D Pop Planet độc đáo, tích hợp công nghệ AI và đại sứ thương hiệu BABYMONSTER.

OPPO đã chính thức xác nhận thời điểm trình làng dòng điện thoại tầm trung chủ lực Reno16 Series tại thị trường quốc tế vào ngày 25 tháng 6 tới đây. Lịch trình ra mắt sẽ bắt đầu tại Thái Lan và Tây Ban Nha, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong việc kết hợp giữa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và ngôn ngữ thiết kế dành cho người dùng trẻ.

Reno16 Series sẽ ra mắt thị trường toàn cầu vào ngày 25 tháng 6 tới đây

Ngôn ngữ thiết kế 3D Pop Planet và định hướng sáng tạo AI

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Reno16 Series là ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới mang tên "3D Pop Planet". Lấy cảm hứng từ hình ảnh vũ trụ đa chiều, phong cách này tạo nên hiệu ứng thị giác khác biệt, hướng đến tính cá nhân hóa và thể hiện bản sắc riêng cho người sở hữu.

Bên cạnh sự thay đổi về ngoại hình, Reno16 Series tập trung mạnh mẽ vào khả năng nhiếp ảnh và trải nghiệm sáng tạo thông qua sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Các tính năng AI mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ người dùng tối ưu hóa quy trình xử lý hình ảnh và tạo ra những nội dung nghệ thuật độc đáo một cách đơn giản hơn.

Hợp tác cùng BABYMONSTER mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu

Trong chiến dịch ra mắt lần này, OPPO đã công bố nhóm nhạc nữ K-POP BABYMONSTER trở thành tân đại sứ cho dòng Reno tại một số thị trường chiến lược. Sự hợp tác này nhằm tận dụng sức ảnh hưởng toàn cầu và phong cách năng động của nhóm nhạc nhà YG để kết nối sâu rộng hơn với tệp khách hàng Gen Z.

BABYMONSTER sẽ trở thành tân đại sứ cho dòng Reno tại một số thị trường

Ông Ling LIU, Giám đốc Marketing Overseas của OPPO, cho biết dòng Reno đang chuyển mình để trở thành thiết bị kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ mạnh mẽ, tính cá nhân hóa và khả năng thể hiện cá tính sáng tạo. Việc đồng hành cùng BABYMONSTER được xem là bước đi chiến lược trong hành trình vươn tầm quốc tế của thương hiệu.

Dòng OPPO Reno kết hợp giữa công nghệ, tính cá nhân hóa và khả năng thể hiện sự sáng tạo

Thông số kỹ thuật dự kiến và kỳ vọng thị trường

Theo các thông tin rò rỉ và chứng nhận gần đây, Reno16 Pro và Reno16 F 5G được xác nhận sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất 80W. Một số nguồn tin kỹ thuật còn cho thấy phiên bản cao cấp nhất có khả năng sở hữu camera độ phân giải lên đến 200MP và viên pin dung lượng lớn 7.000mAh.

Việc kết hợp giữa thiết kế phá cách, tính năng AI bắt kịp xu hướng và sức nóng từ nhóm nhạc BABYMONSTER cho thấy tham vọng của OPPO trong việc chinh phục phân khúc người dùng trẻ. Hiện tại, thông tin về giá bán và ngày về hàng chính thức tại Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ.