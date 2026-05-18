OPPO Reno16 Series chốt ngày ra mắt 25/5: Đột phá pin 7,000mAh và camera 200MP OPPO sẽ chính thức trình làng dòng Reno16 vào ngày 25/5 tại Trung Quốc, gây chú ý với viên pin dung lượng lên tới 7,000mAh và hệ thống camera 200MP hiện đại.

OPPO đã chính thức xác nhận sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng điện thoại Reno16 Series tại thị trường Trung Quốc vào lúc 18h ngày 25/5 (tương đương 17h theo giờ Việt Nam). Sau thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, thế hệ Reno mới được kỳ vọng sẽ tạo nên bước ngoặt cho thương hiệu nhờ những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng, đặc biệt là dung lượng pin và khả năng nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Xu hướng thiết kế màn hình phẳng và trải nghiệm thị giác

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ, OPPO tiếp tục duy trì chiến lược màn hình phẳng cho cả hai phiên bản Reno16 và Reno16 Pro. Việc chuyển hướng từ màn hình cong sang màn hình phẳng được đánh giá là phù hợp với thị hiếu người dùng hiện nay, giúp hạn chế tình trạng chạm nhầm và dễ dàng hơn trong việc sử dụng các phụ kiện bảo vệ màn hình.

Cụ thể, phiên bản Reno16 tiêu chuẩn dự kiến sở hữu màn hình OLED 6.32 inch với độ phân giải 1.5K. Trong khi đó, Reno16 Pro sẽ được trang bị màn hình lớn hơn với kích thước 6.78 inch, sử dụng tấm nền OLED 1.5K hỗ trợ công nghệ LTPO cho phép thay đổi tần số quét linh hoạt. Cả hai thiết kế đều đi kèm khung viền kim loại chắc chắn cùng bảng màu sắc trẻ trung, hiện đại.

Cấu hình kỹ thuật và bước tiến về năng lượng

Điểm nhấn đáng kinh ngạc nhất trên thế hệ Reno16 chính là dung lượng pin. OPPO đã đưa mức năng lượng của smartphone tầm trung cận cao cấp lên một tầm cao mới. Reno16 bản tiêu chuẩn dự kiến sở hữu viên pin 6,700mAh, trong khi bản Pro chạm mốc 7,000mAh – con số hiếm thấy trên các thiết bị có thiết kế mỏng nhẹ.

Thông số OPPO Reno16 OPPO Reno16 Pro Màn hình 6.32 inch OLED, 1.5K 6.78 inch OLED, 1.5K, LTPO Vi xử lý Dimensity 8550 Dimensity 9500s Pin 6,700mAh 7,000mAh Sạc nhanh 80W (Dây) 80W (Dây), 50W (Không dây) Camera chính 200MP (Samsung HP5) 200MP (Samsung HP5)

Về hiệu năng, Reno16 Pro sẽ được trang bị chip xử lý Dimensity 9500s mạnh mẽ, còn Reno16 sử dụng SoC Dimensity 8550. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W, riêng biến thể Pro sẽ có thêm sạc không dây 50W, giúp tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng liên tục cho người dùng.

Hệ thống camera tiệm cận phân khúc flagship

Bên cạnh pin, camera là nâng cấp trọng tâm tiếp theo của dòng Reno16. Hệ thống camera được đồn đoán sẽ bao gồm cảm biến chính Samsung HP5 với độ phân giải lên đến 200MP. Đi kèm với đó là camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP. Sự kết hợp này cho thấy tham vọng của OPPO trong việc đưa dòng Reno tiến xa hơn vào phân khúc smartphone cao cấp, tập trung sâu vào chất lượng ảnh chụp chi tiết và khả năng zoom xa.

Ngoài các dòng smartphone chính, OPPO còn chuẩn bị giới thiệu phụ kiện thông minh mang tên Oppo Bubble. Đây là thiết bị tích hợp màn hình điện tử, hỗ trợ tùy chỉnh hình nền và có khả năng điều khiển chụp ảnh từ xa, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ của hãng. Dự kiến, phiên bản quốc tế của dòng Reno16 sẽ được giới thiệu ra thị trường toàn cầu vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 tới.