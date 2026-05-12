OPPO Reno16 Series lộ diện bảng màu trẻ trung cùng cấu hình máy tính bảng màn hình 3K OPPO sắp ra mắt dòng Reno16 với tính năng OPPO Bubble độc đáo và các tùy chọn màu sắc bắt mắt, bên cạnh mẫu máy tính bảng màn hình 144Hz mạnh mẽ tại Trung Quốc.

Thương hiệu OPPO vừa xác nhận kế hoạch ra mắt bộ đôi smartphone Reno16 và Reno16 Pro tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng này. Bên cạnh các dòng điện thoại mới, hãng dự kiến giới thiệu một mẫu máy tính bảng hiệu năng cao, hứa hẹn mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng cho người dùng trẻ.

Bảng màu thời trang và tính năng OPPO Bubble độc đáo

Theo thông tin rò rỉ từ chuyên gia Digital Chat Station, dòng Reno thế hệ mới sẽ tiếp tục ưu tiên thiết kế thời thượng với nhiều lựa chọn màu sắc. Phiên bản tiêu chuẩn của OPPO Reno16 dự kiến có các biến thể: Tím Tiên, Cỏ Ba Lá May Mắn, Ngựa Đen và Sao Nhịp Tim.

DCS chia sẻ thông tin các biến thể màu sắc của OPPO Reno16 Series

Trong khi đó, OPPO Reno16 Pro sở hữu bảng màu tinh giản hơn nhưng không kém phần sang trọng với các tùy chọn Xanh Mơ Mộng, Ngựa Đen và Sao Nhịp Tim. Một điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý trên dòng máy này là tính năng màn hình phụ thông minh có tên gọi "OPPO Bubble", được định vị để tối ưu hóa trải nghiệm tương tác nhanh cho người dùng.

Các điện thoại Reno thế hệ mới sẽ có bảng màu trẻ trung

Định vị phân khúc và giá bán dự kiến

Về mặt kinh tế, phiên bản Reno16 Pro với cấu hình RAM 8GB được dự đoán sẽ có mức giá khoảng 4.000 Nhân dân tệ (tương đương 15,5 triệu đồng). Với mức giá này, OPPO tiếp tục định vị sản phẩm ở phân khúc cận cao cấp, tập trung vào sự cân bằng giữa ngoại hình bắt mắt, khả năng nhiếp ảnh và trải nghiệm người dùng thực tế thay vì chỉ chạy đua về cấu hình phần cứng.

Chi tiết cấu hình máy tính bảng màn hình 3K mới

Sự kiện sắp tới không chỉ dừng lại ở smartphone. Mẫu máy tính bảng mới của OPPO cũng thu hút sự quan tâm với màn hình LCD 12,1 inch hỗ trợ độ phân giải 3K và tần số quét lên tới 144Hz. Đây là cấu hình hướng tới nhóm người dùng cần thiết bị giải trí chất lượng cao và xử lý đa nhiệm mượt mà.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình rò rỉ Màn hình LCD 12,1 inch, độ phân giải 3K, 144Hz Vi xử lý Dimensity 9500s Bộ nhớ RAM tối đa 16GB, ROM tối đa 512GB Pin và Thiết kế 10.420mAh, mỏng 5,99mm, nặng 577 gram Màu sắc Bạc Galaxy, Xanh Starlight, Xám Deep Space

OPPO có thể ra mắt dòng Reno16 cùng máy tính bảng mới trong sự kiện sắp tới

Với việc trang bị chip xử lý Dimensity 9500s cùng viên pin dung lượng lớn 10.420mAh, mẫu máy tính bảng này hứa hẹn đáp ứng tốt cường độ sử dụng dài của người dùng văn phòng và giới sáng tạo nội dung. Sự xuất hiện đồng thời của Reno16 Series và tablet mới khẳng định chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ của OPPO trong nửa cuối năm 2025.