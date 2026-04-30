OPPO Reno16 Series lộ diện: Đột phá với camera 200MP và viên pin dung lượng 7.000mAh Thế hệ kế nhiệm Reno15 dự kiến ra mắt vào tháng 5/2025, mang đến cấu hình mạnh mẽ với chip Dimensity 9500s và màn hình OLED LTPO 1.5K trên phiên bản Pro.

Dòng điện thoại OPPO Reno16 vừa chính thức được xác nhận sẽ ra mắt vào tháng 5 tại Trung Quốc. Thế hệ mới này bao gồm các phiên bản Reno16, Reno16 Pro và Reno16c, hứa hẹn mang đến những nâng cấp vượt trội về camera, dung lượng pin và hiệu năng xử lý để cạnh tranh trong phân khúc cận cao cấp.

Teaser chính thức của dòng OPPO Reno16

Thời điểm ra mắt và chiến lược phân phối

Dựa trên các poster vừa công bố, OPPO đã bắt đầu nhận đặt trước dòng Reno16 tại thị trường nội địa. Theo lộ trình thông thường, phiên bản quốc tế có thể sẽ xuất hiện muộn hơn, dự kiến vào khoảng tháng 7 năm 2025. Sự chậm trễ này được cho là do hãng ưu tiên tập trung cho dòng Find X9 tại các khu vực ngoài Trung Quốc trong thời gian tới.

Dòng Reno16 sẽ mang đến nhiều phiên bản để người dùng lựa chọn

Thiết kế màn hình tối ưu cho từng phân khúc

OPPO áp dụng chiến lược phân tách kích thước màn hình rõ rệt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Phiên bản Reno16 tiêu chuẩn sở hữu màn hình 6.32 inch nhỏ gọn, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái. Ngược lại, phiên bản Reno16 Pro được trang bị tấm nền OLED LTPO 6.78 inch với độ phân giải 1.5K, thiết kế phẳng và viền siêu mỏng, tối ưu cho trải nghiệm hình ảnh cao cấp.

Thông số kỹ thuật và hiệu năng mạnh mẽ

Sức mạnh phần cứng của dòng Reno16 có sự phân cấp giữa các phiên bản. Reno16 dự kiến tích hợp vi xử lý Dimensity 8500, trong khi Reno16 Pro sử dụng chip Dimensity 9500s mạnh mẽ hơn. Cả hai đều sẽ chạy trên giao diện ColorOS 16.1 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi ra mắt.

Dòng Reno16 sẽ sử dụng SoC mạnh mẽ

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của dòng OPPO Reno16:

Thông số OPPO Reno16 OPPO Reno16 Pro Màn hình 6.32 inch 6.78 inch OLED LTPO (1.5K) Vi xử lý Dimensity 8500 Dimensity 9500s Pin Chưa rõ 7,000mAh Camera chính Chưa rõ 200MP Hệ điều hành Android 16 Android 16

Hệ thống camera 200MP và pin dung lượng lớn

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Reno16 Pro là viên pin dung lượng lên tới 7,000mAh, một con số hiếm thấy trên các dòng máy có thiết kế mỏng nhẹ. Bên cạnh đó, hệ thống quang học cũng được đầu tư mạnh với cảm biến chính 200MP, kết hợp cùng ống kính góc siêu rộng và camera tele tiềm vọng, biến thiết bị thành một mẫu camera phone thực thụ trong phân khúc.

Reno16 Pro được cho là có pin 7000 mAh ấn tượng

Về khả năng lưu trữ, Reno16 Pro cung cấp các tùy chọn từ 12GB/256GB đến tối đa 16GB/1TB. Máy sẽ có bốn phiên bản màu sắc gồm: Trắng, Đen, Tím và Xanh lá, mang đến sự lựa chọn đa dạng cho người dùng trẻ tuổi.