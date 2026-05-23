OPPO Reno16 Series lộ diện: Thiết kế phẳng, camera 200MP và pin dung lượng 7.000 mAh Bộ đôi OPPO Reno16 và Reno16 Pro gây ấn tượng với cấu hình tiệm cận phân khúc cao cấp, trang bị chip Dimensity đầu bảng cùng hệ thống sạc nhanh công suất 80W.

Trước thềm sự kiện ra mắt chính thức tại thị trường Trung Quốc vào ngày 25/5, những thông tin và hình ảnh thực tế về dòng điện thoại OPPO Reno16 đã được hé lộ. Thế hệ Reno mới cho thấy sự thay đổi lớn về tư duy thiết kế và cấu hình phần cứng, đưa dòng sản phẩm này tiến gần hơn đến phân khúc flagship.

Thiết kế phẳng hiện đại và bảng màu trẻ trung

Dòng OPPO Reno16 đánh dấu sự trở lại của ngôn ngữ thiết kế phẳng. Theo video rò rỉ, thiết bị sở hữu mặt lưng và khung viền kim loại được vát phẳng, tạo cảm giác cứng cáp và hiện đại. Cụm camera được bố trí trong một mô-đun hình vuông nằm ở góc trên bên trái mặt lưng.

Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt với 4 tùy chọn màu sắc bao gồm: đen, trắng, xanh và tím. Việc sử dụng màn hình phẳng thay vì màn hình cong trên cả hai phiên bản được đánh giá là hướng đi thực tế, giúp người dùng dễ dàng thao tác, giảm thiểu tình trạng chạm nhầm và thuận tiện hơn trong việc sử dụng các phụ kiện bảo vệ.

Các điện thoại Reno thế hệ mới sẽ có bảng màu trẻ trung

Thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO Reno16 và Reno16 Pro

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa hai phiên bản trong dòng Reno16:

Thông số OPPO Reno16 OPPO Reno16 Pro Màn hình 6.32 inch OLED, 1.5K 6.78 inch LTPO OLED, 1.5K Vi xử lý Dimensity 8550 Dimensity 9500s Dung lượng pin 6,700 mAh 7,000 mAh Sạc nhanh 80W (Có dây) 80W (Có dây), 50W (Không dây) Camera chính 200MP (Samsung HP5) 200MP (Samsung HP5)

Màn hình và hiệu năng đột phá

Phiên bản tiêu chuẩn Reno16 sở hữu màn hình OLED 1.5K kích thước 6.32 inch. Trong khi đó, Reno16 Pro được trang bị màn hình 6.78 inch lớn hơn, tích hợp công nghệ LTPO cho phép thay đổi tần số quét linh hoạt, giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ.

Về sức mạnh xử lý, OPPO trang bị chip Dimensity 8550 cho bản tiêu chuẩn và Dimensity 9500s cho bản Pro. Điểm nhấn lớn nhất trên dòng sản phẩm này là dung lượng pin vượt trội, đạt mức 6,700mAh đến 7,000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 80W. Riêng mẫu Pro được tích hợp thêm sạc không dây công suất 50W.

Hệ thống camera độ phân giải cao

Khả năng nhiếp ảnh tiếp tục là thế mạnh của dòng Reno. Cả hai thiết bị được đồn đoán sẽ sử dụng cảm biến chính Samsung HP5 với độ phân giải lên đến 200MP. Hệ thống camera bổ trợ bao gồm một ống kính góc siêu rộng 50MP và một ống kính tele tiềm vọng 50MP, hứa hẹn mang lại khả năng zoom quang học và chất lượng ảnh chụp chi tiết cao.

OPPO Reno16 Series sẽ ra mắt vào ngày 25/5

Dự kiến sau khi ra mắt tại Trung Quốc vào cuối tháng 5, dòng OPPO Reno16 sẽ sớm được giới thiệu phiên bản quốc tế trong khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay. Đây được xem là bản nâng cấp toàn diện nhất của dòng Reno trong những năm gần đây, tập trung mạnh vào thời lượng pin và khả năng xử lý hình ảnh.