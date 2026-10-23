OPPO Reno17 5G mang mã CPH2975 xuất hiện tại cơ quan NBTC và BIS, báo hiệu ngày ra mắt cận kề Mẫu smartphone OPPO Reno17 5G vừa vượt qua các khâu kiểm duyệt kỹ thuật tại Thái Lan và Ấn Độ, khẳng định khả năng hỗ trợ mạng 5G trước thềm ra mắt quốc tế.

Mẫu điện thoại OPPO Reno17 5G mang số hiệu CPH2975 vừa chính thức hoàn tất thủ tục chứng nhận tại hai cơ quan quản lý viễn thông quan trọng là NBTC (Thái Lan) và BIS (Ấn Độ). Động thái pháp lý này cho thấy kế hoạch thương mại hóa toàn cầu của dòng sản phẩm mới đang được nhà sản xuất đẩy nhanh sau giai đoạn hoàn thiện sản phẩm.

Chứng nhận NBTC xác thực thông tin mạng viễn thông của OPPO Reno17 5G

Dữ liệu công bố từ cơ quan NBTC tại Thái Lan ghi nhận thiết bị mang mã hiệu CPH2975 với số chứng nhận B38695-26, mang tên thương mại chính thức là OPPO Reno17 5G. Hồ sơ kiểm duyệt kỹ thuật cho thấy máy đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kết nối di động hiện hành, bao gồm mạng GSM, WCDMA, LTE và công nghệ mạng 5G NR thế hệ mới.

Việc vượt qua kiểm định của cơ quan quản lý Thái Lan là bước đi bắt buộc để một thiết bị điện tử có thể phát hành hợp pháp tại khu vực Đông Nam Á. Điều này xác nhận quá trình thử nghiệm phần cứng truyền dẫn vô tuyến của máy