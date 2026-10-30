OPPO Reno17 5G và Reno17 F 5G đạt hàng loạt chứng nhận quốc tế quan trọng trước khi ra mắt Dòng điện thoại OPPO Reno17 5G và Reno17 F 5G vừa vượt qua các bài kiểm duyệt tại NBTC, BIS và TKDN, hé lộ thông số pin 7.000mAh cùng ngày ra mắt cận kề.

Bộ đôi điện thoại thông minh OPPO Reno17 5G và Reno17 F 5G vừa chính thức được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu của cơ quan cấp phép NBTC tại Thái Lan, cùng với hàng loạt chứng nhận quản lý tại các thị trường Nam Á và Đông Nam Á. Đây là tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy nhà sản xuất đang hoàn thiện những bước kiểm duyệt pháp lý cuối cùng để chuẩn bị giới thiệu thế hệ sản phẩm mới ra thị trường quốc tế vào giai đoạn cuối năm.

Chứng nhận quản lý xác nhận mã hiệu hai phiên bản mới

Dữ liệu đăng kiểm viễn thông tại khu vực Đông Nam Á đã cung cấp những thông tin kỹ thuật đầu tiên về thế hệ sản phẩm kế nhiệm của dòng Reno. Cụ thể, mẫu máy OPPO Reno17 F 5G xuất hiện trong danh mục cấp phép của cơ quan NBTC Thái Lan với mã hiệu kỹ thuật CPH3013. Trước đó, mã hiệu thiết bị này cũng đã được ghi nhận trên hệ thống kiểm duyệt BIS của Ấn Độ, đồng thời hoàn tất các tiêu chuẩn chứng nhận viễn thông TKDN và SDPPI tại Indonesia.

Song song với phiên bản rút gọn, model tiêu chuẩn mang tên OPPO Reno17 5G cũng được phê duyệt với mã hiệu CPH2975 tại thị trường Thái Lan. Việc đạt được chứng chỉ từ nhiều cơ quan thẩm quyền cùng lúc phản ánh tiến độ hoàn thiện phần cứng đã sẵn sàng cho quy trình sản xuất hàng loạt và thương mại hóa.

Chứng nhận của OPPO Reno17 F 5G

Bóc tách thông số kỹ thuật rò rỉ của dòng Reno17

Thông tin kỹ thuật trích xuất từ cơ sở dữ liệu danh mục NBD cho thấy mẫu máy Reno17 F 5G dự kiến trang bị màn hình công nghệ OLED với kích thước hiển thị 6.57 inch. Thiết bị sở hữu cấu hình bộ nhớ tương đối dồi dào với dung lượng RAM 12GB và bộ nhớ trong 512GB. Mặc dù thông số vi xử lý, hệ thống camera và dung lượng pin của Reno17 F 5G chưa được hé lộ đầy đủ, sản phẩm được định hướng tiếp quản phân khúc tầm trung mà thế hệ tiền nhiệm Reno16 F từng đảm nhận.

Trong khi đó, các nguồn tin kỹ thuật rò rỉ từ thị trường Ấn Độ cho biết phiên bản tiêu chuẩn Reno17 5G sẽ có những nâng cấp đáng kể về cấu hình. Máy được kỳ vọng trang bị vi xử lý di động Snapdragon 7 Gen 4. Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng lớn khoảng 7.000mAh. Về khả năng nhiếp ảnh, máy tích hợp cụm ba camera ở mặt lưng với cảm biến chính đạt độ phân giải 50 megapixel, vận hành trên nền tảng giao diện ColorOS 17 ngay khi xuất xưởng.

So sánh thông số kỹ thuật rò rỉ và thế hệ tiền nhiệm

Để đánh giá sự phát triển phần cứng, các thông số ghi nhận của dòng máy mới có thể đối chiếu trực tiếp với mẫu máy tiền nhiệm đang lưu hành trên thị trường:

Thông số OPPO Reno17 5G (Tin đồn) OPPO Reno17 F 5G (Tin đồn) OPPO Reno16 F 5G (Tiền nhiệm) Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Chưa công bố Dimensity 7300-Energy 5G Màn hình Chưa công bố OLED 6.57 inch AMOLED 6.57 inch FHD+ 120Hz Bộ nhớ RAM / ROM Chưa công bố 12GB / 512GB 8GB / 256GB Dung lượng pin / Sạc Khoảng 7.000mAh Chưa công bố 7.000mAh / Sạc SuperVOOC 80W Hệ thống camera chính 3 camera (chính 50MP) Chưa công bố 50MP OIS + 8MP + 50MP tele Hệ điều hành ColorOS 17 Chưa công bố ColorOS

Lộ trình công bố và áp lực cạnh tranh phân khúc

Các báo cáo chuỗi cung ứng nhận định OPPO sẽ ra mắt dòng Reno17 đầu tiên tại thị trường Trung Quốc vào tháng 11. Ở thị trường nội địa, dòng sản phẩm này sẽ phải đối đầu trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc tầm trung cận cao cấp như vivo S70 series hay Honor 700 series.

Nhờ việc hoàn tất nhanh chóng các chứng chỉ kỹ thuật tại các cơ quan như NBTC, BIS và TKDN, phiên bản quốc tế của dòng máy dự kiến sẽ được phát hành không lâu sau sự kiện ra mắt nội địa. Thời điểm phát hành trên thị trường toàn cầu được dự báo có thể diễn ra vào tháng 12 năm nay hoặc đầu tháng 1 năm sau.