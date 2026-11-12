OPPO Reno17 trang bị 4 camera 50MP, thay cảm biến chính 200MP của Reno16 trước ngày ra mắt 16/11 OPPO xác nhận Reno17 tiêu chuẩn có camera chính, tele tiềm vọng, góc siêu rộng và selfie đều 50MP, hỗ trợ Live Photo 4K 6 giây, ra mắt tại Trung Quốc ngày 16/11.

OPPO đã chính thức xác nhận phiên bản tiêu chuẩn OPPO Reno17 có bốn camera, tất cả đều đạt độ phân giải từ 50 megapixel (MP) trở lên, gồm ba camera mặt lưng và một camera selfie. Đây là thay đổi đáng chú ý so với Reno16, khi cảm biến chính 200MP không còn xuất hiện trong cấu hình được công bố. Sản phẩm sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 16/11.

Bốn camera 50MP trên Reno17: cấu hình cụ thể ra sao?

Theo thông tin OPPO công bố trước thềm sự kiện, mặt sau của Reno17 tiêu chuẩn gồm camera chính 50MP, ống kính tiềm vọng (tele) 50MP và camera góc siêu rộng 50MP. Ở mặt trước, camera selfie cũng dùng cảm biến 50MP.

Như vậy, hãng áp dụng cùng một mức độ phân giải cho cả bốn ống kính. Cách bố trí này giúp độ phân giải ảnh ít chênh lệch khi người dùng chuyển giữa các tiêu cự khác nhau.

Thông tin camera OPPO Reno17 được chia sẻ trong rò rỉ mới

So với Reno16: một bước chuyển về hướng camera

Thế hệ tiền nhiệm là OPPO Reno16 và Reno16 Pro đều dùng camera chính có độ phân giải lên tới 200MP. Hai máy này kết hợp cảm biến đó với camera góc siêu rộng và ống kính tiềm vọng 50MP ở mặt sau.

Với Reno17 tiêu chuẩn, camera chính giảm xuống 50MP, trong khi ống kính tiềm vọng và góc siêu rộng giữ nguyên mức 50MP. Dưới đây là so sánh dựa trên dữ liệu OPPO đã công bố.

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Hiện OPPO chưa xác nhận liệu Reno17 Pro có tiếp tục loại bỏ cảm biến chính 200MP như bản tiêu chuẩn hay không. Dòng Reno17 gồm hai phiên bản là Reno17 và Reno17 Pro, với thông số khác nhau tùy từng model.

Live Photo và màu sắc: trọng tâm trải nghiệm của dòng Reno17

Bên cạnh phần cứng, OPPO định vị Reno17 là dòng sản phẩm tập trung mạnh vào tính năng Live Photo, nhằm giữ cho ảnh chụp nhanh sắc nét ở mọi tiêu cự. Hãng cho biết máy hỗ trợ chụp ảnh động Live Photo tự nhiên, tái tạo chính xác ánh sáng và màu sắc của khoảnh khắc thực tế.

Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ quay video Live Photo độ phân giải 4K với thời lượng 6 giây.

OPPO Reno17 Series sắp ra mắt tại Trung Quốc

Bộ công cụ chỉnh sửa trên dòng máy này được bổ sung bảng màu Live Photo mới. Người dùng có thể điều chỉnh nhanh để hoàn thiện bức ảnh trước khi chia sẻ.

Các hình ảnh quảng cáo chính thức của OPPO cho thấy khả năng tái tạo bầu trời xanh hơn, ánh sáng ấm áp hơn và phong cách hiển thị mang hơi hướng điện ảnh. Đây là những hình ảnh quảng bá của nhà sản xuất, chưa phải kết quả kiểm chứng độc lập.

Lịch ra mắt và những điều cần theo dõi

Sự kiện ra mắt chính thức tại thị trường Trung Quốc được lên lịch vào lúc 7 giờ tối theo giờ địa phương ngày 16/11. Thông tin trên được Gizmochina tổng hợp từ công bố của OPPO.

Hai câu hỏi chính còn bỏ ngỏ là cấu hình camera của Reno17 Pro và hiệu quả thực tế của hệ thống bốn camera 50MP so với thế hệ dùng cảm biến 200MP. Người dùng sẽ có thêm cơ sở đánh giá sau khi OPPO công bố đầy đủ thông số và sản phẩm đến tay người dùng.