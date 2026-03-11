OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ cấu hình: pin 8.000mAh, camera tiềm vọng 50MP, ra mắt tháng 11 Theo Digital Chat Station, OPPO Reno17 có pin 8.000mAh, Reno17 Pro 7.200mAh; cả hai có camera tiềm vọng 50MP và dự kiến ra mắt tại Trung Quốc tháng 11.

OPPO Reno17 và Reno17 Pro, hai mẫu smartphone dự kiến ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng 11, vừa lộ cấu hình với dung lượng pin lớn hơn đáng kể so với dòng Reno16. Theo nguồn tin Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo, cả hai máy đều có camera tiềm vọng 50 megapixel ở mặt sau.

Đây là những thông tin rò rỉ, chưa có xác nhận chính thức từ OPPO về cấu hình lẫn giá bán. Dưới đây là các chi tiết đã được hé lộ, theo tổng hợp từ Thetechoutlook.

Màn hình và camera: Reno17 lớn hơn bản Pro

Theo dữ liệu rò rỉ, cả hai mẫu máy đều được trang bị camera tiềm vọng 50MP ở mặt sau. Tuy nhiên, thông tin về cảm biến chính hay ống kính góc siêu rộng hiện chưa được công bố đầy đủ.

Cấu hình OPPO Reno17 và Reno17 Pro được hé lộ

Ở mặt trước, OPPO Reno17 bản tiêu chuẩn có màn hình 6.5 inch. Trong khi đó, Reno17 Pro dùng tấm nền nhỏ hơn, kích thước 6.3 inch, tạo ra sự khác biệt rõ rệt về không gian hiển thị giữa hai phiên bản.

Hai hãng chip, hai mức pin: điểm khác biệt giữa Reno17 và Reno17 Pro

Về hiệu năng, OPPO được cho là áp dụng hai nền tảng khác nhau. Reno17 tiêu chuẩn dự kiến dùng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm, còn Reno17 Pro sử dụng chip Dimensity 8550 của MediaTek.

Dung lượng pin là điểm nâng cấp đáng chú ý nhất. Reno17 được cho là có viên pin thuộc phân khúc 8.000mAh, còn Reno17 Pro thấp hơn một chút, ở mức 7.200mAh. Cả hai đều cao hơn mức 7.000mAh của dòng OPPO Reno16.

Dòng OPPO Reno17 sẽ có pin dung lượng cao

Bảng tổng hợp thông số rò rỉ

Thông số OPPO Reno17 OPPO Reno17 Pro Màn hình 6.5 inch 6.3 inch Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 8550 Dung lượng pin Khoảng 8.000mAh 7.200mAh Camera tiềm vọng 50MP 50MP

Ba cấu hình bộ nhớ và năm tùy chọn màu sắc

Các nguồn tin cũng đề cập ba cấu hình bộ nhớ cho dòng máy này: 8GB RAM với bộ nhớ trong 256GB, 12GB RAM với 256GB, và phiên bản cao nhất gồm 12GB RAM cùng 500GB bộ nhớ trong.

OPPO Reno17 Series sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc và bộ nhớ

Danh sách màu sắc dự kiến gồm năm tùy chọn, được dịch lại qua các tên gọi: Snow White, Ice Moon White, Cocoa Brown, Starlight Pink và Encounter Cat. Hiện chưa rõ cấu hình bộ nhớ nào sẽ đi kèm với từng màu cụ thể.

Những điều cần lưu ý trước ngày ra mắt

Toàn bộ thông tin trên vẫn ở mức rò rỉ. OPPO chưa xác nhận cấu hình chính thức cũng như mức giá bán của hai mẫu máy. Các chi tiết cụ thể hơn dự kiến sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt vào tháng 11.