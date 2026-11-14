OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ cấu hình: pin 8.000mAh ở bản thường, camera 200MP ở bản Pro Bộ đôi OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ thông số trước sự kiện ngày 16/11 tại Trung Quốc: chip Snapdragon 7 Gen 4, Dimensity 8550 Super, pin lớn và camera nâng cấp.

OPPO Reno17 và Reno17 Pro đã lộ gần như toàn bộ cấu hình trước thềm ra mắt. Bản tiêu chuẩn nổi bật với pin 8.000mAh và chip Snapdragon 7 Gen 4, còn bản Pro nhỏ gọn hơn nhưng có camera chính 200MP cùng chip Dimensity 8550 Super. Theo kế hoạch, OPPO sẽ giới thiệu dòng Reno17 tại Trung Quốc vào ngày 16/11.

Thông tin trên do leaker Digital Chat Station tiết lộ, nên người dùng cần xem đây là dữ liệu rò rỉ cho đến khi hãng công bố chính thức. Riêng hệ thống bốn camera 50MP trên bản tiêu chuẩn đã được OPPO xác nhận.

Reno17 bản tiêu chuẩn: pin lớn, bốn camera 50MP

Phiên bản tiêu chuẩn được cho là có màn hình phẳng LTPS độ phân giải 1.5K, kích thước 6.56 inch. Kích thước này có thay đổi nhẹ so với các báo cáo trước đó, trong khi thông tin về vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm vẫn được giữ nguyên.

Cấu hình OPPO Reno17 được hé lộ

Điểm nhấn nằm ở camera và pin. Máy có camera trước 50MP và cụm ba camera sau gồm cảm biến chính 50MP, góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 3.5x 50MP. Về năng lượng, thiết bị dùng pin 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W.

Ngoài ra, máy có khung viền kim loại và cảm biến vân tay quang học dưới màn hình. Người dùng có ba tùy chọn bộ nhớ: 8GB+256GB, 12GB+256GB và 12GB+512GB.

Reno17 Pro: nhỏ hơn nhưng dồn lực cho nhiếp ảnh

Trái với bản tiêu chuẩn, Reno17 Pro có kích thước nhỏ gọn hơn nhưng sở hữu camera chính vượt trội. Mẫu máy này hướng tới người dùng ưu tiên chụp ảnh và muốn có sức mạnh từ vi xử lý MediaTek cao cấp.

Cụ thể, thiết bị dùng màn hình phẳng LTPS 1.5K kích thước 6.32 inch và chip Dimensity 8550 Super. Khác biệt lớn nhất nằm ở cụm camera sau: cảm biến chính được nâng lên 200MP, đi cùng ống kính góc siêu rộng 50MP và tele tiềm vọng 3.5x. Camera trước vẫn là 50MP cho ảnh selfie.

Về thời lượng sử dụng, Reno17 Pro được cho là tích hợp pin 7.200mAh và sạc 80W. Máy chia sẻ ngôn ngữ thiết kế khung kim loại, cảm biến vân tay quang học và các tùy chọn bộ nhớ tương tự bản tiêu chuẩn.

Đặt hai phiên bản cạnh nhau: khác biệt nằm ở đâu?

Bảng dưới đây tổng hợp các thông số được tiết lộ, giúp so sánh nhanh hai phiên bản.

Thông số OPPO Reno17 OPPO Reno17 Pro Màn hình LTPS phẳng, 1.5K, 6.56 inch LTPS phẳng, 1.5K, 6.32 inch Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 8550 Super Camera sau Chính 50MP, siêu rộng 50MP, tele tiềm vọng 3.5x 50MP Chính 200MP, siêu rộng 50MP, tele tiềm vọng 3.5x Camera trước 50MP 50MP Pin và sạc 8.000mAh, sạc nhanh 80W 7.200mAh, sạc 80W Thiết kế Khung viền kim loại Khung viền kim loại Bảo mật Vân tay quang học dưới màn hình Vân tay quang học dưới màn hình Bộ nhớ 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB Tương tự bản tiêu chuẩn

Có thể thấy, bản tiêu chuẩn thiên về màn hình lớn hơn và pin dung lượng cao hơn. Trong khi đó, bản Pro đánh đổi một phần dung lượng pin để lấy thân máy nhỏ gọn hơn, camera chính 200MP và chip MediaTek.

Chờ xác nhận từ OPPO

OPPO dự kiến chính thức ra mắt dòng Reno17 tại thị trường quê nhà Trung Quốc vào ngày 16/11. Các thông số trên chỉ được xem là chính xác khi hãng công bố cấu hình cuối cùng tại sự kiện.