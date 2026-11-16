OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ cấu hình trên Google Play Console: pin 8.000mAh, camera 200MP Bộ đôi OPPO Reno17 xuất hiện với mã PYK110 và PND110; DCS rò rỉ Snapdragon 7 Gen 4, Dimensity 8550 SUPER, pin đến 8.000mAh trước giờ ra mắt tại Trung Quốc.

OPPO Reno17 và Reno17 Pro vừa được ghi nhận trên Google Play Console, xác nhận hai thiết bị đã gần hoàn thiện trước sự kiện ra mắt tại Trung Quốc. Nền tảng của Google chỉ tiết lộ mã máy, còn toàn bộ thông số kỹ thuật dự kiến đến từ chuyên gia rò rỉ DCS. Theo các thông tin này, hai máy khác nhau chủ yếu ở màn hình, vi xử lý, camera chính và dung lượng pin.

Mã máy xuất hiện trên Google Play Console nói lên điều gì?

Danh sách thiết bị hỗ trợ của Google Play Console đã xác nhận sự tồn tại của thế hệ smartphone mới từ OPPO. Phiên bản tiêu chuẩn mang mã kiểu máy PYK110 cùng mã thiết bị OP65AFL1. Trong khi đó, Reno17 Pro được định danh với mã PND110 và OP669FL1.

OPPO chuẩn bị ra mắt dòng Reno17

Nền tảng này không cung cấp chi tiết về cấu hình. Vì vậy, chuyên gia rò rỉ DCS đã bổ sung thông số dự kiến của cả hai thiết bị, giúp người dùng hình dung những nâng cấp phần cứng mà OPPO sắp giới thiệu.

Màn hình và vi xử lý: hai phiên bản được phân cấp rõ

Về hiển thị, bản tiêu chuẩn được cho là dùng màn hình phẳng LTPS 1.5K kích thước 6.56 inch. Reno17 Pro có màn hình nhỏ hơn, 6.32 inch, nhưng vẫn giữ tấm nền LTPS 1.5K.

Thông tin dòng máy trên Google Play Console

Sức mạnh xử lý cũng có sự phân cấp rõ rệt. Mẫu tiêu chuẩn dự kiến dùng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4. Ngược lại, mẫu Pro sẽ sử dụng chip Dimensity 8550 SUPER mạnh hơn, theo thông tin được nguồn tin nêu.

Camera: cảm biến chính 200MP là điểm khác biệt lớn nhất

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm nhấn của cả hai máy. Mỗi thiết bị đều có camera trước 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và ống kính tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ zoom 3.5x ở mặt lưng.

Điểm khác biệt nằm ở cảm biến chính. Bản tiêu chuẩn dùng ống kính 50MP, còn bản Pro nâng cấp lên cảm biến 200MP.

Cấu hình rò rỉ của bộ đôi smartphone mới

Pin 8.000mAh và sạc nhanh 80W

Về năng lượng, nguồn tin rò rỉ cho biết bản tiêu chuẩn mang viên pin 8.000mAh, trong khi bản Pro có dung lượng 7.200mAh. Cả hai máy đều hỗ trợ sạc nhanh 80W, đi kèm khung viền kim loại và cảm biến vân tay quang học. Riêng phiên bản Pro có đại sứ thương hiệu là Song Yuqi.

Bảng so sánh cấu hình dự kiến của hai phiên bản

Bảng dưới đây tổng hợp thông số dựa trên báo cáo rò rỉ từ DCS và dữ liệu Google Play Console.

Tính năng OPPO Reno17 Reno17 Pro Mã thiết bị OP65AFL1 OP669FL1 Màn hình 6.56 inch, LTPS 1.5K phẳng 6.32 inch, LTPS 1.5K phẳng Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 8550 SUPER Camera trước 50MP 50MP Camera chính 50MP 200MP Camera phụ Góc siêu rộng 50MP, tele 50MP (3.5x) Góc siêu rộng 50MP, tele 50MP (3.5x) Dung lượng pin 8.000mAh 7.200mAh Sạc nhanh 80W 80W

Hai hướng đi khác nhau cho từng phiên bản

Reno17 Pro có màn hình nhỏ hơn nhưng lại mang cảm biến camera 200MP. Điều này cho thấy OPPO đang hướng thiết bị đến trải nghiệm nhiếp ảnh nhỏ gọn, cao cấp. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn tối ưu thời lượng sử dụng với viên pin dung lượng lớn hơn.

Sự xuất hiện trên Google Play Console cho thấy dòng smartphone mới đã sẵn sàng tiến ra thị trường. Sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra tại Trung Quốc, nơi người dùng sẽ có thông tin xác thực về giá bán và thời điểm phát hành toàn cầu. Do phần lớn thông số hiện đến từ các chuyên gia rò rỉ, người dùng vẫn cần chờ công bố chính thức từ OPPO. Thông tin trong bài được tổng hợp theo The Tech Outlook.