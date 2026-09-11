OPPO Reno17 và Reno17 Pro lộ thiết kế mặt lưng họa tiết mèo phát sáng, ra mắt ngày 16/11 OPPO xác nhận Reno17 series ra mắt tại Trung Quốc ngày 16/11, kèm Pad Air 6 và Watch 5; cấu hình rò rỉ cho thấy hai mẫu máy đi theo hai hướng khác nhau.

OPPO đã chính thức xác nhận dòng Reno17 series sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào ngày 16/11, kèm hình ảnh thiết kế hoàn chỉnh của hai mẫu Reno17 và Reno17 Pro. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt lưng, nơi hãng đưa vào họa tiết hình mèo phát sáng. Về cấu hình, hai máy được đồn đoán đi theo hai hướng: bản tiêu chuẩn thiên về màn hình lớn và pin cao, bản Pro thiên về thân máy gọn và chip mạnh hơn.

Ảnh render chính thức của OPPO Reno17

Sự kiện 16/11: không chỉ có điện thoại

Theo thông tin từ nguồn tin, sự kiện ngày 16/11 còn giới thiệu máy tính bảng Pad Air 6 và đồng hồ thông minh Watch 5. Hiện các trang niêm yết sản phẩm của OPPO đã mở nhận đặt hàng trước, đồng thời đăng tải ảnh thiết kế của hai mẫu smartphone mới.

Mặt lưng họa tiết mèo: điểm nhấn của Reno17 series

Theo hình ảnh trên cửa hàng trực tuyến của OPPO tại Trung Quốc, Reno17 series tạo khác biệt bằng họa tiết hình mèo phát sáng ở mặt lưng. Bản Reno17 tiêu chuẩn có ba tùy chọn màu: Encounter Cat, Ice Moon White và Cocoa Brown. Trong khi đó, Reno17 Pro có các màu Encounter Cat, First Snow White và Cocoa Brown.

Ảnh render chính thức của OPPO Reno17 Pro

Phiên bản Encounter Cat mang sắc xanh nhạt, kết hợp đường nét con mèo được in nổi ở mặt sau. Hai tùy chọn màu trắng cũng được phân biệt rõ: Ice Moon White của bản tiêu chuẩn có họa tiết gợn sóng lăn tăn, còn First Snow White của bản Pro là mặt lưng trắng nhẵn, tối giản. Riêng Cocoa Brown ở cả hai bản có lớp hoàn thiện dạng nhám.

Về kích thước tổng thể, Reno17 Pro gọn nhẹ hơn bản tiêu chuẩn và có phần cắt dành cho camera trước nhỏ hơn.

Cấu hình rò rỉ: màn hình lớn và pin cao đối đầu chip mạnh hơn

Thông số phần cứng chưa được OPPO xác nhận chính thức. Tuy nhiên, các nguồn tin rò rỉ trước đó đã phác họa sự khác biệt giữa hai thiết bị, theo Gizmochina. Cả hai được dự đoán dùng chung các cấu hình bộ nhớ 8GB RAM + 256GB ROM, 12GB RAM + 256GB ROM và 12GB RAM + 512GB ROM, nhưng khác nhau về màn hình, vi xử lý và dung lượng pin.

Thông số dự kiến OPPO Reno17 OPPO Reno17 Pro Màn hình OLED 6.59 inch, 1.5K OLED 6.32 inch, 1.5K Vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 Dimensity 8550 Super Dung lượng pin 8,000 mAh 7,200 mAh Cấu hình bộ nhớ 8GB/12GB RAM, 256GB/512GB ROM 8GB/12GB RAM, 256GB/512GB ROM

Hai hướng đi trong cùng một dòng máy

Theo các thông tin rò rỉ, Reno17 tiêu chuẩn có màn hình lớn hơn và pin dung lượng cao hơn. Ngược lại, Reno17 Pro đi theo hướng thân máy nhỏ gọn nhưng dùng dòng chip hiệu năng cao hơn. Cách phân hóa này khớp với thông tin thiết kế: bản Pro có kích thước gọn hơn, phù hợp với màn hình 6.32 inch trong bảng thông số dự kiến.

Cần lưu ý rằng toàn bộ thông số trên mới ở mức rò rỉ và sẽ được kiểm chứng khi sự kiện ra mắt diễn ra vào ngày 16/11. Nguồn tin cũng chưa nêu giá bán hay thời điểm phân phối ra ngoài thị trường Trung Quốc.