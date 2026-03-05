OPPO triển khai Quick Share: Chia sẻ file trực tiếp giữa Android và Apple từ tháng 3/2026 Tại MWC 2026, OPPO xác nhận dòng Find X9 sẽ hỗ trợ tính năng Quick Share mới, cho phép truyền dữ liệu nhanh chóng và bảo mật sang các thiết bị Apple mà không cần ứng dụng bên thứ ba.

Tại sự kiện MWC 2026, OPPO đã chính thức công bố kế hoạch mở rộng tính năng Quick Share, cho phép người dùng điện thoại Android của hãng tương tác dữ liệu trực tiếp với hệ sinh thái Apple. Đây là bước tiến quan trọng sau khi tính năng này xuất hiện trên các dòng Google Pixel, hứa hẹn xóa bỏ rào cản truyền tải file giữa hai nền tảng di động lớn nhất thế giới hiện nay.

Giải mã Quick Share: Cầu nối dữ liệu giữa OPPO và Apple

Quick Share là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa OPPO, MediaTek và Google. Bắt đầu từ cuối tháng 3/2026, người dùng smartphone OPPO có thể truyền tệp tin một cách thuận tiện và an toàn sang các thiết bị chạy iOS, iPadOS và macOS tương tự như giao thức AirDrop của Apple. Điểm đột phá của giải pháp này là khả năng kết nối trực tiếp mà không yêu cầu người dùng phải cài đặt thêm bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào.

OPPO xác nhận sắp triển khai tính năng Quick Share cho điện thoại của mình

Việc triển khai Quick Share không chỉ cải thiện tốc độ truyền tải mà còn tối ưu hóa tính bảo mật trong quá trình chia sẻ dữ liệu. Đại diện OPPO cho biết, tính năng này sẽ được tích hợp sâu vào hệ thống, tận dụng phần cứng từ chip MediaTek để duy trì kết nối ổn định và tiết kiệm năng lượng.

Hệ sinh thái thông minh với ColorOS 16 và công nghệ AI

Bên cạnh khả năng kết nối liên nền tảng, OPPO cũng trình diễn loạt tính năng AI mới trên phiên bản ColorOS 16. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Omni – một mô hình AI đa phương thức hoạt động trực tiếp trên thiết bị (on-device). Omni cho phép smartphone hiểu bối cảnh môi trường xung quanh và thực hiện các tương tác hỏi đáp theo thời gian thực mà không cần gửi dữ liệu lên đám mây.

Các OFan sẽ sớm được chia sẻ file dễ dàng hơn với các sản phẩm Apple

Dòng Find X9 Series dự kiến sẽ là những thiết bị đầu tiên được cập nhật các tính năng như AI Translate (dịch thuật thông minh) và AI Portrait Glow (tối ưu chân dung). Những cải tiến này cho thấy định hướng của hãng trong việc biến smartphone thành một trợ lý cá nhân am hiểu bối cảnh người dùng.

Sức mạnh phần cứng trên OPPO Find X9 Pro

Dòng sản phẩm chủ lực Find X9 Pro được trang bị cấu hình mạnh mẽ nhất để hỗ trợ các tác vụ AI và tính năng chia sẻ tệp tin tốc độ cao. Thiết bị sở hữu chip MediaTek Dimensity 9500 và viên pin dung lượng lớn lên đến 7.500 mAh.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của OPPO Find X9 Pro:

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Màn hình AMOLED 6.78 inch, 120Hz, 1.07 tỷ màu Camera sau Hệ thống 4 camera, cảm biến chính 200MP, OIS 4 trục Pin và Sạc 7.500 mAh, sạc nhanh SUPERVOOC 80W Kết nối Quick Share, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC Bảo mật Cảm biến vân tay siêu âm

Hiện tại, việc chia sẻ file xuyên nền tảng đang trở thành xu hướng mới của ngành di động. Ngoài OPPO, các nguồn tin rò rỉ cũng cho thấy Samsung có thể sẽ đưa tính năng tương tự lên dòng Galaxy S26 trong tương lai. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường công nghệ mở, nơi người dùng không còn bị bó buộc bởi ranh giới giữa các hệ điều hành.