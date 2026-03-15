OPPO và Huawei chuẩn bị ra mắt loạt flagship Find X9 Ultra và Pura 90 trong tháng 4 Thị trường di động tháng 4 dự kiến bùng nổ với sự xuất hiện của OPPO Find X9 Ultra và dòng Huawei Pura 90, tập trung vào nâng cấp vi xử lý Kirin và công nghệ camera.

Tháng 4 tới đây hứa hẹn sẽ là thời điểm sôi động của thị trường smartphone cao cấp khi hai tên tuổi lớn là OPPO và Huawei đồng loạt chuẩn bị tung ra những dòng sản phẩm chủ lực. Sau giai đoạn đầu năm với sự góp mặt của các thiết bị như vivo X300 Ultra và OnePlus 15T, các thông tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ chân dung của những mẫu flagship tiếp theo.

OPPO Find X9 Series: Tập trung vào hiệu năng và nhiếp ảnh

Theo các báo cáo từ giới thạo tin, OPPO sẽ trình làng bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s Pro. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này nằm ở sự phân hóa rõ rệt về cấu hình phần cứng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

OPPO Find X9s Pro: Được định vị là mẫu smartphone nhỏ gọn nhưng không kém phần uy lực với con chip MediaTek Dimensity 9500.

Huawei Pura 90 Series: Đột phá với chip Kirin tự hành

Cùng thời điểm đó, Huawei dự kiến sẽ tung ra dòng Pura 90 với ba phiên bản khác nhau. Điểm đáng chú ý nhất là việc Huawei tiếp tục sử dụng các dòng chip Kirin tự phát triển trên các thiết bị của mình.

Phiên bản tiêu chuẩn của Pura 90 dự kiến sở hữu màn hình 6.58 inch và chạy chip Kirin 9020. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn sẽ sử dụng màn hình phẳng lớn 6.87 inch để mang lại trải nghiệm sang trọng. Bản Pro sẽ được trang bị chip Kirin 9030, và phiên bản Ultra mạnh mẽ nhất sẽ sử dụng dòng chip Kirin 9030 Pro.

Huawei Pura X2: Cải tiến dòng điện thoại màn hình gập

Ngoài các mẫu smartphone truyền thống, Huawei cũng được cho là đang chuẩn bị nâng cấp dòng điện thoại gập với mẫu Pura X2. Thiết bị này sở hữu màn hình chính lên tới 7.69 inch với độ phân giải WQHD+, kết hợp cùng màn hình phụ 5.5 inch phía ngoài.

Đáng chú ý, Pura X2 dự kiến trang bị hệ thống bốn camera Red Maple chuyên dụng để xử lý màu sắc, bao gồm cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 40MP, camera tele 8MP và cảm biến đa phổ. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp Huawei duy trì vị thế dẫn đầu trong mảng nhiếp ảnh trên các thiết bị màn hình gập.

Dòng sản phẩm Phiên bản Vi xử lý dự kiến Màn hình OPPO Find X9 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 Đang cập nhật OPPO Find X9 s Pro Dimensity 9500 Nhỏ gọn Huawei Pura 90 Standard Kirin 9020 6.58 inch Huawei Pura 90 Pro/Ultra Kirin 9030 / 9030 Pro 6.87 inch Huawei Pura X2 Màn hình gập Kirin 9030 series 7.69 inch (chính)

