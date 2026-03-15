OPPO và Huawei chuẩn bị ra mắt loạt flagship Find X9 Ultra và Pura 90 trong tháng 4

Bảo Long15/03/2026 21:31

Thị trường di động tháng 4 dự kiến bùng nổ với sự xuất hiện của OPPO Find X9 Ultra và dòng Huawei Pura 90, tập trung vào nâng cấp vi xử lý Kirin và công nghệ camera.

Tháng 4 tới đây hứa hẹn sẽ là thời điểm sôi động của thị trường smartphone cao cấp khi hai tên tuổi lớn là OPPO và Huawei đồng loạt chuẩn bị tung ra những dòng sản phẩm chủ lực. Sau giai đoạn đầu năm với sự góp mặt của các thiết bị như vivo X300 Ultra và OnePlus 15T, các thông tin rò rỉ mới nhất đã hé lộ chân dung của những mẫu flagship tiếp theo.

Huawei Pura 90 Series, Pura X2, OPPO Find X9 Ultra sẽ ra mắt vào tháng 4 tới

OPPO Find X9 Series: Tập trung vào hiệu năng và nhiếp ảnh

Theo các báo cáo từ giới thạo tin, OPPO sẽ trình làng bộ đôi Find X9 Ultra và Find X9s Pro. Điểm nhấn của dòng sản phẩm này nằm ở sự phân hóa rõ rệt về cấu hình phần cứng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

  • OPPO Find X9 Ultra: Dự kiến sẽ là mẫu flagship cao cấp nhất, tập trung mạnh vào khả năng nhiếp ảnh di động. Máy được cho là sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm.
  • OPPO Find X9s Pro: Được định vị là mẫu smartphone nhỏ gọn nhưng không kém phần uy lực với con chip MediaTek Dimensity 9500.
OPPO Find X9 Ultra là flagship được nhiều người mong đợi
OPPO Find X9s Pro có cấu hình phần cứng ấn tượng

Huawei Pura 90 Series: Đột phá với chip Kirin tự hành

Cùng thời điểm đó, Huawei dự kiến sẽ tung ra dòng Pura 90 với ba phiên bản khác nhau. Điểm đáng chú ý nhất là việc Huawei tiếp tục sử dụng các dòng chip Kirin tự phát triển trên các thiết bị của mình.

Phiên bản tiêu chuẩn của Pura 90 dự kiến sở hữu màn hình 6.58 inch và chạy chip Kirin 9020. Trong khi đó, các phiên bản cao cấp hơn sẽ sử dụng màn hình phẳng lớn 6.87 inch để mang lại trải nghiệm sang trọng. Bản Pro sẽ được trang bị chip Kirin 9030, và phiên bản Ultra mạnh mẽ nhất sẽ sử dụng dòng chip Kirin 9030 Pro.

Huawei Pura 90 sẽ ra mắt vào tháng tới

Huawei Pura X2: Cải tiến dòng điện thoại màn hình gập

Ngoài các mẫu smartphone truyền thống, Huawei cũng được cho là đang chuẩn bị nâng cấp dòng điện thoại gập với mẫu Pura X2. Thiết bị này sở hữu màn hình chính lên tới 7.69 inch với độ phân giải WQHD+, kết hợp cùng màn hình phụ 5.5 inch phía ngoài.

Đáng chú ý, Pura X2 dự kiến trang bị hệ thống bốn camera Red Maple chuyên dụng để xử lý màu sắc, bao gồm cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 40MP, camera tele 8MP và cảm biến đa phổ. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp Huawei duy trì vị thế dẫn đầu trong mảng nhiếp ảnh trên các thiết bị màn hình gập.

Thông số kỹ thuật các dòng flagship dự kiến ra mắt

Dòng sản phẩmPhiên bảnVi xử lý dự kiếnMàn hình
OPPO Find X9UltraSnapdragon 8 Elite Gen 5Đang cập nhật
OPPO Find X9s ProDimensity 9500Nhỏ gọn
Huawei Pura 90StandardKirin 90206.58 inch
Huawei Pura 90Pro/UltraKirin 9030 / 9030 Pro6.87 inch
Huawei Pura X2Màn hình gậpKirin 9030 series7.69 inch (chính)

Dưới đây là thông số tham khảo của mẫu flagship hiện tại để người dùng có cái nhìn tổng quan về sự phát triển phần cứng của OPPO:

OPPO Find X9 Pro 16GB 512GB
  • Hiệu suất: MediaTek Dimensity 9500 mang đến khả năng xử lý mượt mà.
  • Màn hình: AMOLED 6.78 inch, 1.07 tỷ màu, tần số quét 120Hz.
  • Camera: Hệ thống 4 camera sau độ phân giải lên đến 200MP, hỗ trợ OIS 4 trục.
  • Pin và sạc: 7500mAh đi kèm sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W.
