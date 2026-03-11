OPPO Watch 5 lộ ảnh thực tế với mặt vuông, dày 9,2 mm, nặng dưới 27 gram, ra mắt tháng 11/2026 Smartwatch chưa phát hành của OPPO xuất hiện tại một buổi hòa nhạc, lộ thiết kế mặt vuông viền mỏng, khung nhôm hàng không và giá dự kiến khoảng 1.000 nhân dân tệ.

OPPO Watch 5 vừa lộ diện qua ảnh chụp thực tế với thiết kế mặt vuông tối giản, trọng lượng dưới 27 gram và dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm 2026. Mẫu đồng hồ thông minh chưa phát hành này xuất hiện tại một buổi hòa nhạc và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ.

Theo nguồn tin từ Gizmochina, những hình ảnh này là cái nhìn cận cảnh đầu tiên về ngôn ngữ thiết kế mới mà OPPO chuẩn bị đưa trở lại thị trường thiết bị đeo.

Mặt vuông viền siêu mỏng: OPPO muốn tối ưu không gian hiển thị

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy OPPO Watch 5 có mặt đồng hồ hình vuông, viền màn hình siêu mỏng ở cả bốn cạnh. Cách bố trí này giúp tận dụng tối đa diện tích hiển thị trên một thân máy nhỏ gọn.

Giám đốc sản phẩm hệ sinh thái của OPPO, Qiao Jiadong, cùng các nguồn tin rò rỉ trước đó đều xác nhận thiết bị hướng tới sự mỏng nhẹ. Đồng hồ có độ dày khoảng 9,2 mm, trọng lượng chưa đến 27 gram, khung viền hợp kim nhôm đạt chuẩn hàng không và một nút xoay cơ học đặt ở góc trên bên phải.

Ảnh thực tế OPPO Watch 5

Việc quay lại mặt vuông đánh dấu một thay đổi có chủ đích. Trong vài năm gần đây, hãng tập trung nhiều hơn vào dòng Watch S với mặt tròn. Bên cạnh đó, thông tin chứng nhận từ cơ quan SDPPI của Indonesia với số model OVWE266 cho thấy thiết bị đã sẵn sàng đưa ra thị trường.

Theo dõi tiêu hao mỡ thừa và mức giá dễ tiếp cận hơn

Ngoài kiểu dáng, OPPO Watch 5 tập trung vào các tính năng phục vụ đời sống thường nhật và tập luyện thể thao. Thông tin kỹ thuật ghi nhận khả năng theo dõi tiêu hao mỡ thừa, bên cạnh các chỉ số quen thuộc như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, giấc ngủ và hoạt động vận động.

Về giá, các chương trình đặt trước đã xuất hiện trên kênh chính thức của OPPO với mức dự kiến khoảng 1.000 nhân dân tệ. Con số này dễ tiếp cận hơn so với mẫu OPPO Watch tiền nhiệm ra mắt năm 2023, vốn dùng vỏ thép không gỉ, chip Snapdragon W5 và có giá khởi điểm từ 2.299 nhân dân tệ.

Hạng mục Thông tin ghi nhận Kiểu dáng Mặt vuông, viền siêu mỏng bốn cạnh Độ dày Khoảng 9,2 mm Trọng lượng Dưới 27 gram Khung viền Hợp kim nhôm đạt chuẩn hàng không Điều khiển Nút xoay cơ học ở góc trên bên phải Số model (SDPPI, Indonesia) OVWE266 Giá dự kiến Khoảng 1.000 nhân dân tệ

Ra mắt cùng Reno 17 series và Pad Air 6 vào tháng 11

Theo kế hoạch được hé lộ, OPPO Watch 5 sẽ chính thức trình làng tại một sự kiện vào tháng 11 năm 2026. Thiết bị xuất hiện cùng lúc với dòng điện thoại OPPO Reno 17 series và máy tính bảng OPPO Pad Air 6.

Smartwatch mới của OPPO sẽ ra mắt vào tháng 11 này

Nhìn chung, đợt ra mắt này đánh dấu một đợt trình làng phần cứng quy mô lớn của OPPO trong thời gian tới. Các thông số chi tiết của OPPO Watch 5 vẫn cần chờ xác nhận chính thức từ hãng.