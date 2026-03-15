OPPO Watch X3 chuẩn bị ra mắt với khung vỏ titan và màn hình siêu sáng 3000 nits Mẫu smartwatch cao cấp mới của OPPO gây ấn tượng với thiết kế mỏng nhẹ hơn, màn hình AMOLED độ sáng kỷ lục cùng hệ thống cảm biến sức khỏe chuyên sâu.

OPPO đang chuẩn bị tiến vào phân khúc smartwatch siêu bền dành cho người dùng hoạt động ngoài trời với dòng Watch X3. Sản phẩm được định vị là thiết bị cao cấp, kết hợp giữa vật liệu chế tạo bền bỉ và các công nghệ hiển thị, theo dõi sức khỏe tiên tiến nhất của hãng hiện nay.

Thiết kế titan mỏng nhẹ và màn hình hiển thị vượt trội

Phiên bản toàn cầu của OPPO Watch X3 đánh dấu sự thay đổi lớn về chất liệu khi sử dụng vỏ bằng titan. Lựa chọn này không chỉ tăng cường độ bền mà còn giúp thiết bị nhẹ hơn 16% và mỏng hơn 6.4% so với các thế hệ tiền nhiệm. Độ bền của máy còn được bảo chứng qua chứng nhận IP69 và tiêu chuẩn quân đội MIL-STD-810H, cho phép hoạt động ổn định trong các môi trường khắc nghiệt, bao gồm cả bơi lội và tập luyện cường độ cao.

Đáng chú ý, Watch X3 sở hữu màn hình AMOLED dạng tròn với độ sáng tối đa lên tới 3,000 nits. Đây là mức độ sáng thuộc hàng cao nhất trên thị trường smartwatch hiện nay, đảm bảo nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Người dùng có thể điều hướng linh hoạt thông qua sự kết hợp giữa nút bấm vật lý và núm xoay kỹ thuật số.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Chất liệu vỏ Titan (nhẹ hơn 16%, mỏng hơn 6.4%) Màn hình AMOLED tròn, độ sáng 3,000 nits Độ bền IP69, MIL-STD-810H Kết nối LTE (eSIM), Bluetooth kép

Hệ thống theo dõi sức khỏe chuyên sâu

Khả năng giám sát sức khỏe là ưu tiên hàng đầu trên OPPO Watch X3 với cụm cảm biến đa năng. Thiết bị hỗ trợ đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO₂), cảm biến nhiệt độ da và đo điện tâm đồ (ECG). Đặc biệt, tính năng kiểm tra sức khỏe tổng quát trong 60 giây cho phép người dùng nhận báo cáo nhanh về tình trạng cơ thể bằng cách thu thập dữ liệu từ tất cả các cảm biến cùng lúc.

Bên cạnh đó, đồng hồ còn được trang bị thuật toán cảnh báo nguy cơ huyết áp cao, giúp người dùng chủ động hơn trong việc quản lý sức khỏe tim mạch hàng ngày.

Khả năng tương thích đa nền tảng và ngày ra mắt

Về kết nối, OPPO Watch X3 bản toàn cầu hỗ trợ khả năng kết nối kép, cho phép hoạt động mượt mà với cả điện thoại Android và iPhone. Thiết bị chạy trên nền tảng hỗ trợ hơn 100 ứng dụng và tích hợp LTE qua eSIM, giúp người dùng duy trì liên lạc, nhận thông báo hoặc sử dụng bản đồ mà không cần mang theo điện thoại.

Theo các thông tin mới nhất, OPPO Watch X3 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào ngày 17/3, cùng thời điểm ra mắt mẫu điện thoại gập Find N6. Với sự kết hợp giữa khung titan và màn hình siêu sáng, đây hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc đồng hồ thông minh cao cấp thời gian tới.