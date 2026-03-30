OPPO Watch X3 Mini lộ diện: Thiết kế nhỏ gọn cùng tính năng chuyên biệt cho phái nữ Mẫu đồng hồ thông minh mới của OPPO sở hữu chip Snapdragon W5, hỗ trợ theo dõi sức khỏe theo chu kỳ kinh nguyệt và dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 4 tới.

OPPO vừa công bố những hình ảnh đầu tiên của OPPO Watch X3 Mini, phiên bản rút gọn của dòng Watch X3 tiêu chuẩn. Sản phẩm gây chú ý nhờ kích thước nhỏ gọn, ngôn ngữ thiết kế thời trang và các tính năng phần mềm được tinh chỉnh riêng để đáp ứng nhu cầu của người dùng nữ giới.

Thiết kế thời trang với bảng màu đa dạng

Dựa trên các hình ảnh mới nhất, OPPO Watch X3 Mini sẽ được phân phối với ba tùy chọn màu sắc chủ đạo: Vàng bóng (High-gloss Gold), Nâu Mocha (Mocha Brown) và Bạc ánh sao (Starlight Silver). Mỗi phiên bản đi kèm với một loại dây đeo riêng biệt, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Thiết bị sử dụng chuẩn dây đeo tháo nhanh 18mm, cho phép người dùng dễ dàng thay thế và cá nhân hóa phụ kiện. So với phiên bản tiêu chuẩn có màn hình 1.5 inch, bản Mini được thiết kế tinh giản hơn, hướng tới những khách hàng yêu thích sự thanh lịch và gọn nhẹ trên cổ tay.

Tính năng sức khỏe dành riêng cho phụ nữ

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên OPPO Watch X3 Mini là tính năng hướng dẫn luyện tập theo chu kỳ kinh nguyệt. Hệ thống sẽ theo dõi sự thay đổi hormone để đưa ra các đề xuất bài tập phù hợp với thể trạng của người dùng trong từng giai đoạn cụ thể.

Đồng hồ thông minh mới của OPPO sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho phái đẹp

Bên cạnh đó, đồng hồ còn cung cấp các bài tập đốt mỡ được hướng dẫn bởi những người có sức ảnh hưởng (influencer) trong ngành thể hình. Đây là nỗ lực của OPPO trong việc mang lại trải nghiệm luyện tập trực quan và hiệu quả hơn cho người dùng phổ thông.

Cấu hình mạnh mẽ và hệ thống cảm biến toàn diện

Về khả năng vận hành, OPPO Watch X3 Mini dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon W5, đi kèm RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB tương tự phiên bản tiêu chuẩn. Thiết bị chạy trên nền tảng ColorOS 16.0, hỗ trợ eSIM và các kết nối hiện đại như Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC cùng GPS tần số kép.

OPPO Watch X3 dự kiến có nhiều tính năng theo dõi sức khỏe tiên tiến

Hệ thống cảm biến trên máy bao gồm đo điện tâm đồ (ECG), nồng độ oxy trong máu (SpO2), nhịp tim và nhiệt độ da. Đồng hồ hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập khác nhau và tích hợp sạc từ tính công suất 7.5W, cho phép sạc đầy thiết bị trong khoảng 75 phút.

Thông số kỹ thuật Chi tiết (Dự kiến) Vi xử lý Snapdragon W5 Bộ nhớ RAM 2GB, ROM 32GB Hệ điều hành ColorOS 16.0 Kết nối eSIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS tần số kép Tính năng sức khỏe ECG, SpO2, Nhịp tim, Nhiệt độ da, Theo dõi chu kỳ

OPPO Watch X3 Mini dự kiến sẽ chính thức trình làng vào tháng 4 tới, hứa hẹn là một lựa chọn sáng giá trong phân khúc smartwatch thời trang cao cấp. Trong lúc chờ đợi, người dùng có thể tham khảo thêm dòng OPPO Watch S với thiết kế mỏng nhẹ và màn hình AMOLED 3000 nits.