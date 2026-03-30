OPPO xác nhận Find X9s Pro: Hai camera 200MP và pin 7000mAh trong thân hình nhỏ gọn OPPO chuẩn bị ra mắt flagship Find X9s Pro với cấu hình đột phá gồm bộ đôi camera 200MP, chip Dimensity 9500 và viên pin dung lượng lớn 7000mAh.

OPPO vừa xác nhận những thông tin quan trọng về mẫu flagship Find X9s Pro trước thềm sự kiện ra mắt dự kiến vào cuối tháng tới. Thiết bị mới này tập trung vào khả năng nhiếp ảnh vượt trội và hiệu năng mạnh mẽ trong một thiết kế linh hoạt.

Hệ thống camera kép 200 megapixel đột phá

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Find X9s Pro là sự xuất hiện của hai camera độ phân giải 200 megapixel. Theo các thông tin rò rỉ, OPPO sử dụng hai cảm biến Samsung HP5: một dành cho camera chính và một cho ống kính tele dạng kính tiềm vọng. Cấu trúc này hứa hẹn mang lại khả năng zoom và chi tiết hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Bên cạnh đó, hệ thống camera sau còn có thêm một ống kính góc siêu rộng 50 megapixel và một ống kính đa phổ 3.2 megapixel. Mặt trước của máy tích hợp camera selfie 32 megapixel, đáp ứng nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video chất lượng cao.

Thiết kế nhỏ gọn cùng màn hình 1.5K

Khác với xu hướng màn hình lớn của các dòng flagship hiện nay, Find X9s Pro hướng tới người dùng yêu thích sự nhỏ gọn với màn hình 6.32 inch. Máy sử dụng tấm nền OLED LTPS độ phân giải 1.5K cùng tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét và mượt mà.

Cấu hình phần cứng và dung lượng pin

Về hiệu năng, Find X9s Pro dự kiến trang bị chip xử lý Dimensity 9500 từ MediaTek. Thiết bị hỗ trợ dung lượng RAM LPDDR5x lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng tối đa 1TB. Đặc biệt, dù có kích thước nhỏ gọn, máy vẫn được cho là sở hữu viên pin dung lượng lên tới 7000mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W.

Thông số kỹ thuật dự kiến của OPPO Find X9s Pro

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 Màn hình OLED LTPS 6.32 inch, 1.5K, 120Hz Camera sau 200MP (Chính) + 200MP (Tele) + 50MP (Góc siêu rộng) Pin & Sạc 7000mAh, Sạc nhanh 80W Bộ nhớ RAM tối đa 16GB, ROM tối đa 1TB

Thiết bị dự kiến sẽ có 4 tùy chọn màu sắc bao gồm Titan, Trắng, Xanh lam và Cam. Find X9s Pro cùng với Find X9 Ultra sẽ là bộ đôi flagship chủ lực của OPPO trong giai đoạn nửa đầu năm nay.