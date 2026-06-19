Oppo xác nhận ra mắt Reno 16 series toàn cầu: Camera selfie 50MP và ColorOS 16 Oppo Reno 16 series sẽ chính thức tiến ra thị trường quốc tế vào tháng 7/2026 với 3 phiên bản. Dòng sản phẩm mới tập trung vào trải nghiệm AI và camera selfie độ phân giải cao 50MP.

Oppo vừa đưa ra thông báo chính thức về việc ra mắt dòng smartphone Reno 16 tại thị trường toàn cầu. Theo kế hoạch, thế hệ Reno mới sẽ bắt đầu hành trình chinh phục người dùng quốc tế từ khu vực Đông Nam Á, với các mốc thời gian cụ thể đã được xác nhận tại Indonesia và Malaysia vào đầu tháng 7/2026.

Cận cảnh thiết kế Oppo Reno 16.

Đội hình sản phẩm và những nâng cấp kỹ thuật đáng chú ý

Dòng Reno 16 toàn cầu dự kiến bao gồm ba phiên bản chính: Reno 16 tiêu chuẩn, Reno 16 Pro và Reno 16F. Mặc dù phiên bản Reno 16 và Reno 16 Pro đã trình làng tại thị trường Trung Quốc trước đó, các báo cáo kỹ thuật cho thấy phiên bản quốc tế có thể sở hữu một số điều chỉnh về cấu hình phần cứng để phù hợp hơn với nhu cầu người dùng đa quốc gia.

Điểm nhấn đáng kể nhất trong thông số kỹ thuật được Oppo tiết lộ là hệ thống camera selfie góc siêu rộng với độ phân giải lên đến 50MP. Đây là bước tiến lớn nhằm tối ưu hóa trải nghiệm chụp ảnh chân dung và sáng tạo nội dung số, vốn là thế mạnh truyền thống của dòng Reno.

Tối ưu hóa trải nghiệm bằng ColorOS 16 và AI

Về mặt phần mềm, dòng Reno 16 sẽ được xuất xưởng với giao diện ColorOS 16 vận hành trên nền tảng Android 16. Hệ điều hành mới tích hợp sâu các công cụ trí tuệ nhân tạo, tiêu biểu là tính năng "AI Remix Collage", cho phép người dùng biên tập và sắp xếp hình ảnh một cách thông minh và nghệ thuật hơn.

Thông báo xác nhận dòng Oppo Reno 16 toàn cầu.

Lộ trình phát hành và hệ sinh thái phụ kiện đi kèm

Hiện tại, người dùng tại Malaysia, Indonesia và Thái Lan đã có thể bắt đầu đặt trước sản phẩm. Lễ ra mắt chính thức sẽ diễn ra tại Indonesia vào ngày 3/7 và tại Malaysia vào ngày 8/7. Thời điểm phát hành cụ thể cho các quốc gia khác trong khu vực và quốc tế vẫn đang được hãng cập nhật.

Bên cạnh dòng smartphone chủ lực, Oppo cũng xác nhận sự xuất hiện của các sản phẩm trong hệ sinh thái bao gồm phụ kiện điện thoại Oppo Bubble và hai mẫu tai nghe không dây mới: Enco Air5 và Enco Air5s. Động thái này cho thấy tham vọng của hãng trong việc củng cố sự hiện diện tại phân khúc cận cao cấp và thiết bị đeo thông minh toàn cầu.