Opta dự báo Arsenal nắm 85% cơ hội vô địch Premier League dù Man City gây áp lực Sau chiến thắng 3-0 của Man City trước Crystal Palace, khoảng cách với ngôi đầu chỉ còn 2 điểm. Tuy nhiên, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Arsenal nắm giữ lợi thế áp đảo trong cuộc đua vô địch.

Chiến thắng áp đảo 3-0 của Manchester City trước Crystal Palace rạng sáng nay đã chính thức biến cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Với việc rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đang tạo ra áp lực nghẹt thở lên ngôi đầu của Arsenal khi giải đấu chỉ còn hai vòng đấu quyết định.

Man City vẫn níu giữ hy vọng vô địch sau chiến thắng trước Palace.

Siêu máy tính Opta: Arsenal vẫn nắm lợi thế tuyệt đối

Dù Man City liên tục phả hơi nóng, hệ thống phân tích của Opta vẫn đặt niềm tin lớn vào đội bóng thành London. Theo dự báo mới nhất, Arsenal có tới 85,68% cơ hội lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch sau nhiều năm chờ đợi. Hiện tại, Pháo thủ đang sở hữu 79 điểm và được kỳ vọng sẽ kết thúc mùa giải với con số khoảng 83,5 điểm.

Lợi thế lớn nhất của thầy trò Mikel Arteta nằm ở lịch thi đấu. Trong hai lượt trận cuối, Arsenal chỉ phải đụng độ Burnley và Crystal Palace - những đối thủ được đánh giá thấp hơn đáng kể. Việc giành trọn vẹn điểm số trong các trận đấu này sẽ giúp họ bảo toàn ngôi vị số một bất chấp mọi nỗ lực từ đối thủ bám đuổi.

Ngôi vương mùa này khó thoát khỏi tay Arsenal.

Manchester City và bài toán 14,32%

Ngược lại, Manchester City chỉ được trao 14,32% cơ hội để lật đổ thế cờ. Dù đang sở hữu 77 điểm, đội chủ sân Etihad bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận hòa tai hại trước Everton trong quá khứ - tác nhân chính đóng sập quyền tự quyết của họ trong mắt các chuyên gia phân tích dữ liệu. Hệ thống dự báo City sẽ khép lại chiến dịch với khoảng 80,43 điểm.

Thử thách cho The Citizens ở giai đoạn cuối cũng được đánh giá là khó khăn hơn khi họ phải chạm trán Bournemouth và Aston Villa. Những đối thủ này hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ, khiến tham vọng bứt tốc của Pep Guardiola trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Mùa giải của những thông số lịch sử

Đáng chú ý, nếu Arsenal lên ngôi với mức 83 điểm, đây sẽ là thành tích thấp nhất của một nhà vô địch Ngoại hạng Anh kể từ khi Leicester City lập kỳ tích vào mùa giải 2015/16 với 81 điểm. Tuy nhiên, đối với người hâm mộ Pháo thủ, các con số thống kê sẽ trở nên thứ yếu nếu họ chính thức trở thành tân vương của xứ sở sương mù.

Bên cạnh cuộc đua vô địch, giải đấu còn chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt cho các suất dự Champions League. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, cuộc chiến sinh tử nhằm giành quyền trụ hạng giữa West Ham và Tottenham tại London đang diễn ra vô cùng kịch tính. Việc kém đối thủ 2 điểm buộc West Ham phải thi đấu với hơn 200% khả năng và chờ đợi một phép màu trong hai vòng đấu cuối cùng.