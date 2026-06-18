Orange Pi 6: Máy tính đơn chip sở hữu AI 45 TOPS và bộ nhớ LPDDR5 mạnh mẽ Orange Pi 6 thiết lập tiêu chuẩn mới cho máy tính đơn chip với vi xử lý 12 nhân, hỗ trợ SSD PCIe 4.0 kép và hiệu năng AI vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Orange Pi vừa giới thiệu mẫu máy tính đơn chip (SBC) mới nhất mang tên Orange Pi 6, một thiết bị được kỳ vọng sẽ thay đổi cuộc chơi trong thế giới máy tính mini. Khác với phiên bản Plus đã ra mắt trước đó, Orange Pi 6 tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất xử lý và khả năng kết nối tốc độ cao, trực tiếp thách thức vị thế của Raspberry Pi.

Sức mạnh xử lý và đột phá công nghệ AI

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Orange Pi 6 chính là khả năng tính toán trí tuệ nhân tạo. Theo công bố từ nhà sản xuất, hệ thống có thể đạt hiệu suất AI tổng hợp lên tới 45 TOPS. Con số này là sự kết hợp giữa CPU, GPU và bộ xử lý thần kinh (NPU) chuyên dụng. Trong đó, riêng NPU đã đóng góp 28,8 TOPS, được tối ưu hóa cho các khối lượng công việc AI phức tạp.

Trên lý thuyết, Orange Pi 6 sở hữu hiệu năng rất mạnh mẽ

Trái tim của thiết bị là SoC CIX CD8180 với 12 lõi xử lý, đi kèm với các tùy chọn bộ nhớ RAM LPDDR5 dung lượng 8GB, 16GB hoặc lên tới 24GB. Việc sử dụng chuẩn RAM LPDDR5 giúp tăng băng thông dữ liệu đáng kể, hỗ trợ tốt cho các tác vụ đa nhiệm và xử lý dữ liệu lớn.

Khả năng lưu trữ và kết nối mạng vượt trội

Orange Pi 6 không chỉ mạnh về xử lý mà còn gây ấn tượng với khả năng mở rộng lưu trữ. Thiết bị cho phép người dùng lắp đặt tối đa hai ổ cứng SSD M.2 2280, mỗi ổ được kết nối qua bốn làn PCIe 4.0. Đây là một nâng cấp quan trọng giúp Orange Pi 6 trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hệ thống lưu trữ mạng (NAS) hoặc máy chủ gia đình tốc độ cao.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Orange Pi 6

Thông số Chi tiết Vi xử lý (SoC) CIX CD8180 (12 nhân) Hiệu năng AI 45 TOPS (Tổng hợp), 28.8 TOPS (NPU) Bộ nhớ RAM 8GB / 16GB / 24GB LPDDR5 Lưu trữ 2x M.2 2280 (PCIe 4.0 x4), khe thẻ nhớ microSD Kết nối mạng 2x Ethernet 2.5 Gbit/s Cổng USB 2x USB 3.0 Type-A, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0 Type-C (hỗ trợ video) Xuất hình ảnh HDMI 2.0 (4K 60Hz), DisplayPort 1.4 (4K 120Hz)

Về kết nối mạng, máy được trang bị hai cổng Ethernet với tốc độ lên đến 2.5 Gbit/s mỗi cổng. Đối với kết nối không dây, người dùng có thể bổ sung thông qua mô-đun M.2 (Key E) chuyên dụng cho Wi-Fi và Bluetooth.

Khe cắm M.2 2230 chủ yếu dành cho mô-đun Wi-Fi/Bluetooth

Tính linh hoạt và khả năng ứng dụng

Dù có kích thước nhỏ gọn chỉ 90 x 90 mm, Orange Pi 6 vẫn duy trì chân cắm GPIO 40-pin truyền thống, đảm bảo tính tương thích với các dự án phần cứng và linh kiện ngoại vi hiện có. Hệ thống cổng giao tiếp phong phú bao gồm USB 3.0 Type-A, USB 2.0 và đặc biệt là hai cổng USB 3.0 Type-C đa năng hỗ trợ xuất tín hiệu hình ảnh.

Thiết bị bao gồm cả đầu cắm 40 chân GPIO

Khả năng xuất hình ảnh của thiết bị cũng rất mạnh mẽ với chuẩn DisplayPort 1.4 hỗ trợ độ phân giải 4K ở tần số quét 120 Hz, trong khi cổng HDMI 2.0 hỗ trợ 4K ở mức 60 Hz. Nguồn điện cho toàn bộ hệ thống được cung cấp qua cổng USB Type-C.

Hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như ngày mở bán cho phiên bản Orange Pi 6 này. Tuy nhiên, với cấu hình phần cứng vượt trội, đây chắc chắn sẽ là đối thủ nặng ký trong thị trường máy tính đơn chip thời gian tới.