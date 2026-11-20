Orlando City SC 1-3 FC Cincinnati: FC Cincinnati giành chiến thắng Đây là trận đấu loại trực tiếp: Orlando City SC và FC Cincinnati chỉ có một kết cục để đi tiếp, ai thắng sẽ vào vòng sau, ai thua phải dừng bước. Hai đội gặp nhau lúc 07:30 ngày 20/11/2026 tại Exploria Stadium ở Vòng 1/16.

Orlando City SC 1 - 3 FC Cincinnati Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Orlando City SC tiếp đón FC Cincinnati.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Orlando City SC 56% - 44% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

24' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 58% - 42% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

26' BÀN THẮNG! Orlando City SC (1-0) Phút 26': Martin Ojeda (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Iván Angulo). Tỷ số: 1 - 0.

36' FC Cincinnati ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 32% - 68% FC Cincinnati, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-1) Phút 43': Evander (FC Cincinnati) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (FC Cincinnati): Alvas Powell vào sân thay Miles Robinson.

45' Thay người Phút 45' (FC Cincinnati): José Martínez vào sân thay Nick Hagglund.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-2) Phút 49': Evander (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Tom Barlow). Tỷ số: 1 - 2.

49' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 49% - 51% FC Cincinnati, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 4.

51' Thẻ vàng Phút 51': Tom Barlow (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Dissent).

53' Thay người Phút 53' (Orlando City SC): Justin Ellis vào sân thay Marco Pašalić.

53' Thay người Phút 53' (Orlando City SC): Adrián Marín vào sân thay Iago Teodoro.

55' Thay người Phút 55' (Orlando City SC): Joran Gerbet vào sân thay Luis Otávio Costa de Aquino.

59' Thẻ vàng Phút 59': Pavel Bucha (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

61' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 47% - 53% FC Cincinnati, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 5.

63' Thẻ vàng Phút 63': Obinna Nwobodo (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (FC Cincinnati): Ender Jesús Echenique Peña vào sân thay David Douděra.

73' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 52% - 48% FC Cincinnati, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 5.

75' Thay người Phút 75' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Griffin Dorsey.

76' Thẻ vàng Phút 76': José Martínez (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thẻ vàng Phút 77': Daryl Dike (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (FC Cincinnati): Julian Malatini vào sân thay Pavel Bucha.

85' BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-3) Phút 85': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Evander). Tỷ số: 1 - 3.

85' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 56% - 44% FC Cincinnati, dứt điểm 22 - 6 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 2 - 6.

87' Thay người Phút 87' (FC Cincinnati): Bryan Ramirez vào sân thay Evander.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Iván Angulo (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Orlando City SC 1-3 FC Cincinnati Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 09:39 20/11/2026

Đội hình chính thức Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman FC Cincinnati Sơ đồ 3-5-2 · HLV Pat Noonan 71 M. Crépeau 24 G. Dorsey 4 D. Brekalo 57 Iago 27 Vinícius Nogueira 87 Marco Pasalic 5 Luis Otávio 20 E. Atuesta 77 I. Angulo 7 A. Griezmann 10 M. Ojeda 18 R. Celentano 12 M. Robinson 4 N. Hagglund 24 K. Smith 23 D. Douděra 20 P. Bucha 5 O. Nwobodo 11 S. Gidi 3 T. Malacia 10 Evander 16 T. Barlow Dự bị Orlando City SC 22 Justin Ellis 35 Joran Gerbet 12 Javier Otero 44 Bernardo Rhein Goncalves 23 Harvey Sarajian 19 Z. Taifi 11 Tiago 3 Adrián Marín 9 D. Dike FC Cincinnati 99 A. Jabbari 66 E. Echenique 9 K. Denkey 13 E. Louro 17 K. Mboma Dem 2 A. Powell 29 Bryan Josías Ramírez León 6 J. Malatini 70 J. Martínez Cập nhật đội hình lúc 07:04 20/11/2026

Orlando City SC Thống kê FC Cincinnati 58% Kiểm soát bóng 42% 26 Dứt điểm 10 8 Trúng đích 8 3 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 6

Cầu thủ nổi bật Evander FC Cincinnati 2 bàn · 1 kiến tạo M. Ojeda Orlando City SC 1 bàn S. Gidi FC Cincinnati 1 bàn I. Angulo Orlando City SC 1 kiến tạo · điểm 7.1 T. Barlow FC Cincinnati 1 kiến tạo · điểm 6.64 R. Celentano FC Cincinnati Điểm 7.48

Ở Vòng 1/16, không còn chỗ cho sự toan tính: Orlando City SC và FC Cincinnati bước vào trận đấu loại trực tiếp mà người thắng đi tiếp, người thua bị loại. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 20/11/2026 trên sân Exploria Stadium.

Một trận đấu, một tấm vé đi tiếp

Thể thức loại trực tiếp khiến mọi yếu tố khác lùi lại phía sau. Không có bảng đấu để tính toán, cũng không còn cơ hội gỡ gạc ở lượt sau, nên từng pha bóng đều mang sức nặng lớn. Với cả hai đội, mục tiêu chỉ gói gọn trong một chữ: thắng.

Phong độ: Orlando City SC giữ đà, FC Cincinnati vừa chịu cú vấp

Trong 5 trận gần nhất, Orlando City SC thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, trước đó là một trận thua rồi hai trận hòa liên tiếp. Tâm lý hưng phấn sau chiến thắng gần nhất có thể là lợi thế khi bước vào cuộc đấu mà sai sót nhỏ cũng phải trả giá.

Trong khi đó, FC Cincinnati thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Như vậy, đội khách có thành tích tổng thể nhỉnh hơn về số trận thắng. Tuy nhiên, họ lại thua ở trận gần đây nhất, sau chuỗi trận không thua trước đó. Cách đội bóng phản ứng sau cú vấp này sẽ là điều đáng theo dõi.

Thế đối đầu cân bằng, nhỉnh về FC Cincinnati

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Orlando City SC thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn FC Cincinnati thắng 2 trận. Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường sát nút, trong khi đội khách giành nhiều chiến thắng hơn. Lịch sử đối đầu vì thế không nghiêng hẳn về bên nào, nhưng FC Cincinnati có chút lợi thế về mặt tâm lý.

Điểm then chốt của cuộc đấu

Trận đấu hứa hẹn là sự giằng co giữa hai tâm thế khác nhau. Orlando City SC có lợi thế sân nhà và đang mang theo chiến thắng gần nhất. FC Cincinnati sở hữu phong độ tổng thể tốt hơn, cộng với thế đối đầu thuận lợi hơn. Khi cả hai đều hiểu rằng thua là dừng bước, sự kỷ luật, khả năng giữ bình tĩnh và hiệu quả ở những tình huống quyết định nhiều khả năng sẽ định đoạt người đi tiếp.

Nhận định

Các số liệu phong độ và đối đầu cho thấy đây là cặp đấu cân bằng, khó tách bạch đội nào hơn hẳn. Orlando City SC dựa vào sân nhà và đà tích cực ở trận gần nhất, còn FC Cincinnati dựa vào thành tích tổng thể tốt hơn và lịch sử đối đầu nhỉnh hơn. Ở một trận đấu mà người thắng đi tiếp, người thua dừng bước, đội nào ít mắc sai lầm hơn sẽ có cơ hội lớn hơn để nắm lấy tấm vé.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City SC · 1 thắng 2 hòa FC Cincinnati · 2 thắng Orlando City SC 1 - 1 FC Cincinnati Hòa FC Cincinnati 6 - 2 Orlando City SC FC Orlando City SC 3 - 2 FC Cincinnati OCS FC Cincinnati 1 - 1 Orlando City SC Hòa Orlando City SC 1 - 2 FC Cincinnati FC

Orlando City SC 5 trận gần nhất T B H H T 34 Trận 13-7-14 T-H-B 63 Ghi (TB 1.9) 78 Thủng lưới FC Cincinnati 5 trận gần nhất B T H T T 34 Trận 12-10-12 T-H-B 67 Ghi (TB 2.0) 75 Thủng lưới

Vòng bảng — Orlando City SC # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 34 23 8 3 +46 77 T T H T H 2 Inter Miami 34 16 12 6 +21 60 H T H B T 3 New England Revolution 34 18 4 12 +8 58 B B T T T … 7 Columbus Crew 34 14 5 15 +7 47 T T T T T 8 Orlando City SC 34 13 7 14 -15 46 T B H H T 9 FC Cincinnati 34 12 10 12 -8 46 B T H T T 10 New York Red Bulls 34 12 6 16 -14 42 T B B T B …