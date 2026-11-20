Orlando City SC 1-3 FC Cincinnati: FC Cincinnati giành chiến thắng
Đây là trận đấu loại trực tiếp: Orlando City SC và FC Cincinnati chỉ có một kết cục để đi tiếp, ai thắng sẽ vào vòng sau, ai thua phải dừng bước. Hai đội gặp nhau lúc 07:30 ngày 20/11/2026 tại Exploria Stadium ở Vòng 1/16.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Orlando City SC tiếp đón FC Cincinnati.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Orlando City SC 56% - 44% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.
- 24'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 58% - 42% FC Cincinnati, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.
- 26'BÀN THẮNG! Orlando City SC (1-0)
Phút 26': Martin Ojeda (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Iván Angulo). Tỷ số: 1 - 0.
- 36'FC Cincinnati ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 32% - 68% FC Cincinnati, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 43'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-1)
Phút 43': Evander (FC Cincinnati) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (FC Cincinnati): Alvas Powell vào sân thay Miles Robinson.
- 45'Thay người
Phút 45' (FC Cincinnati): José Martínez vào sân thay Nick Hagglund.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-2)
Phút 49': Evander (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Tom Barlow). Tỷ số: 1 - 2.
- 49'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 49% - 51% FC Cincinnati, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 1 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 1 - 4.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': Tom Barlow (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 53'Thay người
Phút 53' (Orlando City SC): Justin Ellis vào sân thay Marco Pašalić.
- 53'Thay người
Phút 53' (Orlando City SC): Adrián Marín vào sân thay Iago Teodoro.
- 55'Thay người
Phút 55' (Orlando City SC): Joran Gerbet vào sân thay Luis Otávio Costa de Aquino.
- 59'Thẻ vàng
Phút 59': Pavel Bucha (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 61'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 47% - 53% FC Cincinnati, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 2 - 5.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Obinna Nwobodo (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 68'Thay người
Phút 68' (FC Cincinnati): Ender Jesús Echenique Peña vào sân thay David Douděra.
- 73'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 52% - 48% FC Cincinnati, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 5.
- 75'Thay người
Phút 75' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Griffin Dorsey.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': José Martínez (FC Cincinnati) nhận thẻ vàng (Foul).
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Daryl Dike (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 81'Thay người
Phút 81' (FC Cincinnati): Julian Malatini vào sân thay Pavel Bucha.
- 85'BÀN THẮNG! FC Cincinnati (1-3)
Phút 85': Samuel Mawuena Gidi (FC Cincinnati) lập công (kiến tạo: Evander). Tỷ số: 1 - 3.
- 85'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 56% - 44% FC Cincinnati, dứt điểm 22 - 6 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 12, cứu thua 2 - 6.
- 87'Thay người
Phút 87' (FC Cincinnati): Bryan Ramirez vào sân thay Evander.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Iván Angulo (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Orlando City SC 1-3 FC Cincinnati
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.
Cập nhật lúc 09:39 20/11/2026
Ở Vòng 1/16, không còn chỗ cho sự toan tính: Orlando City SC và FC Cincinnati bước vào trận đấu loại trực tiếp mà người thắng đi tiếp, người thua bị loại. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 20/11/2026 trên sân Exploria Stadium.
Một trận đấu, một tấm vé đi tiếp
Thể thức loại trực tiếp khiến mọi yếu tố khác lùi lại phía sau. Không có bảng đấu để tính toán, cũng không còn cơ hội gỡ gạc ở lượt sau, nên từng pha bóng đều mang sức nặng lớn. Với cả hai đội, mục tiêu chỉ gói gọn trong một chữ: thắng.
Phong độ: Orlando City SC giữ đà, FC Cincinnati vừa chịu cú vấp
Trong 5 trận gần nhất, Orlando City SC thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Điểm đáng chú ý là đội chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, trước đó là một trận thua rồi hai trận hòa liên tiếp. Tâm lý hưng phấn sau chiến thắng gần nhất có thể là lợi thế khi bước vào cuộc đấu mà sai sót nhỏ cũng phải trả giá.
Trong khi đó, FC Cincinnati thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Như vậy, đội khách có thành tích tổng thể nhỉnh hơn về số trận thắng. Tuy nhiên, họ lại thua ở trận gần đây nhất, sau chuỗi trận không thua trước đó. Cách đội bóng phản ứng sau cú vấp này sẽ là điều đáng theo dõi.
Thế đối đầu cân bằng, nhỉnh về FC Cincinnati
Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Orlando City SC thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn FC Cincinnati thắng 2 trận. Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu gần đây thường sát nút, trong khi đội khách giành nhiều chiến thắng hơn. Lịch sử đối đầu vì thế không nghiêng hẳn về bên nào, nhưng FC Cincinnati có chút lợi thế về mặt tâm lý.
Điểm then chốt của cuộc đấu
Trận đấu hứa hẹn là sự giằng co giữa hai tâm thế khác nhau. Orlando City SC có lợi thế sân nhà và đang mang theo chiến thắng gần nhất. FC Cincinnati sở hữu phong độ tổng thể tốt hơn, cộng với thế đối đầu thuận lợi hơn. Khi cả hai đều hiểu rằng thua là dừng bước, sự kỷ luật, khả năng giữ bình tĩnh và hiệu quả ở những tình huống quyết định nhiều khả năng sẽ định đoạt người đi tiếp.
Nhận định
Các số liệu phong độ và đối đầu cho thấy đây là cặp đấu cân bằng, khó tách bạch đội nào hơn hẳn. Orlando City SC dựa vào sân nhà và đà tích cực ở trận gần nhất, còn FC Cincinnati dựa vào thành tích tổng thể tốt hơn và lịch sử đối đầu nhỉnh hơn. Ở một trận đấu mà người thắng đi tiếp, người thua dừng bước, đội nào ít mắc sai lầm hơn sẽ có cơ hội lớn hơn để nắm lấy tấm vé.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)