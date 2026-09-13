Orlando City SC 3-0 Toronto FC: Orlando City SC giành chiến thắng Cuộc chạm trán giữa Orlando City SC và Toronto FC tại Exploria Stadium thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều sở hữu lối chơi cởi mở và so kè từng điểm số.

Orlando City SC 3 - 0 Toronto FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Orlando City SC tiếp đón Toronto FC.

12' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 60% - 40% Toronto FC, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

20' Thẻ vàng Phút 20': Luis Otávio Costa de Aquino (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 1.

27' Thẻ vàng Phút 27': Joran Gerbet (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

33' VAR Phút 33': Bàn thắng không được công nhận — Walker Zimmerman (Toronto FC).

36' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 1.

45' BÀN THẮNG! Orlando City SC (1-0) Phút 45': Antoine Griezmann (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Zakaria Taifi). Tỷ số: 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Toronto FC): Alonso vào sân thay Theo Corbeanu.

45' Thay người Phút 45' (Orlando City SC): Wilder Cartagena vào sân thay Joran Gerbet.

45+5' VAR Phút 45+5': Phạt đền bị hủy — Martin Ojeda (Orlando City SC).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 1.

54' Thẻ vàng Phút 54': Derrick Etienne Jr. (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thẻ vàng Phút 60': Alonso (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 60% - 40% Toronto FC, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 2.

64' Thay người Phút 64' (Orlando City SC): Bernardo Rhein vào sân thay Tyrese Spicer.

65' Thay người Phút 65' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Martin Ojeda.

65' Thay người Phút 65' (Toronto FC): Malik Henry vào sân thay Derrick Etienne Jr..

65' Thay người Phút 65' (Toronto FC): Nickseon Gomis vào sân thay Matheus Pereira de Souza.

70' Thay người Phút 70' (Orlando City SC): Justin Ellis vào sân thay Antoine Griezmann.

71' Thay người Phút 71' (Toronto FC): Emilio Aristizábal vào sân thay Markus Cimermancic.

74' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 59% - 41% Toronto FC, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 2.

80' Thay người Phút 80' (Toronto FC): Raheem Edwards vào sân thay Benjamin Kuscevic.

80' Thay người Phút 80' (Orlando City SC): Harvey Graham Sarajian vào sân thay Marco Pašalić.

82' BÀN THẮNG! Orlando City SC (2-0) Phút 82': Harvey Graham Sarajian (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Daryl Dike). Tỷ số: 2 - 0.

86' Orlando City SC ép sân Cầm bóng: Orlando City SC 59% - 41% Toronto FC, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 3 - 3.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Iago Teodoro (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

90+6' BÀN THẮNG! Orlando City SC (3-0) Phút 90+6': Iván Angulo (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Justin Ellis). Tỷ số: 3 - 0.

KT Kết thúc: Orlando City SC 3-0 Toronto FC Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 08:40 13/09/2026

Đội hình chính thức Orlando City SC Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman Toronto FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Fraser 71 M. Crépeau 19 Z. Taifi 4 D. Brekalo 57 Iago 77 I. Angulo 87 Marco Pasalic 5 Luis Otávio 35 Joran Gerbet 14 T. Spicer 10 M. Ojeda 7 A. Griezmann 1 L. Gavran 22 R. Laryea 25 W. Zimmerman 13 B. Kuscevic 3 Matheus Pereira 7 T. Corbeanu 6 N. Dorsch 71 Cimermancic 20 D. Sallói 9 J. Sargent 11 D. Etienne Dự bị Orlando City SC 11 Tiago 9 D. Dike 16 W. Cartagena 20 E. Atuesta 22 Justin Ellis 6 R. Jansson 12 Javier Otero 44 Bernardo Rhein Goncalves 23 Harvey Sarajian Toronto FC 14 Alonso Coello 44 R. Edwards 19 K. Franklin 38 J. Gilman 15 N. Gomis 78 Malik Henry 12 Z. Monlouis 17 Emilio Aristizábal Chavarriaga 23 W. Yarbrough Cập nhật đội hình lúc 06:05 13/09/2026

Orlando City SC Thống kê Toronto FC 58% Kiểm soát bóng 42% 13 Dứt điểm 18 8 Trúng đích 4 4 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 8 2 Việt vị 3 4 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật I. Angulo Orlando City SC 1 bàn A. Griezmann Orlando City SC 1 bàn Harvey Sarajian Orlando City SC 1 bàn Justin Ellis Orlando City SC 1 kiến tạo · điểm 7.42 Z. Taifi Orlando City SC 1 kiến tạo · điểm 7.07 D. Dike Orlando City SC 1 kiến tạo · điểm 6.34

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Orlando City SC và Toronto FC thường có nhiều bàn thắng và luôn mang đến sự hấp dẫn đặc biệt cho người hâm mộ. Trận đấu diễn ra vào lúc 06:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Exploria Stadium tiếp tục được chờ đợi sẽ chứng kiến màn rượt đuổi thế trận đôi công cởi mở khi khoảng cách giữa hai đội đang rất sít sao.

Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng

Bước vào màn so tài sắp tới, Orlando City SC đang tạm thời giữ vị trí thứ 6 với 31 điểm. Đội chủ nhà Exploria Stadium đã xây dựng được một vị thế tương đối vững vàng trong nhóm nửa trên của bảng tổng sắp.

Ở bên kia chiến tuyến, Toronto FC bám đuổi rất sát phía sau khi xếp ở vị trí thứ 10 với 29 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 2 điểm, biến màn đọ sức trực tiếp này trở thành cơ hội quan trọng để cả hai bên thiết lập lại ưu thế về mặt điểm số trong hành trình hiện tại.

Phong độ đối lập nhưng đầy bản lĩnh

Xét về phong độ thi đấu, Orlando City SC thể hiện sự hiệu quả đáng ghi nhận với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Dù vừa phải nhận một trận thua ở lần ra sân gần nhất, bản lĩnh với 3 trận thắng trước đó vẫn tạo điểm tựa tâm lý lớn cho đội bóng áo tím khi được trở về sân nhà.

Trong khi đó, Toronto FC lại trình diễn sự lỳ lợm đáng nể với mạch 5 trận gần nhất bất bại. Đội bóng đến từ Canada giành được 2 chiến thắng và có tới 3 trận chia điểm. Việc duy trì được sự ổn định và không để thua trong giai đoạn vừa qua mang đến sự tự tin đáng kể cho Toronto FC trong chuyến làm khách tại Exploria Stadium.

Lịch sử đối đầu không có sự khoan nhượng

Tiếng nói lịch sử trong 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy tính chất không khoan nhượng. Orlando City SC đang chiếm ưu thế nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, trong khi Toronto FC cũng có 2 lần giành trọn niềm vui. Đáng chú ý, 5 cuộc đụng độ gần đây không ghi nhận bất kỳ kết quả hòa nào.

Thống kê này phản ánh rõ nét triết lý chơi bóng chủ động và quyết liệt mỗi khi hai đội giáp mặt. Khi cả hai bên đều không có xu hướng nhập cuộc với tâm lý thủ hòa, 90 phút sắp tới trên sân Exploria Stadium hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một thế trận đôi công rực lửa đúng như kỳ vọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City SC · 3 thắng 0 hòa Toronto FC · 2 thắng Toronto FC 4 - 2 Orlando City SC TF Orlando City SC 4 - 2 Toronto FC OCS Toronto FC 1 - 2 Orlando City SC OCS Orlando City SC 1 - 2 Toronto FC TF Toronto FC 0 - 2 Orlando City SC OCS

Orlando City SC 5 trận gần nhất T T H T B 24 Trận 9-4-11 T-H-B 41 Ghi (TB 1.7) 56 Thủng lưới Toronto FC 5 trận gần nhất T H H T H 24 Trận 6-11-7 T-H-B 38 Ghi (TB 1.6) 43 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 24 16 5 3 +29 53 B H T T T 2 Inter Miami 24 12 8 4 +15 44 H H T B H 3 New England Revolution 24 12 4 8 +9 40 T B T H T … 5 Charlotte 24 11 6 7 +9 39 T H T T H 6 Orlando City SC 24 9 4 11 -15 31 T T H T B 7 FC Cincinnati 23 8 7 8 -7 31 B B H T H … 9 New York City FC 24 7 8 9 +4 29 B H H H B 10 Toronto FC 24 6 11 7 -5 29 T H H T H 11 DC United 23 6 10 7 -7 28 T H B B H …

Tình hình lực lượng Orlando City SC ✚ N. Miller (Knee Injury) ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ A. Marin (Thigh Injury) ✚ N. Miller (Knee Injury) ✚ B. Ojeda (Foot Injury) ✚ A. Marin (Thigh Injury) Toronto FC ✚ D. Mihailovic (Muscle Injury) ✚ J. Osorio (Knee Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ D. Dixon (Injury) ✚ L. Stefanovic (Foot Injury) ✚ D. Mihailovic (Muscle Injury) ✚ J. Osorio (Knee Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury)