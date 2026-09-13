Orlando City SC 3-0 Toronto FC: Orlando City SC giành chiến thắng
Cuộc chạm trán giữa Orlando City SC và Toronto FC tại Exploria Stadium thu hút sự chú ý khi cả hai đội bóng đều sở hữu lối chơi cởi mở và so kè từng điểm số.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Orlando City SC tiếp đón Toronto FC.
- 12'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 60% - 40% Toronto FC, phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1.
- 20'Thẻ vàng
Phút 20': Luis Otávio Costa de Aquino (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 2 - 1.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Joran Gerbet (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 33'VAR
Phút 33': Bàn thắng không được công nhận — Walker Zimmerman (Toronto FC).
- 36'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 1.
- 45'BÀN THẮNG! Orlando City SC (1-0)
Phút 45': Antoine Griezmann (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Zakaria Taifi). Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Toronto FC): Alonso vào sân thay Theo Corbeanu.
- 45'Thay người
Phút 45' (Orlando City SC): Wilder Cartagena vào sân thay Joran Gerbet.
- 45+5'VAR
Phút 45+5': Phạt đền bị hủy — Martin Ojeda (Orlando City SC).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 61% - 39% Toronto FC, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 3 - 1.
- 54'Thẻ vàng
Phút 54': Derrick Etienne Jr. (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Alonso (Toronto FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 60% - 40% Toronto FC, dứt điểm 6 - 9 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 3 - 2.
- 64'Thay người
Phút 64' (Orlando City SC): Bernardo Rhein vào sân thay Tyrese Spicer.
- 65'Thay người
Phút 65' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Martin Ojeda.
- 65'Thay người
Phút 65' (Toronto FC): Malik Henry vào sân thay Derrick Etienne Jr..
- 65'Thay người
Phút 65' (Toronto FC): Nickseon Gomis vào sân thay Matheus Pereira de Souza.
- 70'Thay người
Phút 70' (Orlando City SC): Justin Ellis vào sân thay Antoine Griezmann.
- 71'Thay người
Phút 71' (Toronto FC): Emilio Aristizábal vào sân thay Markus Cimermancic.
- 74'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 59% - 41% Toronto FC, dứt điểm 7 - 11 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 3 - 2.
- 80'Thay người
Phút 80' (Toronto FC): Raheem Edwards vào sân thay Benjamin Kuscevic.
- 80'Thay người
Phút 80' (Orlando City SC): Harvey Graham Sarajian vào sân thay Marco Pašalić.
- 82'BÀN THẮNG! Orlando City SC (2-0)
Phút 82': Harvey Graham Sarajian (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Daryl Dike). Tỷ số: 2 - 0.
- 86'Orlando City SC ép sân
Cầm bóng: Orlando City SC 59% - 41% Toronto FC, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 3 - 3.
- 90+1'Thẻ vàng
Phút 90+1': Iago Teodoro (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+6'BÀN THẮNG! Orlando City SC (3-0)
Phút 90+6': Iván Angulo (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Justin Ellis). Tỷ số: 3 - 0.
- KTKết thúc: Orlando City SC 3-0 Toronto FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.
Cập nhật lúc 08:40 13/09/2026
Các cuộc đối đầu gần đây giữa Orlando City SC và Toronto FC thường có nhiều bàn thắng và luôn mang đến sự hấp dẫn đặc biệt cho người hâm mộ. Trận đấu diễn ra vào lúc 06:30 ngày 13/09/2026 trên sân vận động Exploria Stadium tiếp tục được chờ đợi sẽ chứng kiến màn rượt đuổi thế trận đôi công cởi mở khi khoảng cách giữa hai đội đang rất sít sao.
Khoảng cách sít sao trên bảng xếp hạng
Bước vào màn so tài sắp tới, Orlando City SC đang tạm thời giữ vị trí thứ 6 với 31 điểm. Đội chủ nhà Exploria Stadium đã xây dựng được một vị thế tương đối vững vàng trong nhóm nửa trên của bảng tổng sắp.
Ở bên kia chiến tuyến, Toronto FC bám đuổi rất sát phía sau khi xếp ở vị trí thứ 10 với 29 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 2 điểm, biến màn đọ sức trực tiếp này trở thành cơ hội quan trọng để cả hai bên thiết lập lại ưu thế về mặt điểm số trong hành trình hiện tại.
Phong độ đối lập nhưng đầy bản lĩnh
Xét về phong độ thi đấu, Orlando City SC thể hiện sự hiệu quả đáng ghi nhận với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Dù vừa phải nhận một trận thua ở lần ra sân gần nhất, bản lĩnh với 3 trận thắng trước đó vẫn tạo điểm tựa tâm lý lớn cho đội bóng áo tím khi được trở về sân nhà.
Trong khi đó, Toronto FC lại trình diễn sự lỳ lợm đáng nể với mạch 5 trận gần nhất bất bại. Đội bóng đến từ Canada giành được 2 chiến thắng và có tới 3 trận chia điểm. Việc duy trì được sự ổn định và không để thua trong giai đoạn vừa qua mang đến sự tự tin đáng kể cho Toronto FC trong chuyến làm khách tại Exploria Stadium.
Lịch sử đối đầu không có sự khoan nhượng
Tiếng nói lịch sử trong 5 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ cho thấy tính chất không khoan nhượng. Orlando City SC đang chiếm ưu thế nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, trong khi Toronto FC cũng có 2 lần giành trọn niềm vui. Đáng chú ý, 5 cuộc đụng độ gần đây không ghi nhận bất kỳ kết quả hòa nào.
Thống kê này phản ánh rõ nét triết lý chơi bóng chủ động và quyết liệt mỗi khi hai đội giáp mặt. Khi cả hai bên đều không có xu hướng nhập cuộc với tâm lý thủ hòa, 90 phút sắp tới trên sân Exploria Stadium hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một thế trận đôi công rực lửa đúng như kỳ vọng.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)