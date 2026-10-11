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Orlando City SC 3-2 Columbus Crew: Orlando City SC giành chiến thắng

Văn Thể11/10/2026 01:55

Orlando City SC chạm trán Columbus Crew lúc 06:30 ngày 11/10/2026 tại Exploria Stadium, nơi tương quan đối đầu cân bằng hứa hẹn mang đến thế trận đôi công nảy lửa.

Orlando City SC3 - 2Columbus CrewKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Orlando City SC tiếp đón Columbus Crew.

  • 1'BÀN THẮNG! Orlando City SC (1-0)

    Phút 1': Harvey Graham Sarajian (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Antoine Griezmann). Tỷ số: 1 - 0.

  • 3'Thẻ vàng

    Phút 3': Vinicius Nogueira (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 7'BÀN THẮNG! Columbus Crew (1-1)

    Phút 7': Taha Habroune (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Santiago Rodriguez). Tỷ số: 1 - 1.

  • 12'Orlando City SC ép sân

    Cầm bóng: Orlando City SC 59% - 41% Columbus Crew, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 0.

  • 16'BÀN THẮNG! Orlando City SC (2-1)

    Phút 16': Antoine Griezmann (Orlando City SC) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 21'Thẻ vàng

    Phút 21': Taha Habroune (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': Robin Jansson (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Orlando City SC 49% - 51% Columbus Crew, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 3); việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Brais Méndez (Columbus Crew) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 36'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Orlando City SC 52% - 48% Columbus Crew, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 4 - 2.

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': David Brekalo (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Orlando City SC): Bernardo Rhein vào sân thay Harvey Graham Sarajian.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Orlando City SC 47% - 53% Columbus Crew, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 4 - 6), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 5 - 2.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (Orlando City SC): Zakaria Taifi vào sân thay Vinicius Nogueira.

  • 53'BÀN THẮNG! Columbus Crew (2-2)

    Phút 53': Brais Méndez (Columbus Crew) lập công (kiến tạo: Taha Habroune). Tỷ số: 2 - 2.

  • 59'Thẻ vàng

    Phút 59': Marco Pašalić (Orlando City SC) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Orlando City SC 45% - 55% Columbus Crew, dứt điểm 12 - 21 (trúng đích 5 - 12), phạt góc 0 - 7; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 9 - 3.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Orlando City SC): Luis Otávio Costa de Aquino vào sân thay Eduard Atuesta.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Orlando City SC): Daryl Dike vào sân thay Marco Pašalić.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Columbus Crew): Gonzalo Tapia vào sân thay Josef Martínez.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Columbus Crew): André Gomes vào sân thay Dylan Chambost.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Orlando City SC 48% - 52% Columbus Crew, dứt điểm 12 - 22 (trúng đích 5 - 12), phạt góc 0 - 7; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 9 - 3.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Orlando City SC): Justin Ellis vào sân thay David Brekalo.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Columbus Crew): Brooks Lennon vào sân thay Anass Zaroury.

  • 83'Thay người

    Phút 83' (Columbus Crew): Sekou Tidiany Bangoura vào sân thay Taha Habroune.

  • 86'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Orlando City SC 47% - 53% Columbus Crew, dứt điểm 14 - 24 (trúng đích 5 - 13), phạt góc 0 - 11; việt vị 1 - 5, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 10 - 3.

  • 89'BÀN THẮNG! Orlando City SC (3-2)

    Phút 89': Iván Angulo (Orlando City SC) lập công (kiến tạo: Martin Ojeda). Tỷ số: 3 - 2.

  • 90'Thay người

    Phút 90' (Columbus Crew): Marcelo Andrés Herrera vào sân thay Mohamed Farsi.

  • KTKết thúc: Orlando City SC 3-2 Columbus Crew

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 08:36 11/10/2026

Đội hình chính thức
Orlando City SC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Perelman
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV L. Courtois
71
M. Crépeau
19
Z. Taifi
57
Iago
6
R. Jansson
44
Bernardo Rhein Goncalves
10
M. Ojeda
20
E. Atuesta
35
Joran Gerbet
77
I. Angulo
7
A. Griezmann
9
D. Dike
28
P. Schulte
23
M. Farsi
25
S. Zawadzki
3
E. Bailly
18
M. Amundsen
21
A. Zaroury
7
D. Chambost
16
T. Habroune
8
S. Rodríguez
10
Brais Méndez
77
Josef Martínez
Dự bị
Orlando City SC
65 Gustavo Caraballo Delgado21 N. Miller27 Vinícius Nogueira12 Javier Otero23 Harvey Sarajian11 Tiago70 J. Hylton5 Luis Otávio3 Adrián Marín
Columbus Crew
50 T. Karumanchi2 M. Herrera26 L. Giaccone4 R. Camacho24 E. Bush17 S. Bangoura11 B. Lennon12 Cesar Ruvalcaba
Cập nhật đội hình lúc 06:03 11/10/2026
Orlando City SCThống kêColumbus Crew
47%
Kiểm soát bóng
53%
20
Dứt điểm
27
7
Trúng đích
15
2
Phạt góc
11
14
Phạm lỗi
10
1
Việt vị
5
12
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
A. Griezmann
A. Griezmann
Orlando City SC
1 bàn · 1 kiến tạo
T. Habroune
T. Habroune
Columbus Crew
1 bàn · 1 kiến tạo
Brais Méndez
Brais Méndez
Columbus Crew
1 bàn
I. Angulo
I. Angulo
Orlando City SC
1 bàn
Harvey Sarajian
Harvey Sarajian
Orlando City SC
1 bàn
S. Rodríguez
S. Rodríguez
Columbus Crew
1 kiến tạo · điểm 7.7

Cuộc so tài giữa Orlando City SC và Columbus Crew diễn ra vào lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Exploria Stadium thu hút nhiều sự chú ý. Lịch sử các lần chạm trán giữa hai câu lạc bộ thường mang đến kịch bản cởi mở với nhiều pha lập công, tạo tiền đề cho một trận cầu đôi công hấp dẫn khi đôi bên tái ngộ.

Tương quan cân bằng qua các lần chạm trán gần nhất

Lịch sử đối đầu giữa hai đội bóng cho thấy sự giằng co rõ nét trên từng mét vuông sân cỏ. Trong 5 lần so tài gần nhất, Columbus Crew nhỉnh hơn đôi chút với 2 chiến thắng, Orlando City SC có được 1 trận thắng, và 2 trận đấu còn lại khép lại với kết quả hòa. Những cuộc đối đầu này luôn chứng kiến hai đội sẵn sàng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng thay vì lựa chọn lối đá phòng ngự thực dụng.

Yếu tố sân nhà Exploria Stadium sẽ là điểm tựa quan trọng dành cho Orlando City SC. Tuy nhiên, sự tự tin từ kết quả đối đầu cân bằng giúp Columbus Crew hoàn toàn đủ cơ sở để triển khai lối chơi tấn công sòng phẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Cục diện điểm số và phong độ thi đấu

Trước thềm trận đấu này, Orlando City SC đang tạm thời giữ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 34 điểm tích lũy được. Khoảng cách giữa họ và các đối thủ bám đuổi đòi hỏi đội chủ nhà phải duy trì sự tập trung tối đa để bảo vệ thứ hạng hiện tại.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Columbus Crew đứng ở vị trí thứ 12 với 29 điểm, kém đội chủ nhà đúng 5 điểm. Phong độ thi đấu trong 5 trận gần đây của Columbus Crew mang tính biến động: họ giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, đội bóng này vừa có được 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất sau chuỗi 2 trận thua liên tiếp, trước đó là mạch 2 trận toàn thắng.

Nhận định thế trận đôi công nảy lửa

Với khoảng cách 5 điểm giữa hai đội cùng xu hướng cống hiến ở các lần gặp gỡ trước đây, trận đấu trên sân Exploria Stadium nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi theo kịch bản đôi công rực lửa. Cả Orlando City SC lẫn Columbus Crew đều sở hữu những phương án triển khai tấn công trực diện và có xu hướng khai thác nhanh các khoảng trống ở biên.

Đội chủ nhà Orlando City SC với ưu thế sân bãi nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng, trong khi Columbus Crew luôn sẵn sàng đáp trả bằng các tình huống chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Khả năng tận dụng cơ hội ở các tình huống then chốt sẽ là yếu tố quyết định cục diện của màn đọ sức này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Orlando City SC · 1 thắng2 hòaColumbus Crew · 2 thắng
17/09/2026
Bán kết
Columbus Crew
2 - 1
Orlando City SC
CC
13/04/2026
Columbus Crew
1 - 1
Orlando City SC
Hòa
05/10/2025
Orlando City SC
1 - 1
Columbus Crew
Hòa
26/07/2025
Columbus Crew
1 - 3
Orlando City SC
OCS
22/09/2024
Columbus Crew
4 - 3
Orlando City SC
CC
Orlando City SC
5 trận gần nhất
BBBTT
Columbus Crew
5 trận gần nhất
TTTBB
27
Trận
8-5-14
T-H-B
39
Ghi (TB 1.4)
43
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC271863+3460TTHBH
2New England Revolution271449+946BTTTB
3Inter Miami2712105+1446BHHHH
6Philadelphia Union2711610+1039TTTTT
7Orlando City SC2710413-1634BBTTT
8New York Red Bulls279612-1733BTTBH
11DC United266128-830HBHTH
12Columbus Crew278514-429TTBBT
13Toronto FC2761110-1229BBBTH
Tình hình lực lượng
Orlando City SC
B. Ojeda (Foot Injury)
T. Spicer (Foot Injury)
B. Ojeda (Foot Injury)
T. Spicer (Foot Injury)
Columbus Crew
W. Abou Ali (Knee Injury)
W. Abou Ali (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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