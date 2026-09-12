Osasuna 0-2 Espanyol: Espanyol giành chiến thắng Osasuna đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Espanyol trên sân Estadio El Sadar, hứa hẹn tạo nên màn so tài đầy kịch tính ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Osasuna 0 - 2 Espanyol Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Osasuna tiếp đón Espanyol.

3' BÀN THẮNG! Espanyol (0-1) Phút 3': Roberto Fernández Jaén (Espanyol) lập công (kiến tạo: Marcos Fernández). Tỷ số: 0 - 1.

13' Osasuna ép sân Cầm bóng: Osasuna 61% - 39% Espanyol, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

17' BÀN THẮNG! Espanyol (0-2) Phút 17': Roberto Fernández Jaén (Espanyol) lập công (kiến tạo: Omar El Hilali). Tỷ số: 0 - 2.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Osasuna 53% - 47% Espanyol, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

30' Thẻ vàng Phút 30': Enrique Barja Alfonso (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Osasuna 55% - 45% Espanyol, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Jon Moncayola (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thẻ vàng Phút 40': Clemens Riedel (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thẻ vàng Phút 45': Omar El Hilali (Espanyol) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Osasuna): Abel Bretones vào sân thay Diego Rico.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Osasuna 54% - 46% Espanyol, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 1 - 1.

59' Thay người Phút 59' (Osasuna): Asier Osambela vào sân thay Íñigo Arguibide.

60' Thay người Phút 60' (Osasuna): Raul Moro vào sân thay Rubén García.

60' Thay người Phút 60' (Osasuna): Jonathan Dubasin vào sân thay Enrique Barja Alfonso.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Osasuna 52% - 48% Espanyol, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 8 - 17, cứu thua 1 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Espanyol): Gabriel Moscardo vào sân thay Marcos Fernández.

66' Thay người Phút 66' (Espanyol): Álex Calatrava Torrado vào sân thay Tyrhys Dolan.

71' Thay người Phút 71' (Osasuna): Romain Del Castillo vào sân thay Raul García.

74' Osasuna ép sân Cầm bóng: Osasuna 58% - 42% Espanyol, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 8 - 18, cứu thua 1 - 2.

80' Thay người Phút 80' (Espanyol): Pere Milla vào sân thay Roberto Fernández Jaén.

80' Thay người Phút 80' (Espanyol): Bryan Zaragoza vào sân thay Francisco Javier Hernandez Coarasa.

86' Osasuna ép sân Cầm bóng: Osasuna 59% - 41% Espanyol, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 4; phạm lỗi 8 - 22, cứu thua 1 - 2.

87' Thẻ vàng Phút 87': Roger Hinojo (Espanyol) nhận thẻ vàng (Handball).

89' Thay người Phút 89' (Espanyol): Vanja Drkusic vào sân thay Eduardo Expósito Jaén.

KT Kết thúc: Osasuna 0-2 Espanyol Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 23:08 12/09/2026

Đội hình chính thức Osasuna Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis Miguel Ramis Espanyol Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manolo González 1 Sergio Herrera 27 Íñigo Arguibide 24 Catena 48 R. Yeboah 15 Diego Rico 7 Moncayola 8 Iker Muñoz 14 Rubén García 9 Raúl García 11 Kike Barja 17 A. Budimir 13 M. Dmitrović 23 O. El Hilali 5 C. Riedel 6 L. Cabrera 21 Roger Hinojo 4 Urko González 8 Edu Expósito 18 Marcos Fernández 28 Javier Hernandez 24 T. Dolan 9 Roberto Fernández Dự bị Osasuna 13 Aitor Fernández 31 Rafa Fernández 6 Lucas Torró 35 U. Santos 18 Raul Moro 29 Asier Osambela 30 Asier Bonel 22 F. Boyomo 23 Abel Bretones Espanyol 22 Álex Calatrava 26 Rafel Bauzà 16 V. Drkušić 1 Ángel Fortuño 20 Gabriel Moscardo 3 Q. Hartman 17 Jofre Carreras 32 J. A. Lopez 10 Pol Lozano Cập nhật đội hình lúc 20:50 12/09/2026

Osasuna Thống kê Espanyol 61% Kiểm soát bóng 39% 11 Dứt điểm 6 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 24 1 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Roberto Fernández Espanyol 2 bàn Marcos Fernández Espanyol 1 kiến tạo · điểm 7.42 O. El Hilali Espanyol 1 kiến tạo · điểm 7.27 M. Dmitrović Espanyol Điểm 7.51

Cuộc chạm trán lúc 21h15 ngày 12/09/2026 trên sân vận động Estadio El Sadar chứng kiến Osasuna bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhằm bám sát nhóm dự cúp châu lục. Sở hữu vị trí thứ 8 cùng 7 điểm sau những vòng đấu đã qua, đội chủ nhà đang đứng trước cơ hội củng cố vị thế nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định trước đối thủ Espanyol.

Vị thế bám đuổi của Osasuna

Phong độ của Osasuna thời gian qua cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi. Trong 4 trận gần nhất, đội bóng này đã giành được 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Sự tích lũy điểm số đều đặn đã giúp họ giữ vững vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Lợi thế được thi đấu trên mặt cỏ quen thuộc Estadio El Sadar sẽ tiếp thêm sự hưng phấn cho đoàn quân áo đỏ. Mục tiêu thu hẹp khoảng cách với các đội xếp trên đang là động lực lớn nhất để đội chủ nhà chủ động thiết lập thế trận tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Thử thách bản lĩnh dành cho Espanyol

Ở chiều ngược lại, Espanyol đang phải trải qua giai đoạn tương đối thiếu ổn định. Đội khách chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận tới 2 thất bại trong 4 lần ra sân gần nhất. Chuỗi kết quả này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 12 với 4 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội hiện là 3 điểm, điều đó đồng nghĩa với việc Espanyol buộc phải thi đấu tập trung nếu không muốn bị bỏ lại xa hơn. Tuy nhiên, việc thi đấu xa nhà luôn đem đến những áp lực không nhỏ, đòi hỏi tuyến phòng ngự của họ phải duy trì sự kỷ luật tối đa.

Tương quan đối đầu cân bằng

Xét về thành tích chạm trán trực tiếp, lịch sử lại đang ghi nhận sự cân bằng giữa hai câu lạc bộ. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Osasuna giành được 1 trận thắng, 2 đội hòa nhau 2 trận, còn Espanyol nhỉnh hơn đôi chút với 2 lần ca khúc khải hoàn.

Những thông số này khẳng định Espanyol không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt mỗi khi hai bên so tài. Sự thận trọng chắc chắn sẽ được cả hai bên đặt lên hàng đầu để tránh những sai lầm đáng tiếc ở những thời khắc then chốt.

Kịch bản thế trận giằng co

Với tương quan hiện tại, Osasuna nắm giữ nhiều ưu thế nhờ phong độ tốt hơn cùng điểm tựa sân nhà Estadio El Sadar. Việc kiểm soát tuyến giữa và áp đặt lối chơi sẽ là chìa khóa để họ tìm đường vào khung thành đối phương.

Trong khi đó, Espanyol nhiều khả năng sẽ bố trí đội hình thấp nhằm đảm bảo sự an toàn nơi phần sân nhà trước khi nghĩ tới các pha phản công. Đây hứa hẹn là một màn so tài căng thẳng về mặt chiến thuật, nơi bản lĩnh của Osasuna trong cuộc đua tranh vé dự cúp châu lục sẽ được thử thách rõ ràng nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Osasuna · 1 thắng 2 hòa Espanyol · 2 thắng Osasuna 1 - 2 Espanyol ESP Espanyol 1 - 0 Osasuna ESP Osasuna 2 - 0 Espanyol OSA Espanyol 0 - 0 Osasuna Hòa Espanyol 1 - 1 Osasuna Hòa

Osasuna 5 trận gần nhất B T T H B 4 Trận 2-1-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 6 Thủng lưới Espanyol 5 trận gần nhất H B B T B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Alaves 4 3 1 0 +7 10 T T H T 3 Sevilla 5 3 1 1 +2 10 T H B T T … 7 Atletico Madrid 4 2 1 1 +1 7 B T H T 8 Osasuna 4 2 1 1 -1 7 B T T H 9 Real Sociedad 5 2 1 2 -2 7 T H T B B … 11 Levante 4 1 2 1 0 5 H T H B 12 Espanyol 4 1 1 2 +1 4 H B B T 13 Racing Santander 4 1 1 2 -1 4 B T B H …

Tình hình lực lượng Osasuna ✚ M. Gomez (Hamstring Injury) ✚ J. Herrando (Injury) ✚ A. Oroz (Muscle Injury) ✚ V. Rosier (Hamstring Injury) ✚ M. Gomez (Hamstring Injury) ✚ J. Herrando (Injury) ✚ A. Oroz (Muscle Injury) ✚ V. Rosier (Hamstring Injury) Espanyol ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ A. Gorosabel (Injury) ✚ J. Puado (Knee Injury) ✚ K. Garcia (Hamstring Injury) ✚ A. Gorosabel (Injury) ✚ J. Puado (Knee Injury)