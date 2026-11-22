Osasuna 1-0 Malaga: Osasuna giành chiến thắng
Malaga tổn thất nhân sự trước chuyến làm khách của Osasuna, khi đang đứng thứ 20 với 5 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 23/11/2026 tại Estadio El Sadar.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Osasuna tiếp đón Malaga.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Osasuna 51% - 49% Malaga, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 3 - 1.
- 20'BÀN THẮNG! Osasuna (1-0)
Phút 20': Ante Budimir (Osasuna) lập công (kiến tạo: Valentin Rosier). Tỷ số: 1 - 0.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Osasuna 52% - 48% Malaga, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 1.
- 36'Osasuna ép sân
Cầm bóng: Osasuna 59% - 41% Malaga, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 42'Thẻ vàng
Phút 42': Alejandro Catena (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Thay người
Phút 45' (Malaga): Ramón Enríquez vào sân thay Rafael Rodríguez Ruiz.
- 45'Thay người
Phút 45' (Malaga): Carlos Puga vào sân thay Álex Pastor.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Osasuna ép sân
Cầm bóng: Osasuna 57% - 43% Malaga, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 0 - 1.
- 60'Thay người
Phút 60' (Malaga): Dani Lorenzo vào sân thay Joaquín Muñoz.
- 61'Osasuna ép sân
Cầm bóng: Osasuna 58% - 42% Malaga, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 1.
- 65'Thay người
Phút 65' (Osasuna): Asier Osambela vào sân thay Aimar Oroz.
- 65'Thay người
Phút 65' (Osasuna): Raul Moro vào sân thay Enrique Barja Alfonso.
- 73'Osasuna ép sân
Cầm bóng: Osasuna 54% - 46% Malaga, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 0 - 1.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Asier Osambela (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Thay người
Phút 76' (Osasuna): Iker Muñoz Cameros vào sân thay Rubén García.
- 76'Thay người
Phút 76' (Osasuna): Lucas Torró vào sân thay Moi Gómez.
- 76'Thay người
Phút 76' (Malaga): Carlos Ruiz Rubio vào sân thay Pablo Martínez Andrés.
- 83'Thay người
Phút 83' (Malaga): Juan Cruz vào sân thay David Larrubia.
- 85'Osasuna ép sân
Cầm bóng: Osasuna 55% - 45% Malaga, dứt điểm 11 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 11, cứu thua 0 - 1.
- 86'Thay người
Phút 86' (Osasuna): Raul García vào sân thay Ante Budimir.
- 88'Thẻ vàng
Phút 88': Raul García (Osasuna) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- 90+2'Thẻ đỏ
Phút 90+2': Alejandro Catena (Osasuna) nhận thẻ đỏ.
- KTKết thúc: Osasuna 1-0 Malaga
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 02:21 23/11/2026
Malaga bước vào chuyến làm khách trước Osasuna với tổn thất về nhân sự, trong lúc đội đang đứng thứ 20 với 5 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00h30 ngày 23/11/2026 trên sân Estadio El Sadar. Với chủ nhà đang ở vị trí thứ 16, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Malaga đau đầu vì thiếu người
Việc hao hụt lực lượng là bài toán lớn nhất của Malaga trước giờ bóng lăn. Đội khách vốn đã khó khăn khi chỉ có 5 điểm và đứng cuối bảng xếp hạng. Thiếu người ở thời điểm này khiến ban huấn luyện càng khó xoay xở để tìm lại sự ổn định.
Phong độ gần đây cũng không giúp Malaga nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 3 trận, thắng 1 trận và hòa 1 trận. Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại, nên tâm lý đội bóng chắc chắn bị ảnh hưởng.
Osasuna có lợi thế về phong độ
Ngược lại, Osasuna có chuỗi kết quả khả quan hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ kết thúc với tỷ số hòa, sau đó là xen kẽ giữa thua và thắng.
Chủ nhà hiện có 12 điểm và đứng thứ 16, hơn Malaga 7 điểm. Khoảng cách này cho thấy Osasuna đang ở vị thế tốt hơn, và họ sẽ thi đấu trên sân nhà trước một đối thủ đang gặp khó khăn.
Thế đối đầu nghiêng về Osasuna
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Osasuna thắng 2 trận, hòa 2 trận và Malaga thắng 1 trận. Chủ nhà nhỉnh hơn về thành tích, nhưng hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường khá cân bằng.
Điểm then chốt và nhận định
Nếu Malaga không sớm tìm ra giải pháp cho vấn đề nhân sự, họ sẽ khó tạo sức ép lên hàng phòng ngự của Osasuna. Chủ nhà có thể tận dụng sân nhà và phong độ nhỉnh hơn để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, chuỗi kết quả thắng thua đan xen của Osasuna cho thấy họ vẫn chưa thật sự ổn định.
Nhìn chung, Osasuna được đánh giá nhỉnh hơn ở phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà. Malaga cần một màn trình diễn kỷ luật và hiệu quả để cải thiện hình ảnh sau chuỗi trận không thuận lợi.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)