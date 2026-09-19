Osasuna 1-1 Rayo Vallecano: Hai đội chia điểm Cùng có 7 điểm trên bảng xếp hạng, Osasuna và Rayo Vallecano chạm trán tại El Sadar trong thế cân bằng, mở ra màn so tài đôi công kịch tính giữa hai câu lạc bộ.

Osasuna 1 - 1 Rayo Vallecano Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Osasuna tiếp đón Rayo Vallecano.

12' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Osasuna 27% - 73% Rayo Vallecano, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 1 - 0.

16' BÀN THẮNG! Osasuna (1-0) Phút 16': Ante Budimir (Osasuna) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

21' Thẻ vàng Phút 21': Asier Osambela (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thẻ vàng Phút 24': Pathé Ciss (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Osasuna 35% - 65% Rayo Vallecano, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 0.

36' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Osasuna 34% - 66% Rayo Vallecano, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 8 - 5, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Osasuna 31% - 69% Rayo Vallecano, dứt điểm 6 - 11 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; phạm lỗi 12 - 5, cứu thua 1 - 0.

50' BÀN THẮNG! Rayo Vallecano (1-1) Phút 50': Sergio Camello (Rayo Vallecano) lập công (kiến tạo: Adrià Pedrosa). Tỷ số: 1 - 1.

56' Thay người Phút 56' (Osasuna): Raul Moro vào sân thay Enrique Barja Alfonso.

56' Thay người Phút 56' (Osasuna): Abel Bretones vào sân thay Diego Rico.

60' Thay người Phút 60' (Rayo Vallecano): Pedro Díaz vào sân thay Óscar Valentín.

60' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Osasuna 33% - 67% Rayo Vallecano, dứt điểm 6 - 13 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 1 - 0.

67' Thẻ vàng Phút 67': Jon Moncayola (Osasuna) nhận thẻ vàng (Foul).

69' Thay người Phút 69' (Osasuna): Lucas Torró vào sân thay Jon Moncayola.

69' Thay người Phút 69' (Osasuna): Jonathan Dubasin vào sân thay Rubén García.

71' Thay người Phút 71' (Rayo Vallecano): Georgiy Tsitaishvili vào sân thay Jorge De Frutos.

71' Thay người Phút 71' (Rayo Vallecano): Alexandre Zurawski vào sân thay Sergio Camello.

72' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Osasuna 31% - 69% Rayo Vallecano, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 17 - 7, cứu thua 1 - 0.

73' Thay người Phút 73' (Osasuna): Raul García vào sân thay Unai Santos.

77' Thẻ vàng Phút 77': Sergio Herrera (Osasuna) nhận thẻ vàng (Dissent).

84' Rayo Vallecano ép sân Cầm bóng: Osasuna 34% - 66% Rayo Vallecano, dứt điểm 8 - 19 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 20 - 7, cứu thua 1 - 1.

87' Thay người Phút 87' (Rayo Vallecano): Gnangoro Bouare vào sân thay Unai López.

87' Thay người Phút 87' (Rayo Vallecano): Ivan Balliu vào sân thay Álvaro García.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Alexandre Zurawski (Rayo Vallecano) nhận thẻ vàng (Dissent).

KT Kết thúc: Osasuna 1-1 Rayo Vallecano Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 20:56 19/09/2026

Đội hình chính thức Osasuna Sơ đồ 4-5-1 · HLV Luis Miguel Ramis Rayo Vallecano Sơ đồ 4-3-3 · HLV Beñat San José 13 Aitor Fernández 27 Íñigo Arguibide 24 Catena 35 U. Santos 15 Diego Rico 14 Rubén García 7 Moncayola 8 Iker Muñoz 29 Asier Osambela 11 Kike Barja 17 A. Budimir 25 E. Audero 2 A. Rațiu 15 Mujaid Sadick 24 F. Lejeune 17 Adrià Pedrosa 23 Óscar Valentín 6 P. Ciss 8 Unai López 19 Jorge de Frutos 10 Sergio Camello 18 Álvaro García Dự bị Osasuna 30 Asier Bonel 20 Del Castillo 21 Jonathan Dubasin 26 Mauro Echegoyen 31 Rafa Fernández 9 Raúl García 1 Sergio Herrera 18 Raul Moro 6 Lucas Torró Rayo Vallecano 1 Dani Cárdenas 20 I. Balliu 37 Rayane Belid 36 G. Bouare 4 Pedro Díaz 22 Pelayo Fernández 3 M. Kumbulla 21 Fran Pérez 14 Tsitaishvili Cập nhật đội hình lúc 18:33 19/09/2026

Osasuna Thống kê Rayo Vallecano 37% Kiểm soát bóng 63% 9 Dứt điểm 19 3 Trúng đích 2 4 Phạt góc 4 21 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Sergio Camello Rayo Vallecano 1 bàn A. Budimir Osasuna 1 bàn Adrià Pedrosa Rayo Vallecano 1 kiến tạo · điểm 7.02

Những cuộc đối đầu gần đây giữa Osasuna và Rayo Vallecano luôn mang đến sự hấp dẫn nhờ lối chơi cởi mở cùng tinh thần thi đấu trực diện từ hai phía. Cuộc so tài lúc 19:00 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Estadio El Sadar tiếp tục được chờ đợi sẽ cống hiến thế trận đôi công giàu tốc độ.

Sự cân bằng tuyệt đối trên bảng xếp hạng

Bước vào trận đấu này, cả hai đội bóng đang bám đuổi nhau rất sát sao về mặt điểm số. Rayo Vallecano tạm thời đứng ở vị trí thứ 11 với 7 điểm, trong khi Osasuna bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 13 với cùng 7 điểm.

Khoảng cách về vị trí chỉ mang tính tạm thời khi điểm số giữa hai câu lạc bộ ngang bằng nhau. Yếu tố này biến cuộc chạm trán tại Estadio El Sadar trở thành màn đọ sức trực tiếp nhằm bứt lên trong nhóm giữa bảng xếp hạng.

Cục diện đối đầu và phong độ trái ngược

Lịch sử 5 lần so tài gần nhất ghi nhận sự cân bằng tuyệt đối giữa đôi bên. Osasuna giành 2 chiến thắng, Rayo Vallecano có 2 lần ca khúc khải hoàn và hai đội chia điểm 1 lần. Sự tương đồng về thành tích đối đầu phản ánh rõ nét tính chất khó lường mỗi khi hai câu lạc bộ gặp nhau.

Về phong độ thi đấu, đội chủ nhà Osasuna đang cho thấy tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Đội bóng này vừa có 2 chiến thắng liên tiếp sau chuỗi 3 thất bại trước đó. Sự hưng phấn sau 2 trận thắng gần nhất trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng khi họ được trở về thi đấu trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Rayo Vallecano thể hiện bộ mặt thiếu ổn định trong 5 trận đấu gần đây. Đội khách xen kẽ giữa các kết quả với 1 trận hòa, 2 trận thua và 2 trận thắng. Tính thất thường này đòi hỏi Rayo Vallecano phải có sự tập trung cao độ nếu muốn giành kết quả thuận lợi trước chủ nhà đang vào phom.

Thế trận hứa hẹn nhiều bàn thắng

Lối chơi không ngần ngại đẩy cao đội hình của cả Osasuna lẫn Rayo Vallecano hứa hẹn tạo nên màn đôi công nảy lửa. Việc hai bên đều có xu hướng tấn công chủ động sẽ mở ra nhiều khoảng trống cho các chân sút khai thác, mang lại trận cầu kịch tính cho người hâm mộ tại Estadio El Sadar.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Osasuna · 2 thắng 1 hòa Rayo Vallecano · 2 thắng Rayo Vallecano 1 - 3 Osasuna OSA Osasuna 2 - 0 Rayo Vallecano OSA Osasuna 1 - 1 Rayo Vallecano Hòa Rayo Vallecano 3 - 1 Osasuna RV Rayo Vallecano 2 - 1 Osasuna RV

Osasuna 5 trận gần nhất B B B T T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 5 Ghi (TB 0.8) 12 Thủng lưới Rayo Vallecano 5 trận gần nhất T B T B H 6 Trận 2-1-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 6 6 0 0 +22 18 T T T T T 2 Real Madrid 6 5 0 1 +11 15 T T B T T 3 Real Betis 6 5 0 1 +2 15 T T T B T … 10 Racing Santander 6 2 1 3 -5 7 B T B T B 11 Rayo Vallecano 6 2 1 3 -5 7 T B T B H 12 Real Sociedad 6 2 1 3 -5 7 B T H T B 13 Osasuna 6 2 1 3 -7 7 B B B T T 14 Villarreal 6 1 2 3 -1 5 T B B B H …

Tình hình lực lượng Osasuna ✚ M. Gomez (Hamstring Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Muscle Injury) ✚ V. Rosier (Hamstring Injury) ✚ M. Gomez (Hamstring Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Muscle Injury) ✚ V. Rosier (Hamstring Injury) Rayo Vallecano ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ I. Palazon (Muscle Injury) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury) ✚ R. Nteka (Muscle Injury) ✚ J. Vertrouwd (Muscle Injury) ✚ A. Batalla (Broken calfbone) ✚ I. Palazon (Muscle Injury) ✚ Luiz Felipe (Hamstring Injury)