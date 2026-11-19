Ostorlab quét 2.686 ứng dụng ngân hàng ở 64 quốc gia: hơn 51,5% có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Báo cáo của Ostorlab trên Android, iOS và HarmonyOS cho thấy 18,4% ứng dụng nhận đánh giá rủi ro nghiêm trọng, 20,3% làm lộ khóa riêng tư và token truy cập.

Hơn 51,5% ứng dụng ngân hàng trên toàn cầu chứa ít nhất một lỗ hổng bảo mật ở mức cao hoặc nghiêm trọng. Đây là kết quả từ cuộc kiểm tra diện rộng của Ostorlab, đơn vị chuyên đánh giá an ninh ứng dụng. Những điểm yếu này có thể tạo điều kiện cho kẻ gian đánh cắp tài khoản người dùng, đặt ra lo ngại lớn về an toàn dữ liệu tài chính.

Hơn một nửa ứng dụng ngân hàng tồn tại lỗ hổng mức cao hoặc nghiêm trọng

Ostorlab đánh giá 2.686 ứng dụng ngân hàng đến từ 64 quốc gia. Kết quả cho thấy hơn 51,5% số phần mềm này có ít nhất một lỗ hổng bảo mật ở mức độ cao hoặc nghiêm trọng.

Lỗ hổng trên ứng dụng ngân hàng

Cuộc điều tra bao phủ các nền tảng phổ biến gồm Android, iOS và HarmonyOS. Bên cạnh tỷ lệ 51,5% nêu trên, báo cáo ghi nhận thêm 18,4% ứng dụng nhận ít nhất một đánh giá rủi ro nghiêm trọng trong quá trình quét tự động.

Sinh trắc học bị vượt qua, khóa bí mật bị lộ: hai điểm yếu đáng chú ý

Khâu xác thực sinh trắc học trên nhiều nền tảng đang bộc lộ điểm yếu lớn. Máy quét của Ostorlab đã vượt qua lớp bảo vệ này thành công trên 35,1% ứng dụng Android được kiểm tra, dù phần lớn các ứng dụng đó có liên kết với khóa mã hóa.

Chuyên gia bảo mật Ostorlab

Việc lưu trữ dữ liệu nhạy cảm cũng là một vấn đề lớn. Các nhà nghiên cứu tìm thấy khóa riêng tư, thông tin đăng nhập đám mây và token truy cập dịch vụ bị lộ trong 20,3% ứng dụng, tương đương 544 sản phẩm tài chính.

Thành phần bên thứ ba lỗi thời mở thêm cửa cho kẻ tấn công

Ngoài ra, khoảng 41,1% phần mềm chứa các thành phần của bên thứ ba đã lỗi thời. Trong số đó, 18,2% mang theo những lỗ hổng nghiêm trọng từng được công bố rộng rãi, tạo cơ hội cho kẻ tấn công xâm nhập hệ thống.

Các số liệu chính từ báo cáo của Ostorlab

Phát hiện Tỷ lệ Ứng dụng có ít nhất một lỗ hổng mức cao hoặc nghiêm trọng Hơn 51,5% Ứng dụng nhận ít nhất một đánh giá rủi ro nghiêm trọng khi quét tự động 18,4% Ứng dụng Android bị máy quét vượt qua xác thực sinh trắc học 35,1% Ứng dụng làm lộ khóa riêng tư, thông tin đăng nhập đám mây, token truy cập (544 ứng dụng) 20,3% Ứng dụng chứa thành phần bên thứ ba lỗi thời Khoảng 41,1% Ứng dụng chứa thành phần lỗi thời mang lỗ hổng nghiêm trọng đã công bố 18,2%

Có thể thấy rủi ro không chỉ nằm ở một nền tảng hay một nhóm ứng dụng riêng lẻ. Từ xác thực sinh trắc học, cách lưu trữ khóa bí mật đến việc cập nhật thư viện bên thứ ba, nhiều khâu trong chuỗi bảo mật vẫn còn khoảng trống. Với người dùng, đây là lời nhắc cần cảnh giác khi sử dụng các ứng dụng tài chính.

Nguồn: TechRadar