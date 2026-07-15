Ousmane Dembele gục ngã trước Tây Ban Nha: Lời nguyền Quả bóng vàng ám ảnh World Cup 2026 Thất bại 0-2 của Pháp trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 tiếp tục kéo dài "lời nguyền" Ballon d'Or. Ousmane Dembele chính thức gia nhập danh sách những huyền thoại lỗi hẹn với ngai vàng thế giới.

Sân vận động rực lửa tại Mỹ đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc nghiệt ngã nhất của bóng đá thế giới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thất bại 0-2 của đội tuyển Pháp trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 không chỉ là một trận thua đơn thuần; nó đánh dấu sự tiếp nối của một trong những "lời nguyền" kỳ lạ và dai dẳng nhất lịch sử túc cầu: Lời nguyền Quả bóng vàng (Ballon d’Or).

Nỗi đau của đương kim Quả bóng vàng

Ousmane Dembele bước vào giải đấu trên đất Mỹ với vị thế của một vị vua. Là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Pháp và đương kim Quả bóng vàng, anh mang theo kỳ vọng phá vỡ cái dớp lịch sử: chưa một cầu thủ nào giành Quả bóng vàng lại có thể lên ngôi vô địch World Cup ngay trong năm tiếp theo. Tuy nhiên, sau 90 phút bất lực trước lối chơi biến ảo của "La Roja", Dembele đã phải cúi đầu rời cuộc chơi.

Dembele và Pháp không thể vào chung kết. Ảnh: L'Équipe.

Màn trình diễn của Dembele trước Tây Ban Nha phản chiếu hình ảnh của một đội tuyển Pháp sa sút và thiếu gắn kết. Dù sở hữu danh hiệu cá nhân cao quý nhất, anh đã không thể gồng gánh một tập thể rệu rã. Sự bế tắc của tiền đạo này trước hàng thủ kỷ luật của Tây Ban Nha, cộng với sự thiếu hiệu quả của các đồng đội, đã khiến giấc mơ của người Pháp tan vỡ hoàn toàn.

Những nạn nhân tiêu biểu trong lịch sử

Nhìn lại lịch sử, Dembele là người giành Quả bóng vàng thứ ba bị loại đúng ở vòng bán kết World Cup. Trước anh, những huyền thoại vĩ đại cũng từng nếm trải nỗi đau tương tự ngay tại ngưỡng cửa thiên đường:

Eusebio (Bồ Đào Nha, 1966): Dù ghi bàn rực cháy nhưng "Báo đen" vẫn phải dừng bước trước đội tuyển Anh.

Dù ghi bàn rực cháy nhưng "Báo đen" vẫn phải dừng bước trước đội tuyển Anh. Michel Platini (Pháp, 1986): Linh hồn của bóng đá Pháp thời điểm đó cũng không thể vượt qua Tây Đức ở vòng bốn đội mạnh nhất.

Sự nghiệt ngã của lời nguyền này còn ám ảnh hơn đối với những ngôi sao đã chạm tay rất gần vào chiếc cúp vàng nhưng lại thất bại ở trận chung kết. Có thể kể đến Gianni Rivera (Ý, 1970), Johan Cruyff (Hà Lan, 1974), Karl-Heinz Rummenigge (Tây Đức, 1982), Roberto Baggio (Ý, 1994) và đặc biệt là Ronaldo "Béo" của Brazil năm 1998.

Tuyển Pháp đã bị loại dưới tay Tây Ban Nha. Ảnh: Pro Shots.

Trước World Cup 1998, Ronaldo là niềm hy vọng số một của cả thế giới, nhưng cơn co giật bí ẩn trước trận chung kết đã khiến anh và Brazil thảm bại 0-3 trước chính người Pháp. Kể từ sau Ronaldo, Dembele được đánh giá là ứng cử viên có cơ hội lớn nhất để xóa bỏ lời nguyền này, nhưng rốt cuộc anh vẫn đi vào vết xe đổ của các tiền bối.

Danh sách nỗi buồn kéo dài qua nhiều thế hệ

Danh sách những "nạn nhân" của Quả bóng vàng tại World Cup trải dài qua nhiều thập kỷ với những kịch bản khác nhau nhưng cùng một kết cục buồn. Từ Alfredo Di Stefano thậm chí không thể vượt qua vòng loại, đến những Michael Owen (2002), Ronaldinho (2006) hay Lionel Messi (2010) đều phải dừng bước ở tứ kết.

Cristiano Ronaldo cũng không ngoại lệ khi cùng Bồ Đào Nha bị loại sớm vào các năm 2014 và 2018. Gần nhất, Karim Benzema thậm chí còn phải rời World Cup 2022 vì chấn thương ngay trước khi giải đấu khởi tranh. Có vẻ như, vinh quang cá nhân cao quý nhất lại chính là gánh nặng vô hình khiến các siêu sao không thể vươn tới đỉnh cao cùng đội tuyển quốc gia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.