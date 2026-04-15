Ousmane Dembele lập cú đúp, PSG loại Liverpool khỏi Champions League tại Anfield Thất bại 0-2 ngay tại sân nhà Anfield với cú đúp của Dembele khiến Liverpool chính thức dừng bước tại tứ kết Champions League với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận.

Liverpool đã không thể tạo nên một phép màu khác tại Anfield khi để thua PSG 0-2 trong trận lượt về tứ kết Champions League. Cú đúp muộn màng của Ousmane Dembele không chỉ dập tắt hy vọng đi tiếp của đại diện nước Anh mà còn phơi bày sự hiệu quả vượt trội của đội bóng từ nước Pháp. Thất bại này đồng nghĩa với việc The Kop chính thức trắng tay ở mùa giải năm nay.

Sự khác biệt mang tên Ousmane Dembele

Trong thế trận mà hàng công Liverpool bế tắc, Ousmane Dembele đã chứng minh giá trị của một ngôi sao lớn. Tiền đạo người Pháp thực hiện một màn trình diễn cá nhân xuất sắc với hai bàn thắng ở các phút 72 và 90+1'.

Bàn mở tỷ số ở phút 72 là một pha xử lý kỹ thuật đẳng cấp cao. Sau khi nhận bóng từ Kvaratskhelia, Dembele thực hiện pha ngoặt bóng sở trường từ cánh phải vào trung lộ rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Liverpool. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của pha dứt điểm này chỉ ở mức 0.06, cho thấy khả năng dứt điểm cực kỳ hiệu quả của tiền đạo này.

Dembele lập cú đúp bàn thắng.

Bi kịch chấn thương của Hugo Ekitike

Ngoài kết quả thua trận, Liverpool còn phải chịu tổn thất nặng nề về nhân sự khi tiền đạo chủ lực Hugo Ekitike gặp chấn thương nghiêm trọng. Chân sút người Pháp đổ gục xuống sân sau một tình huống xoay người nhận bóng, được xác định là chấn thương mắt cá và gân Achilles.

Hình ảnh Ekitike rời sân bằng cáng trong nước mắt khiến không khí tại Anfield trùng xuống. Chấn thương này không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh của Liverpool mà còn đe dọa trực tiếp đến cơ hội tham dự World Cup 2026 của cầu thủ này. Trung vệ Ibrahima Konate chia sẻ sau trận: "Tình hình có vẻ khá tệ. Đây là thời điểm thực sự khó khăn với cậu ấy, nhất là khi giải vô địch thế giới đang đến gần".

Hugo Ekitike dính chấn thương nặng.

Nỗi thất vọng VAR và sự phung phí cơ hội

Trận đấu có thể đã đi theo hướng khác nếu quyết định ở phút 66 không bị thay đổi. Trọng tài chính Maurizio Mariani ban đầu đã thổi phạt đền cho Liverpool sau pha va chạm giữa Mac Allister và Willian Pacho. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, ông đã hủy bỏ quyết định này trong sự phẫn nộ của HLV Arne Slot.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội với chỉ số xG lên tới 1.94 (cao hơn 1.25 của PSG), Liverpool vẫn không thể ghi bàn. Thủ thành Matvey Safonov của PSG đã có một ngày thi đấu xuất thần, đặc biệt là tình huống cứu thua kép trước các pha dứt điểm của Kerkez và Van Dijk ở phút 31.

Liverpool dừng bước ở Champions League.

PSG khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Chiến thắng này khẳng định bản lĩnh của PSG dưới thời HLV Luis Enrique. Đội bóng nước Pháp cho thấy lối chơi lầm lì, phòng ngự chắc chắn dưới sự chỉ huy của Marquinhos và phản công sắc lẹm. Việc giữ sạch lưới tại Anfield là minh chứng cho sự trưởng thành của hàng thủ PSG, đưa họ tiến vào bán kết với tư cách là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương.

Ngược lại, Liverpool sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi về chiều sâu đội hình và bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Những thử nghiệm nhân sự của Arne Slot như để Mo Salah dự bị đã không mang lại hiệu quả như mong đợi trước một PSG quá ổn định.