Outlook sập toàn cầu, Teams và SharePoint gián đoạn: Microsoft loại trừ nguyên nhân tấn công mạng Hàng chục nghìn người dùng mất truy cập Outlook, Teams, Microsoft 365. Microsoft cho biết nguyên nhân là hàng loạt server ngừng hoạt động, không phải tấn công.

Microsoft vừa ghi nhận sự cố toàn cầu khiến nhiều dịch vụ cốt lõi như email, lưu trữ đám mây và công cụ làm việc bị gián đoạn. Người dùng không thể truy cập Outlook, Teams và Microsoft 365. Theo Mashable, công ty xác nhận không có dấu hiệu của một cuộc tấn công mạng hay hành vi can thiệp ác ý từ bên ngoài.

Sự cố lan rộng đến đâu?

Theo DownDetector, hàng chục nghìn người dùng không thể truy cập tài khoản từ sớm ngày thứ Năm. Sự cố làm gián đoạn nghiêm trọng các dịch vụ phổ biến như Outlook, Teams, SharePoint và Microsoft Defender.

Tác động không dừng ở môi trường văn phòng. Các cơ sở y tế, trường học và trung tâm dịch vụ công cũng gặp khó khăn trong công việc hằng ngày. Bên cạnh đó, các công cụ trí tuệ nhân tạo của OpenAI và Anthropic tích hợp với hệ sinh thái Microsoft cũng gặp sự cố liên kết.

Outlook sập diện rộng, dịch vụ Microsoft mất kết nối trên toàn cầu

Dịch vụ Tình trạng theo nguồn tin Outlook Người dùng không thể truy cập Teams Người dùng không thể truy cập Microsoft 365 Người dùng không thể truy cập SharePoint Bị gián đoạn nghiêm trọng Microsoft Defender Bị gián đoạn nghiêm trọng Công cụ AI của OpenAI và Anthropic tích hợp với hệ sinh thái Microsoft Gặp sự cố liên kết

Từ nghi vấn quá tải đến lỗi kiểm tra tình trạng hệ thống

Ban đầu, Microsoft ghi nhận lượng tải tăng cao ở nhiều khu vực. Sau đó, công ty đính chính rằng nguyên nhân xuất phát từ việc hàng loạt server ngừng hoạt động bất ngờ.

Hiện sự chú ý chuyển sang các cơ chế kiểm tra tình trạng tự động (health checks) của hệ thống. Khi các quy trình kiểm tra này gặp lỗi, lượng tài nguyên lành mạnh bị loại bỏ nhầm. Các máy chủ còn lại vì thế phải gánh thêm lưu lượng và bị quá tải.

Điều này cho thấy một lỗi ở lớp giám sát cũng có thể gây ảnh hưởng dây chuyền trên diện rộng, dù hạ tầng không bị tấn công từ bên ngoài.

Làm gì để giảm thiệt hại khi dịch vụ đám mây gián đoạn?

Trước những gián đoạn lặp lại trong năm nay, các chuyên gia khuyến nghị cá nhân và tổ chức xây dựng phương án dự phòng chi tiết. Việc phụ thuộc quá lớn vào một nhà cung cấp duy nhất tiềm ẩn rủi ro khi hạ tầng chung gặp sự cố.

Kiểm tra định kỳ quy trình sao lưu dữ liệu.

Chuẩn bị sẵn các giải pháp thay thế cho email, họp trực tuyến và lưu trữ tài liệu.

Diễn tập phương án ứng phó, tương tự việc diễn tập phòng chống thiên tai.

Lượng báo lỗi dịch vụ Microsoft tăng đột biến

Tình trạng khắc phục hiện tại

Sự cố vẫn đang được xử lý. Một số máy chủ đã dần hoạt động trở lại nhưng vẫn có thể phản hồi chậm khi tiếp nhận lưu lượng truy cập.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao khả năng phục hồi cho cơ sở hạ tầng công nghệ, khi mọi hoạt động ngày càng phụ thuộc vào không gian mạng.