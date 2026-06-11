Oxford City 2-4 Leicester: Leicester giành chiến thắng Đây là trận chung kết: đội nào thắng sẽ lên ngôi vô địch, đội thua trắng tay. Oxford City và Leicester gặp nhau lúc 02:45 ngày 07/11/2026 trên sân Court Place Farm.

Oxford City 2 - 4 Leicester Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Oxford City tiếp đón Leicester.

13' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 19% - 81% Leicester, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

16' BÀN THẮNG! Leicester (0-1) Phút 16': Louis Page (Leicester) lập công (kiến tạo: Bobby Reid). Tỷ số: 0 - 1.

25' Thẻ vàng Phút 25': Luke Thomas (Leicester) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 24% - 76% Leicester, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 1.

31' BÀN THẮNG! Oxford City (1-1) Phút 31': Scott Pollock (Oxford City) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

37' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 29% - 71% Leicester, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Leicester): Harry Howell vào sân thay Caleb Okoli.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 28% - 72% Leicester, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 1.

53' BÀN THẮNG! Leicester (1-2) Phút 53': Emil Riis Jakobsen (Leicester) lập công (kiến tạo: Harry Howell). Tỷ số: 1 - 2.

59' BÀN THẮNG! Leicester (1-3) Phút 59': K. Doyle (Leicester) lập công (kiến tạo: Louis Page). Tỷ số: 1 - 3.

62' BÀN THẮNG! Oxford City (2-3) Phút 62': Joshua James Ashby (Oxford City) lập công (kiến tạo: Z. McEachran). Tỷ số: 2 - 3.

62' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 29% - 71% Leicester, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 2.

68' Thay người Phút 68' (Oxford City): Briar Bateman vào sân thay Z. McEachran.

68' Thay người Phút 68' (Leicester): Olabade Aluko vào sân thay K. Doyle.

68' Thẻ vàng Phút 68': Bobby Reid (Leicester) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 27% - 73% Leicester, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 2 - 6; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 10, cứu thua 2 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Leicester): Tom Watson vào sân thay Bobby Reid.

81' Thay người Phút 81' (Oxford City): Isaac·Westendorf vào sân thay Dejan Tetek.

81' Thay người Phút 81' (Oxford City): Fernando Forestieri vào sân thay Deago Nelson.

82' BÀN THẮNG! Leicester (2-4) Phút 82': Tom Watson (Leicester) lập công (kiến tạo: Louis Page). Tỷ số: 2 - 4.

86' Leicester ép sân Cầm bóng: Oxford City 26% - 74% Leicester, dứt điểm 10 - 11 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 3 - 7; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 12, cứu thua 3 - 2.

87' Thay người Phút 87' (Leicester): Christian McFarlane vào sân thay Luke Thomas.

87' Thay người Phút 87' (Leicester): Admir Bristric vào sân thay Emil Riis Jakobsen.

KT Kết thúc: Oxford City 2-4 Leicester Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.

Cập nhật lúc 04:39 07/11/2026

Đội hình chính thức Oxford City Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Jenkins Leicester Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Russell Martin 1 J. Maxted 22 D. Nelson 5 Ludwig Francillette 3 Evan humphries 28 A. Crowther 4 Joshua James Ashby 8 D. Tetek 10 Z. McEachran 7 S. Pollock 9 T. Marsh 11 E. Brown 21 F. Ravizzoli 16 O'Hora 24 Kangasniemi 5 C. Okoli 33 L. Thomas 25 L. Page 6 J. Lundstram 14 De Cordova-Reid 36 S. Braybrooke 27 K. Doyle 17 E. Riis Dự bị Oxford City 20 B. Bateman 2 Keegan Bloom 19 Canice Carroll 23 Brayden Joshua Harvey Daniel 15 F. Forestieri 16 Alfie James Potter 12 Max Smith 14 Matty Taylor 27 Isaac Westendorf Leicester 9 A. Bristrić 32 O. Aluko 60 R. Carr 13 D. Cornell 26 W. Coulibaly 20 H. Howell 18 C. McFarlane 50 T. Neale 23 T. Watson Cập nhật đội hình lúc 02:17 07/11/2026

Oxford City Thống kê Leicester 26% Kiểm soát bóng 74% 11 Dứt điểm 16 5 Trúng đích 9 3 Phạt góc 8 6 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 0 5 Thủ môn cứu thua 3

Oxford City và Leicester bước vào một trận chung kết theo đúng nghĩa đen: thắng là vô địch, thua là mất tất cả. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 07/11/2026 tại sân vận động Court Place Farm.

Chung kết loại trực tiếp: không còn chỗ cho sai lầm

Trận đấu mang tính loại trực tiếp, đội thắng đi tiếp và đội thua bị loại. Vì vậy, mọi điểm số hay thành tích trước đó không còn nhiều ý nghĩa, chỉ còn một cơ hội duy nhất để giành chiến thắng.

Áp lực của một trận chung kết thường khiến hai đội cẩn trọng hơn ở những phút đầu. Chỉ một sai lầm nhỏ trong phòng ngự hay một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể quyết định cả danh hiệu.

Phong độ của Oxford City: nhiều niềm tin, một lời nhắc nhở

Oxford City đến trận chung kết với phong độ khá tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Tuy nhiên, trận đấu gần nhất của Oxford City lại là một thất bại. Trước đó, đội bóng này có chuỗi thắng, hòa rồi thắng liên tiếp. Họ cần nhanh chóng khép lại cú vấp ở trận gần nhất để bước vào chung kết với tâm lý ổn định.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một trận đấu mà chỉ có thắng mới đủ, việc giữ sự tập trung và kỷ luật sẽ là yếu tố quan trọng. Oxford City được chơi trên sân nhà Court Place Farm, nơi họ có thể tận dụng sự quen thuộc và sự cổ vũ của khán giả để tạo lợi thế tâm lý.

Leicester, ở chiều ngược lại, buộc phải xử lý tốt những giai đoạn áp lực từ đội chủ nhà và tận dụng cơ hội hiếm hoi nếu có. Trong các trận chung kết, đội kiên nhẫn hơn và ít mắc lỗi hơn thường là đội cười sau cùng.

Nhận định

Đây là trận đấu mà phong độ chỉ là một phần của câu chuyện. Oxford City có phong độ khá tốt với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, song thất bại ở trận mới nhất là điều họ cần khắc phục ngay. Trận chung kết này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi bản lĩnh, sự tập trung và khả năng chịu áp lực của hai đội.

Oxford City 5 trận gần nhất B T H T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 1 Thủng lưới Leicester 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới