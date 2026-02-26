Pacquiao chốt điều khoản tái đấu Mayweather: Thù lao 50 triệu USD và trực tiếp trên Netflix Trận tái đấu kinh điển giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather dần lộ diện với các điều khoản về hạng cân, số hiệp đấu và mức thù lao tối thiểu 50 triệu USD mỗi võ sĩ.

Đại chiến Mayweather - Pacquiao: Thù lao 'khủng' và thể thức thi đấu

Manny Pacquiao và Floyd Mayweather đã chính thức đạt thỏa thuận cho trận tái đấu vào tháng 9 tới. Theo truyền thông Mỹ, phía Pacquiao là bên chủ động đề xuất các điều khoản kỹ thuật và tài chính cho cuộc đối đầu mang tính biểu tượng này.

Cụ thể, hai huyền thoại boxing dự kiến sẽ thượng đài ở hạng cân 66kg với thời lượng tối thiểu 10 hiệp đấu. Đáng chú ý, trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên nền tảng Netflix, đánh dấu bước tiến mới của boxing vào thị trường streaming toàn cầu. Về mặt tài chính, mỗi võ sĩ sẽ nhận mức thù lao "cứng" 50 triệu USD, chưa bao gồm tỷ lệ chia doanh thu từ bản quyền phát sóng.

Mayweather - Pacquiao sẽ ít nhất đút túi 50 triệu USD thù lao cho trận tái đấu vào tháng 9

Max Verstappen và khả năng chia tay Red Bull sớm

Tin tức từ Hà Lan cho thấy tương lai của Max Verstappen tại Red Bull đang trở nên bất định. Nhà đương kim vô địch F1 được cho là đang cân nhắc việc rời đội đua trong những năm tới và có thể sẽ không gia hạn hợp đồng hiện tại.

Đáng chú ý, trong hợp đồng của Verstappen tồn tại một điều khoản đặc biệt: ngôi sao này được phép rời Red Bull trước thời hạn nếu anh về đích từ vị trí thứ 3 trở xuống trên bảng xếp hạng chung cuộc F1 mùa giải 2026. Điều này mở ra cơ hội cho các đội đua đối thủ chiêu mộ tay lái tài năng này trước khi anh chính thức giải nghệ.

Dana White xác nhận ngày tổ chức sự kiện UFC Nhà Trắng

Chủ tịch UFC Dana White đã chính thức bác bỏ các tin đồn về việc thay đổi lịch trình sự kiện UFC Nhà Trắng. Ông khẳng định sự kiện vẫn sẽ diễn ra vào ngày 14/6 như kế hoạch ban đầu, thay vì chuyển sang ngày 26/6 như một số thông tin hành lang.

Việc giữ nguyên ngày 14/6 mang ý nghĩa biểu tượng lớn khi đây cũng chính là ngày sinh nhật của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động thái này cho thấy sự nhất quán của UFC trong việc tổ chức các sự kiện lớn gắn liền với những mốc thời gian đặc biệt.

Siết chặt an ninh tại giải tennis Mexico

Tại giải WTA 500 tổ chức ở Merida, Mexico, công tác an ninh đã được nâng lên mức báo động cao nhất. Mặc dù khu vực miền Đông Mexico tránh xa được các cuộc đụng độ bạo lực gần đây, chính quyền bang Yucatan vẫn quyết định tăng cường lực lượng cảnh sát lên gấp 3 lần.

Lực lượng an ninh bổ sung được triển khai nghiêm ngặt tại các sân thi đấu và đặc biệt là hệ thống khách sạn nơi các tay vợt lưu trú. Biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vận động viên và khán giả trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại quốc gia này.