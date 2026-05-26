Paderborn thăng hạng Bundesliga sau chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trước Wolfsburg Vượt qua Wolfsburg sau 120 phút thi đấu nghẹt thở tại trận playoff lượt về, Paderborn chính thức trở lại giải đấu cao nhất nước Đức, đẩy đối thủ xuống chơi tại Bundesliga 2.

Trận chung kết lượt về playoff thăng hạng Bundesliga đã khép lại với kịch bản không tưởng tại sân vận động Home Deluxe Arena. Paderborn đã tận dụng tối đa lợi thế hơn người để đánh bại Wolfsburg với tỷ số 2-1 sau hai hiệp phụ, qua đó hoàn thành hành trình trở lại giải đấu danh giá nhất nước Đức. Trong khi đó, thất bại này đánh dấu một nốt trầm lịch sử khi "Bầy sói" Wolfsburg chính thức phải xuống hạng.

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ sớm

Wolfsburg bước vào trận đấu với tâm thế của đội bóng cửa trên và sớm cụ thể hóa ưu thế ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 2, tiền đạo Dzenan Pejcinovic tận dụng sai lầm hiếm hoi của hàng phòng ngự Paderborn để dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội khách không duy trì được lâu trước khi thảm họa xảy ra.

Phút 13, hậu vệ Joakim Mæhle thực hiện một pha vào bóng nguy hiểm, buộc trọng tài Felix Zwayer phải rút thẻ đỏ trực tiếp. Việc mất người quá sớm đã đảo lộn hoàn toàn tính toán chiến thuật của Wolfsburg, buộc họ phải lùi sâu phòng ngự trong suốt phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Sức ép nghẹt thở và bàn gỡ hòa của Paderborn

Với ưu thế hơn người, Paderborn nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép đối thủ. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, đội chủ nhà đã tìm được bàn gỡ hòa quan trọng ở phút 37 nhờ công của Filip Bilbija. Pha lập công này không chỉ quân bình tỷ số mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng khổng lồ cho các cầu thủ và cổ động viên trên khán đài.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra theo kịch bản một chiều. Paderborn duy trì cường độ tấn công cao nhưng sự xuất sắc của thủ thành Grabara bên phía Wolfsburg đã ngăn cản mọi nỗ lực dứt điểm của đội chủ nhà. Sự kiên cường của hệ thống phòng ngự do Belocian chỉ huy đã kéo trận đấu bước vào hai hiệp phụ đầy may rủi.

Khoảnh khắc lịch sử trong hiệp phụ

Phút 99, sân vận động Home Deluxe Arena như nổ tung khi trung vệ đội trưởng Laurin Curda tỏa sáng đúng lúc. Từ một tình huống dàn xếp tấn công mạch lạc, cầu thủ mang áo số 17 đã có pha dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 2-1. Đây chính là bàn thắng định đoạt số phận của cả hai câu lạc bộ trong mùa giải năm nay.

Trong những phút còn lại, dù rất nỗ lực và có sự góp mặt của những ngôi sao kinh nghiệm như Christian Eriksen hay Koulierakis, Wolfsburg vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Eriksen, dù là linh hồn trong lối chơi của Wolfsburg kể từ khi gia nhập vào mùa hè 2025, cũng không thể cứu vãn một tập thể rệu rã vì thiếu người.

Thống kê chuyên môn và dư âm trận đấu

Theo dữ liệu từ Fotmob, Laurin Curda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 8.6 điểm nhờ màn trình diễn công thủ toàn diện. Ngược lại, việc Wolfsburg xuống hạng là một cú sốc lớn đối với bóng đá Đức, khi một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao lại phải chia tay giải đấu hàng đầu.

Thông số Paderborn Wolfsburg Tỷ số 2 1 Ghi bàn Bilbija (37'), Curda (99') Pejcinovic (2') Thẻ đỏ 0 Mæhle (13') Cầu thủ xuất sắc nhất Laurin Curda (8.6 điểm)

Chiến thắng này giúp Paderborn chính thức thăng hạng, viết tiếp câu chuyện cổ tích về tinh thần tập thể. Trong khi đó, Wolfsburg sẽ phải bắt đầu lại từ Bundesliga 2, nơi họ cần cải tổ mạnh mẽ để sớm trở lại vị thế vốn có.