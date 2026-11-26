Pafos 0-2 FC Midtjylland: FC Midtjylland giành chiến thắng FC Midtjylland đến sân của Pafos với phong độ đáng nể: thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 tại Stelios Kyriakides Stadium, khi hai đội cùng có 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Pafos 0 - 2 FC Midtjylland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pafos tiếp đón FC Midtjylland.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pafos 43% - 57% FC Midtjylland, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

24' Thẻ vàng Phút 24': Ivan Šunjić (Pafos) nhận thẻ vàng (Foul).

24' FC Midtjylland ép sân Cầm bóng: Pafos 36% - 64% FC Midtjylland, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pafos 45% - 55% FC Midtjylland, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': David Goldar (Pafos) nhận thẻ vàng (Foul).

44' BÀN THẮNG! FC Midtjylland (0-1) Phút 44': Mileta Rajovic (FC Midtjylland) lập công (kiến tạo: Abdou Aziz Ndiaye). Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pafos 44% - 56% FC Midtjylland, dứt điểm 4 - 7 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 3 - 1.

55' Thay người Phút 55' (Pafos): Alexandre Brito vào sân thay Pêpê.

55' Thay người Phút 55' (Pafos): Murad Məmmədov vào sân thay Ivan Šunjić.

60' Thay người Phút 60' (FC Midtjylland): Ousmane Diao vào sân thay Abdou Aziz Ndiaye.

60' Thay người Phút 60' (FC Midtjylland): Mikael Uhre vào sân thay Friday Etim.

60' Thay người Phút 60' (FC Midtjylland): Martin Erlic vào sân thay Hong Hyun-Seok.

60' FC Midtjylland ép sân Cầm bóng: Pafos 44% - 56% FC Midtjylland, dứt điểm 5 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 3 - 1.

70' Thay người Phút 70' (FC Midtjylland): Mikel Gogorza vào sân thay Mileta Rajovic.

70' Thẻ vàng Phút 70': Pedro Bravo (FC Midtjylland) nhận thẻ vàng (Foul).

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Pafos 47% - 53% FC Midtjylland, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 2 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 15, cứu thua 3 - 2.

73' Thẻ vàng Phút 73': Mikael Uhre (FC Midtjylland) nhận thẻ vàng (Foul).

75' Thay người Phút 75' (Pafos): Gabriel Teixeira Aragao vào sân thay João Correia.

75' Thay người Phút 75' (Pafos): Domingos Quina vào sân thay David Goldar.

82' BÀN THẮNG! FC Midtjylland (0-2) Phút 82': Mikel Gogorza (FC Midtjylland) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

83' Thay người Phút 83' (Pafos): Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues vào sân thay Vlad Dragomir.

83' Thay người Phút 83' (FC Midtjylland): Stanley Iheanacho vào sân thay Julius Emefile.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Pafos 48% - 52% FC Midtjylland, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 2 - 5; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 19, cứu thua 4 - 2.

89' Thẻ vàng Phút 89': Alexandre Brito (Pafos) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Pafos 0-2 FC Midtjylland Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 02:37 27/11/2026

Đội hình chính thức Pafos Sơ đồ 5-4-1 · HLV Ricardo Sá Pinto FC Midtjylland Sơ đồ 4-4-2 · HLV M. Tullberg 99 R. Majecki 7 Bruno Felipe 5 David Goldar 4 David Luiz 3 S. Mmaee 14 N. Ioannou 77 João Correia 88 Pêpê Rodrigues 26 I. Šunjić 30 V. Dragomir 33 Anderson Silva 1 E. Ólafsson 34 N. A. Aziz 5 R. Kristensen 22 M. Bech 55 V. Bak Jensen 38 J. Emefile 20 Hong Hyun-Seok 19 P. Bravo 27 S. Johannesen 9 M. Rajović 90 F. Etim Dự bị Pafos 72 K. Ioannou 20 Biel 50 Alexandre Miguel Soares Carvalho Brito 6 Guga 8 Domingos Quina 98 Charalambos Kyriakidis 61 M. Kais 71 Papastylianou 47 Murad Məmmədov FC Midtjylland 17 M. Uhre 60 M. Ugboh 3 M. Jensen 18 S. Iheanacho 41 Mikel Johan Gogorza Krüger-Johnsen 6 M. Erlić 30 O. Ejeheri 4 O. Diao 10 Cho Gue-Sung Cập nhật đội hình lúc 00:19 27/11/2026

Pafos Thống kê FC Midtjylland 48% Kiểm soát bóng 52% 14 Dứt điểm 15 3 Trúng đích 9 5 Phạt góc 5 12 Phạm lỗi 20 2 Việt vị 2 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật M. Rajović FC Midtjylland 1 bàn Mikel Johan Gogorza Krüger-Johnsen FC Midtjylland 1 bàn N. A. Aziz FC Midtjylland 1 kiến tạo · điểm 7.04 R. Kristensen FC Midtjylland Điểm 7.22 F. Etim FC Midtjylland Điểm 7.2

FC Midtjylland bước vào chuyến làm khách trước Pafos với một hồ sơ phong độ đáng nể: thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Stelios Kyriakides Stadium. Đây là phép thử về bản lĩnh của đội khách trong môi trường không có lợi thế sân nhà.

FC Midtjylland mang theo đà hưng phấn

Chuỗi 5 trận gần nhất của FC Midtjylland cho thấy một tập thể vận hành khá ổn định. Họ thắng ở trận đấu gần đây nhất, trước đó hòa 1 trận và thua 1 trận, rồi thắng liên tiếp 2 trận ở những vòng đấu cũ hơn. Tính chung, đội thắng 3 trong 5 trận, tỷ lệ thể hiện một lối chơi biết cách giành kết quả.

Việc trận gần nhất kết thúc bằng chiến thắng giúp đội khách có thêm tinh thần trước chuyến đi xa. Nếu giữ được sự chắc chắn như những gì đã thể hiện, FC Midtjylland hoàn toàn có thể biến sân đấu của đối thủ thành nơi thử thách chứ không phải nỗi lo.

Pafos có sức bền nhưng thiếu dứt điểm kết quả

Về phía chủ nhà, Pafos thắng 2 trận gần nhất, trước đó thua 1 trận rồi hòa 2 trận. Cả 5 trận gộp lại là 2 thắng, 2 hòa và 1 thua, một chuỗi không tệ nhưng chưa thể hiện sự áp đảo như đối thủ. Hai trận hòa nằm ở giai đoạn cũ hơn cho thấy đội từng gặp khó khăn trong việc chuyển thế trận cân bằng thành chiến thắng.

Đáng chú ý, Pafos vừa có 2 trận thắng liên tiếp. Đây là điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp đội chủ nhà tự tin hơn khi tiếp một đối thủ có phong độ tốt.

Vị trí trên bảng xếp hạng: khoảng cách rất nhỏ

Trên bảng xếp hạng, Pafos đứng hạng 30 và FC Midtjylland đứng hạng 34, cả hai cùng có 1 điểm. Khoảng cách điểm số gần như không tồn tại, vì vậy mỗi điểm giành được trong trận này đều có ý nghĩa với cả hai bên. Chênh lệch bốn bậc thứ hạng càng cho thấy thế cân bằng giữa hai đội.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Với phong độ nghiêng về FC Midtjylland nhưng lợi thế sân nhà thuộc về Pafos, trận đấu nhiều khả năng xoay quanh khả năng kiểm soát nhịp độ. Đội khách cần giữ được sự ổn định như trong chuỗi 5 trận gần nhất. Ngược lại, Pafos phải tận dụng đà hai trận thắng liên tiếp để biến lợi thế sân nhà thành điểm số.

Nhận định

Nhìn chung, đây là trận đấu có thế cân bằng, nhưng phong độ gần đây cho FC Midtjylland nhỉnh hơn một chút nhờ tỷ lệ thắng cao hơn. Pafos vẫn có đủ động lực từ hai chiến thắng liên tiếp gần nhất để cạnh tranh sòng phẳng. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội nào giữ được sự tập trung tốt hơn trong những thời điểm quyết định của trận.

Pafos 5 trận gần nhất T T B H H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.6) 10 Thủng lưới FC Midtjylland 5 trận gần nhất T H B T T 7 Trận 4-1-2 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Lugano 3 3 0 0 +7 9 T T T 2 Panathinaikos 3 3 0 0 +6 9 T T T 3 Twente 3 3 0 0 +6 9 T T T … 8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 +4 7 T T H 9 Mjallby AIF 3 2 1 0 +4 7 T H T … 24 Aarhus 3 0 2 1 -1 2 H H B 25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 B H H … 29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 -3 1 B H B 30 Pafos 3 0 1 2 -4 1 B H B 31 Getafe 3 0 1 2 -4 1 B B H … 33 KuPS 3 0 1 2 -4 1 H B B 34 FC Midtjylland 3 0 1 2 -6 1 B B H 35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 -5 0 B B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại