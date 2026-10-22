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Pafos 1-1 Riga: Hai đội chia điểm

Văn Thể22/10/2026 19:45

Pafos đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục dù đứng hạng 32 với 0 điểm. Riga hạng 22 (1 điểm) là đối thủ tại Alphamega Stadium, 23:45 ngày 22/10/2026.

Pafos1 - 1RigaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Pafos tiếp đón Riga.

  • 12'Riga ép sân

    Cầm bóng: Pafos 39% - 61% Riga, dứt điểm 1 - 1, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Pafos 57% - 43% Riga, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Pafos 53% - 47% Riga, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Pafos): I. Sunjic vào sân thay A. Brito.

  • 49'Thẻ vàng

    Phút 49': I. Sunjic (Pafos) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Pafos 46% - 54% Riga, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Pafos): D. Quina vào sân thay J. Correia.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Pafos 46% - 54% Riga, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Pafos): Lele vào sân thay Anderson Silva.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Riga): Caio Ferreira vào sân thay M. Diop.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Riga): M. Badamosi vào sân thay Reginaldo Ramires.

  • 67'BÀN THẮNG! Riga (0-1)

    Phút 67': Caio Ferreira (Riga) lập công (kiến tạo: S. Oulad M'Hand). Tỷ số: 0 - 1.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Pafos): K. Sema vào sân thay Guga.

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Pafos 46% - 54% Riga, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 1.

  • 76'BÀN THẮNG! Pafos (1-1)

    Phút 76': Biel (Pafos) lập công (kiến tạo: K. Sema). Tỷ số: 1 - 1.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Riga): A. Cernomordijs vào sân thay R. Aouani.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Pafos 48% - 52% Riga, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 1 - 2.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': K. Sema (Pafos) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Riga): C. Saco vào sân thay S. Oulad M'Hand.

  • 90'Thẻ vàng

    Phút 90': M. Tonisevs (Riga) nhận thẻ vàng.

  • KTKết thúc: Pafos 1-1 Riga

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:41 23/10/2026

Đội hình chính thức
Pafos
Sơ đồ 4-3-3
Riga
Sơ đồ 4-3-1-2
99
Radosław Majecki
7
Bruno
3
Samy Mmaee
4
David Luiz
14
Nikolas Ioannou
77
João Correia
50
Alexandre Brito
6
Guga
30
Vlad Dragomir
33
Anderson Silva
20
Biel
12
Kenan Pirić
23
Maksims Tonisevs
21
Baba Musah
5
Karl Gameni Wassom
13
Raivis Jurkovskis
22
Meïssa Diop
40
Ahmed Ankrah
7
Raki Aouani
8
Iago Siqueira Augusto
10
Reginaldo Ramires
18
Salah Oulad M'Hand
Dự bị
Pafos
71 Michalis Papastylianou82 Petros Petrou72 Kosmas Ioannou8 Domingos Quina12 Ken Sema26 Ivan Šunjić60 Christos Evzonas18 Lelê
Riga
44 Marcis Kazainis91 Frenks Orols34 Antonijs Černomordijs6 Coli Saco11 Caio Ferreira15 Samuel Pedro19 Muhammed Badamosi25 Abdulrahman Taiwo
Cập nhật đội hình lúc 23:22 22/10/2026
PafosThống kêRiga
50%
Kiểm soát bóng
50%
13
Dứt điểm
15
3
Trúng đích
2
10
Phạt góc
4
7
Phạm lỗi
14
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Biel
Biel
Pafos
1 bàn
Caio Ferreira
Caio Ferreira
Riga
1 bàn
Salah Oulad M
Salah Oulad M'Hand
Riga
1 kiến tạo · điểm 7.6
Ken Sema
Ken Sema
Pafos
1 kiến tạo · điểm 7
Anderson Silva
Anderson Silva
Pafos
Điểm 7.3
Kenan Pirić
Kenan Pirić
Riga
Điểm 7.2

Pafos đang tìm cách bám sát nhóm dự cúp châu lục, nhưng bảng xếp hạng cho thấy họ vẫn ở phía dưới: hạng 32 với 0 điểm. Trận tiếp đón Riga lúc 23:45 ngày 22/10/2026 trên sân Alphamega Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà tạo ra điểm số đầu tiên và thu hẹp khoảng cách với nhóm trên.

Bối cảnh: khoảng cách nhỏ về điểm, lớn về thứ hạng

Riga đang đứng hạng 22 với 1 điểm, hơn Pafos đúng một điểm nhưng cách đến 10 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách mong manh này cho thấy bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có thể làm thay đổi vị trí của cả hai đội.

Với Pafos, mỗi điểm số lúc này đều có giá trị lớn. Đội chủ nhà chưa có điểm nào trên bảng xếp hạng nên cần một kết quả để bắt đầu hành trình bám đuổi.

Phong độ gần đây: Riga ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Pafos thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau đó là chuỗi xen kẽ giữa thua và thắng. Đó là một giai đoạn thiếu tính ổn định.

Ngược lại, Riga có phong độ tốt hơn rõ rệt khi thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận gần nhất của đội khách là một chiến thắng, cho thấy họ đang đến Alphamega Stadium với tâm lý hưng phấn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Sự đối lập giữa phong độ và thứ hạng tạo ra một trận đấu khó đoán. Riga mang theo mạch kết quả tốt, trong khi Pafos có lợi thế sân nhà và nhu cầu điểm số cấp bách.

Với đội chủ nhà, sự chủ động và khả năng duy trì tính kỷ luật trong suốt 90 phút sẽ quan trọng không kém tinh thần quyết tâm. Riga, đội đang có chuỗi trận tích cực, nhiều khả năng sẽ cố gắng giữ nhịp độ ổn định và tận dụng những khoảng trống mà đối thủ để lại khi dâng cao.

Nhận định

Về phong độ, Riga nhỉnh hơn nhờ chuỗi 4 trận thắng và 1 trận hòa gần đây. Tuy vậy, Pafos có sân nhà và động lực rõ ràng để tìm điểm số đầu tiên trên bảng xếp hạng. Trận đấu vì thế được kỳ vọng sẽ giằng co, nơi sự tập trung và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh có thể quyết định kết quả.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Pafos · 0 thắng0 hòaRiga · 0 thắng
24/03/2023
Pafos
-
Riga
Hòa
Pafos
5 trận gần nhất
HBTBT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
6
Thủng lưới
Riga
5 trận gần nhất
THTTT
7
Trận
4-3-0
T-H-B
13
Ghi (TB 1.9)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Brighton1100+43T
2FC Copenhagen1100+33T
3Trabzonspor1100+23T
8FC Lugano1100+13T
9Monaco1100+13T
21Universitatea Craiova101001H
22Riga101001H
23FK Jablonec1001-10B
24FK Crvena Zvezda1001-10B
25Ajax1001-10B
31KuPS1001-20B
32Pafos1001-20B
33Inter Club d'Escaldes1001-20B
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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