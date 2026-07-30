Pafos FC 4-0 Hajduk Split: Pafos FC giành chiến thắng Pafos FC đối đầu Hajduk Split tại UEFA Europa League trong bối cảnh lịch sử gặp nhau đang nghiêng về đội bóng Croatia sau lần chạm trán gần nhất.

Pafos FC 4 - 0 Hajduk Split Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Pafos FC tiếp đón Hajduk Split.

12' Thẻ vàng Phút 12': David Goldar () nhận thẻ vàng.

13' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 61 - 39 Hajduk Split, dứt điểm 3 - 1, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2.

25' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 60 - 40 Hajduk Split, dứt điểm 5 - 1, phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 2.

37' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 60 - 40 Hajduk Split, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 2.

40' BÀN THẮNG! Pafos FC (1-0) Phút 40': Guga () lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45+3' Thay người Phút 45+3' (): Vlad Dragomir vào sân thay Jajá.

45+5' Thẻ vàng Phút 45+5': Guga () nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 69 - 31 Hajduk Split, dứt điểm 11 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 7 - 6.

50' Thẻ vàng Phút 50': Adrion Pajaziti () nhận thẻ vàng.

53' Thay người Phút 53' (): Abdoulie Sanyang vào sân thay Adam Guram.

61' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 71 - 29 Hajduk Split, dứt điểm 14 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 9.

63' Thay người Phút 63' (): Marko Livaja vào sân thay Simun Hrgovic.

63' Thay người Phút 63' (): Niko Sigur vào sân thay Mathieu Acapandié.

68' Thẻ vàng Phút 68': Ivan Šunjić () nhận thẻ vàng.

71' Thay người Phút 71' (): João Correia vào sân thay Domingos Quina.

71' Thay người Phút 71' (): Pêpê vào sân thay Guga.

73' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 71 - 29 Hajduk Split, dứt điểm 16 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 11.

83' Thay người Phút 83' (): Murad Mammadov vào sân thay Ivan Šunjić.

85' Thay người Phút 85' (): Alberto del Moral vào sân thay Adrion Pajaziti.

85' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 71 - 29 Hajduk Split, dứt điểm 19 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 12.

90+1' BÀN THẮNG! Pafos FC (2-0) Phút 90+1': David Goldar () lập công (kiến tạo: Vlad Dragomir). Tỷ số: 2 - 0.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

93' BÀN THẮNG! Pafos FC (3-0) Phút 93': Biel () lập công. Tỷ số: 3 - 0.

96' Thẻ vàng Phút 96': Rokas Pukstas () nhận thẻ vàng.

97' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 71 - 29 Hajduk Split, dứt điểm 24 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 9 - 2; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 15 - 13.

98' Thay người Phút 98' (): Andjelo Sutalo vào sân thay Dalisson de Almeida.

104' Thay người Phút 104' (): Alexandre Brito vào sân thay Biel.

105' Thay người Phút 105' (): vào sân.

106' Thay người Phút 106' (): Marino Skelin vào sân thay Dario Maresic.

109' Pafos FC ép sân Cầm bóng: Pafos FC 65 - 35 Hajduk Split, dứt điểm 25 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 9 - 2; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 16 - 14.

117' BÀN THẮNG! Pafos FC (4-0) Phút 117': João Correia () lập công (kiến tạo: Pêpê). Tỷ số: 4 - 0.

KT Kết thúc: Pafos FC 4-0 Hajduk Split Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 02:35 31/07/2026

Đội hình chính thức Pafos FC Sơ đồ 4-3-3 Hajduk Split Sơ đồ 4-2-3-1 99 Radoslaw Majecki 7 Bruno 5 David Goldar 4 David Luiz 14 Nikolas Ioannou 8 Domingos Quina 26 Ivan Šunjić 6 Guga 20 Biel 18 Lelê 11 Jajá 33 Toni Silic 22 Mathieu Acapandié 15 Dario Maresic 5 Alec Van Hoorenbeeck 32 Simun Hrgovic 21 Rokas Pukstas 4 Adrion Pajaziti 26 Adam Guram 9 Dalisson de Almeida 17 Dario Melnjak 11 Michele Sego Dự bị Pafos FC 3 Samy Mmaee 12 Ken Sema 30 Vlad Dragomir 42 Georgios Michael 47 Murad Mammadov 50 Alexandre Brito 71 Michalis Papastylianou 72 Kosmas Ioannou 77 João Correia Hajduk Split 1 Ivica Ivusic 7 Abdoulie Sanyang 8 Niko Sigur 10 Marko Livaja 14 Ron Raci 16 Andjelo Sutalo 19 Etnik Brruti 20 Alberto del Moral 36 Marino Skelin Cập nhật đội hình lúc 23:22 30/07/2026

Pafos FC Thống kê Hajduk Split 56% Kiểm soát bóng 44% 27 Dứt điểm 8 5 Trúng đích 2 9 Phạt góc 2 16 Phạm lỗi 14 2 Việt vị 3

Pafos FC sẽ đối đầu Hajduk Split tại UEFA Europa League trên sân Alphamega Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 31/07/2026. Đây là cuộc so tài mà Hajduk Split có lợi thế tâm lý từ kết quả đối đầu gần nhất, trong khi những dữ liệu về phong độ, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được cung cấp.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Hajduk Split

Pafos FC và Hajduk Split mới được ghi nhận gặp nhau một lần gần nhất. Ở lần đối đầu đó, Pafos FC không giành chiến thắng hay trận hòa, còn Hajduk Split là đội giành phần thắng.

Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán là cơ sở hạn chế để đánh giá toàn diện tương quan giữa hai đội. Thông tin này có thể tạo thêm sự tự tin cho Hajduk Split, nhưng không đủ để khẳng định diễn biến của trận đấu sắp tới.

Những yếu tố chưa thể kết luận

Dữ liệu hiện có không bao gồm thành tích của hai đội trong các trận gần đây, vị trí tại giải đấu, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, chưa có cơ sở để nhận định cụ thể về phong độ hiện tại, khả năng tổ chức lối chơi hay mức độ sẵn sàng của từng bên.

Điều này cũng khiến việc dự đoán cách tiếp cận chiến thuật cần được thực hiện thận trọng. Những lựa chọn về sơ đồ, cách triển khai bóng và phương án phòng ngự chỉ có thể được đánh giá rõ hơn khi đội hình xuất phát được xác định.

Điểm then chốt tại Alphamega Stadium

Trong bối cảnh lịch sử đối đầu chỉ có một trận, khả năng kiểm soát tâm lý và xử lý các thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Pafos FC có lợi thế sân Alphamega Stadium, còn Hajduk Split bước vào trận đấu với nền tảng thuận lợi hơn từ lần gặp gần nhất.

Nhìn chung, Hajduk Split đang nắm ưu thế đối đầu, nhưng dữ liệu hiện có chưa đủ để đánh giá chênh lệch thực lực hoặc đưa ra dự đoán về tỷ số. Trận đấu được chờ đợi sẽ cho thấy liệu Pafos FC có thể tận dụng sân nhà để thay đổi xu hướng đối đầu hay Hajduk Split tiếp tục duy trì lợi thế trước đối thủ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Pafos FC · 0 thắng 0 hòa Hajduk Split · 1 thắng Hajduk Split 2 - 0 Pafos FC HS

Pafos FC 5 trận gần nhất B B B H T Hajduk Split 5 trận gần nhất T B T T T

Tình hình lực lượng Pafos FC ✚ David Goldar (Unknown Injury) ✚ Charalampos Kyriakidis (Arm Injury) Hajduk Split ✚ Roko Brajkovic (Cruciate Ligament Tear)