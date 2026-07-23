Paide 1-0 Zira: Paide giành chiến thắng Paide tiếp đón Zira tại Parnu Rannastaadion lúc 23:00 ngày 23/07/2026, trong bối cảnh đội khách có phong độ tốt hơn qua hai trận gần nhất.

Paide 1 - 0 Zira Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paide tiếp đón Zira.

36' Thẻ vàng Phút 36': S. Luts (Paide) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

60' Thay người Phút 60' (Zira): I. Ibrahimli vào sân thay Guima.

60' Thay người Phút 60' (Zira): C. Digbeu vào sân thay Martins Junior.

62' Thẻ vàng Phút 62': N. Baranov (Paide) nhận thẻ vàng.

75' Thay người Phút 75' (Zira): A. Mutsinzi vào sân thay I. Djibrilla.

75' Thay người Phút 75' (Zira): G. Papunashvili vào sân thay Vieirinha.

76' Thẻ vàng Phút 76': A. Seydiyev (Zira) nhận thẻ vàng.

77' Thay người Phút 77' (Paide): Daniel Cabral vào sân thay M. P. Sohna.

78' Thay người Phút 78' (Paide): H. Anier vào sân thay A. Badamosi.

78' Thay người Phút 78' (Paide): H. Ojamaa vào sân thay M. Miller.

78' Thay người Phút 78' (Paide): P. A. Cham vào sân thay S. Luts.

86' Thay người Phút 86' (Paide): K. Piht vào sân thay D. Luts.

87' BÀN THẮNG! Paide (1-0) Phút 87': P. A. Cham (Paide) lập công (kiến tạo: H. Anier). Tỷ số: 1 - 0.

89' Thay người Phút 89' (Zira): E. Bogomolskiy vào sân thay E. Aydin.

KT Kết thúc: Paide 1-0 Zira Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 24/07/2026

Thông tin trận đấu

Paide sẽ đối đầu Zira tại Parnu Rannastaadion trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 23/07/2026.

Đây là cuộc so tài mà khác biệt về phong độ gần nhất tạo ra điểm nhấn đáng chú ý. Paide có một trận hòa và một trận thắng, trong khi Zira toàn thắng ở hai trận gần nhất.

Paide cần tận dụng lợi thế sân nhà

Phong độ của Paide trong hai trận gần nhất cho thấy đội bóng này chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối. Paide bắt đầu bằng một trận hòa trước khi giành chiến thắng, qua đó vẫn có tín hiệu tích cực trước cuộc tiếp đón Zira.

Điểm quan trọng với Paide là duy trì sự chắc chắn sau trận hòa gần nhất và biến lợi thế thi đấu tại Parnu Rannastaadion thành áp lực thực tế lên đối thủ. Khi khoảng cách phong độ không quá lớn về số trận được thống kê, khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng có thể trở thành yếu tố quyết định.

Zira bước vào trận đấu với đà hưng phấn

Zira sở hữu thành tích tốt hơn trong phần dữ liệu phong độ được cung cấp, với hai chiến thắng liên tiếp ở hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này mang lại nền tảng thuận lợi về tinh thần, đồng thời cho phép đội khách nhập cuộc với sự tự tin cao hơn.

Tuy nhiên, thi đấu trên sân của Paide vẫn đặt ra yêu cầu về khả năng duy trì sự tập trung. Zira cần biến đà thắng liên tiếp thành cách tiếp cận chủ động, thay vì để trận đấu bị kéo vào thế giằng co do lợi thế sân nhà của Paide.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc các chỉ số chuyên môn như thời lượng kiểm soát bóng, số lần dứt điểm và khả năng phòng ngự. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để khẳng định hai đội sẽ lựa chọn hệ thống thi đấu hay cách triển khai bóng cụ thể nào.

Ở góc độ tổng quát, Paide nhiều khả năng cần ưu tiên sự cân bằng để tránh lặp lại trạng thái thiếu ổn định thể hiện qua một trận hòa và một trận thắng. Ngược lại, Zira có thể dựa vào sự tự tin từ hai chiến thắng gần nhất để tìm cách tạo sức ép, nhưng vẫn phải kiểm soát tốt các thời điểm Paide tận dụng lợi thế sân nhà.

Nhận định trước trận

Phong độ gần nhất đang nghiêng về Zira khi đội khách toàn thắng trong hai trận được thống kê, còn Paide có một trận hòa và một trận thắng. Dù vậy, lợi thế sân nhà của Paide khiến cuộc đối đầu này không thể được đánh giá chỉ dựa trên chuỗi kết quả.

Zira có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin, trong khi Paide cần thể hiện tính ổn định và tận dụng tốt từng giai đoạn của trận đấu. Với dữ liệu hiện có, đây là màn so tài mà phong độ của Zira tạo ra ưu thế ban đầu, nhưng Paide vẫn có cơ hội cân bằng thế trận nếu thi đấu chặt chẽ và hiệu quả.

Paide 5 trận gần nhất B T H T H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Zira 5 trận gần nhất T T B T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới