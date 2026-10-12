Pakhtakor 1-1 Al-Qadisiyah FC: Hai đội chia điểm
Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang xếp hạng 3 với 3 điểm, trước chủ nhà Pakhtakor đang ở hạng 9. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 12/10/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Pakhtakor tiếp đón Al-Qadisiyah FC.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Pakhtakor 44% - 56% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 0.
- 24'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Pakhtakor 40% - 60% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.
- 33'Thẻ vàng
Phút 33': Akmal Mozgovoy (Pakhtakor) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 35'BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1)
Phút 35': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Christopher Bonsu Baah). Tỷ số: 0 - 1.
- 36'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Pakhtakor 39% - 61% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 2 - 1.
- 45'VAR
Phút 45': Bàn thắng không được công nhận — Stephen Chinedu (Pakhtakor).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Al-Qadisiyah FC ép sân
Cầm bóng: Pakhtakor 42% - 58% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 5 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 1.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Pakhtakor 44% - 56% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 1.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Ali Badra Diabaté (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).
- 69'Thay người
Phút 69' (Al-Qadisiyah FC): Mohammed Hamad Al-Qahtani vào sân thay Musab Al-Juwayr.
- 69'Thay người
Phút 69' (Al-Qadisiyah FC): Yasir Al-Shahrani vào sân thay Ali Badra Diabaté.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Pakhtakor 45% - 55% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 2 - 1.
- 77'Thay người
Phút 77' (Pakhtakor): Oybek Bozorov vào sân thay Flamarion Jovino Filho.
- 77'Thay người
Phút 77' (Pakhtakor): Dostonbek Khamdamov vào sân thay Bashar Resan.
- 77'Thay người
Phút 77' (Pakhtakor): Aymen Hussein vào sân thay Stephen Chinedu.
- 81'Thay người
Phút 81' (Al-Qadisiyah FC): Suleman Sani vào sân thay Christopher Bonsu Baah.
- 82'Thay người
Phút 82' (Pakhtakor): Sardor Sabirkhodjaev vào sân thay Morteza Pouraliganji.
- 84'VAR
Phút 84': Phạt đền được công nhận — Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor).
- 84'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Pakhtakor 45% - 55% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 15 - 14 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 5 - 2, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 2 - 2.
- 89'BÀN THẮNG! Pakhtakor (1-1)
Phút 89': Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.
- 90'Thay người
Phút 90' (Al-Qadisiyah FC): Abdullah Al-Salem vào sân thay Mateo Retegui.
- 90+3'Thay người
Phút 90+3' (Pakhtakor): Ibrokhim Ibrokhimov vào sân thay Akmal Mozgovoy.
- KTKết thúc: Pakhtakor 1-1 Al-Qadisiyah FC
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 22:47 12/10/2026
Al-Qadisiyah FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đến sân của Pakhtakor. Đội khách đang đứng thứ 3 với 3 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 9 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 12/10/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium.
Al-Qadisiyah FC nhắm tới nhóm đầu bảng
Với 3 điểm, Al-Qadisiyah FC đang nằm ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Vị trí này cho phép đội khách nuôi tham vọng áp sát ngôi đầu nếu tiếp tục thu về kết quả tốt.
Một chiến thắng trước Pakhtakor sẽ giúp Al-Qadisiyah FC củng cố vị thế trong nhóm dẫn đầu. Ngược lại, một kết quả kém khả quan có thể khiến họ chững lại trong cuộc đua phía trên.
Phong độ: hai đội cùng có chuỗi trận tích cực
Cả hai đội đều đi vào trận đấu với phong độ rất ổn định. Al-Qadisiyah FC thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 trận gần nhất, không có trận thua nào.
Pakhtakor cũng có thành tích tương tự: thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Điều đó cho thấy chủ nhà không hề yếu thế về mặt tinh thần, dù đang đứng thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng.
Vị trí trên bảng xếp hạng
Pakhtakor đang xếp hạng 9 với 1 điểm. Chuỗi trận không thua gần đây là nền tảng để đội chủ nhà tìm cách cải thiện vị trí của mình.
Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 2 điểm. Vì vậy, kết quả của trận đấu này có thể ảnh hưởng đáng kể đến thứ hạng của cả hai.
Điểm then chốt về chiến thuật
Khi cả hai cùng có phong độ cao, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự chắc chắn trong phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội. Pakhtakor có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Họ sẽ muốn biến chuỗi trận không thua thành điểm số cụ thể trên bảng xếp hạng.
Al-Qadisiyah FC đến với tâm thế của đội đứng thứ 3, có động lực lớn để giành trọn điểm. Việc kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu sẽ là yếu tố giúp họ giữ vững mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.
Nhận định
Hai đội có phong độ gần đây ngang nhau, nhưng Al-Qadisiyah FC đang đứng cao hơn trên bảng xếp hạng và có mục tiêu rõ ràng hơn. Pakhtakor lại có lợi thế sân nhà cùng chuỗi trận không thua để tạo ra thách thức thực sự.
Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng, nơi sự tập trung và hiệu quả trong những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt kết quả. Al-Qadisiyah FC có nhỉnh hơn về vị trí, nhưng Pakhtakor đủ sức gây khó khăn cho đối thủ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)