Pakhtakor 2-6 Al-Nassr: Al-Nassr giành chiến thắng Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Al-Nassr 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 20h45 ngày 02/11/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium.

Pakhtakor 2 - 6 Al-Nassr Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pakhtakor tiếp đón Al-Nassr.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pakhtakor 45% - 55% Al-Nassr, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

15' BÀN THẮNG! Al-Nassr (0-1) Phút 15': Abdullah Al-Hamdan (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 0 - 1.

17' BÀN THẮNG! Al-Nassr (0-2) Phút 17': Joao Felix (Al-Nassr) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Pakhtakor 46% - 54% Al-Nassr, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 1.

26' VAR Phút 26': Bàn thắng không được công nhận — Akmal Mozgovoy (Pakhtakor).

32' BÀN THẮNG! Al-Nassr (0-3) Phút 32': Joao Felix (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Sadio Mané). Tỷ số: 0 - 3.

32' Thẻ vàng Phút 32': Mukhammad-Bobur Karimov (Pakhtakor) nhận thẻ vàng (Dissent).

36' BÀN THẮNG! Pakhtakor (1-3) Phút 36': Flamarion Jovino Filho (Pakhtakor) lập công (kiến tạo: Sherzod Nasrullaev). Tỷ số: 1 - 3.

36' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Pakhtakor 48% - 52% Al-Nassr, dứt điểm 3 - 7 (trúng đích 1 - 5), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 2 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Al-Nassr): Abdulrahman Ghareeb vào sân thay Ayman Yahya.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Pakhtakor 52% - 48% Al-Nassr, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 2 - 1.

53' BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-4) Phút 53': Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Joao Felix). Tỷ số: 1 - 4.

57' Thẻ vàng Phút 57': Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Pakhtakor): Ibrokhim Ibrokhimov vào sân thay Sardor Sabirkhodjaev.

60' Thay người Phút 60' (Pakhtakor): Dostonbek Khamdamov vào sân thay Bashar Resan.

61' Al-Nassr ép sân Cầm bóng: Pakhtakor 42% - 58% Al-Nassr, dứt điểm 7 - 12 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 4 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 2.

62' BÀN THẮNG! Al-Nassr (1-5) Phút 62': Abdulrahman Ghareeb (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Sadio Mané). Tỷ số: 1 - 5.

68' Thay người Phút 68' (Al-Nassr): Abdullah Al-Khaibari vào sân thay Joao Felix.

68' Thay người Phút 68' (Al-Nassr): Rakan Al Ghamdi vào sân thay Nawaf Boushal.

71' Thay người Phút 71' (Pakhtakor): Aymen Hussein vào sân thay Stephen Chinedu.

71' Thay người Phút 71' (Pakhtakor): Oybek Bozorov vào sân thay Abdurauf Buriev.

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Pakhtakor 53% - 47% Al-Nassr, dứt điểm 11 - 13 (trúng đích 3 - 7), phạt góc 6 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 2.

75' BÀN THẮNG! Pakhtakor (2-5) Phút 75': Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor) lập công. Tỷ số: 2 - 5.

76' Thay người Phút 76' (Al-Nassr): Sami Al-Najei vào sân thay Sadio Mané.

79' BÀN THẮNG! Al-Nassr (2-6) Phút 79': Angelo Borges (Al-Nassr) lập công (kiến tạo: Abdullah Al-Hamdan). Tỷ số: 2 - 6.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Pakhtakor 53% - 47% Al-Nassr, dứt điểm 15 - 14 (trúng đích 5 - 8), phạt góc 7 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 2 - 3.

87' Thay người Phút 87' (Al-Nassr): Abdulrahman Sufyani vào sân thay Abdullah Al-Hamdan.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Pakhtakor): Quvanishbek Saydaliyev vào sân thay Flamarion Jovino Filho.

KT Kết thúc: Pakhtakor 2-6 Al-Nassr Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 6.

Cập nhật lúc 22:43 02/11/2026

Đội hình chính thức Pakhtakor Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Kamoliddin Tadzhiev Al-Nassr Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV A. Postecoglou 12 V. Nazarov 22 Mukhammad-Bobur Karimov 55 Abdumajidov 4 Zayed Tahseen 34 Nasrullayev 23 Abdurauf Bo'riyev 27 Sobirkho'jaev 50 Flamarion 10 A. Mozgovoy 21 B. Resan 90 S. Chinedu 24 Bento 12 Nawaf Boushal 5 Abdulelah Al Amri 26 Íñigo Martínez 23 Ayman Yahya 70 Awad Aman 11 Samú Costa 20 Ângelo 10 S. Mané 79 João Félix 9 Abdullah Al Hamdan Dự bị Pakhtakor 20 D. Abdullayev 77 O. Bozorov 29 Aymen Hussein 9 I. Ibragimov 17 D. Khamdamov 35 S. Kuvvatov 8 D. Saitov 33 Kuvanishbek Saydaliev 18 Abubakir Shukurullaev Al-Nassr 8 Hayder Abdulkareem 94 A. Sufyani 29 Abdulrahman Ghareeb 6 Saad Al Nasser 14 Sami Al Naji 83 Salem Al Najdi 17 Abdullah Al Khaibari 56 R. Al Ghamdi 22 Abdulhadi Al Alwan Cập nhật đội hình lúc 20:17 02/11/2026

Pakhtakor Thống kê Al-Nassr 51% Kiểm soát bóng 49% 16 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 8 7 Phạt góc 5 6 Phạm lỗi 6 3 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật João Félix Al-Nassr 2 bàn · 2 kiến tạo Abdullah Al Hamdan Al-Nassr 1 bàn · 1 kiến tạo Abdulelah Al Amri Al-Nassr 1 bàn Abdulrahman Ghareeb Al-Nassr 1 bàn Ângelo Al-Nassr 1 bàn Flamarion Pakhtakor 1 bàn

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chỉ kém Al-Nassr đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu lúc 20h45 ngày 02/11/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang xếp trên.

Cuộc đua sít sao ở khu vực giữa bảng

Al-Nassr hiện đứng thứ 9 với 3 điểm, còn Pakhtakor xếp thứ 12 với 2 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi thứ tự trên bảng xếp hạng.

Với Pakhtakor, đây là cơ hội để tiến sát hơn nhóm đang xếp trên. Với Al-Nassr, một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí và nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Phong độ: Al-Nassr đang hưng phấn, Pakhtakor chưa ổn định

Về phong độ, Al-Nassr đang có chuỗi kết quả rất tốt khi thắng cả 4 trận gần nhất. Mạch thắng liên tiếp cho thấy đội khách bước vào trận với tinh thần cao và sự tự tin rõ rệt.

Ngược lại, Pakhtakor chưa có được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận thua và hai trận hòa trước đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh hai đội cách nhau rất ít điểm, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Pakhtakor có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang mang theo hơi hướng của chiến thắng gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu trận, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Về phía Al-Nassr, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp là nền tảng để đội khách chơi tự tin và chủ động. Họ nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì nhịp độ ổn định, tránh để đội chủ nhà kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Al-Nassr nhỉnh hơn nhờ mạch thắng liên tiếp và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, còn Pakhtakor lại có lợi thế sân nhà cùng chiến thắng mới nhất để lấy đà.

Trận đấu vì thế được kỳ vọng sẽ cân bằng và giàu cạnh tranh. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng được cơ hội sẽ có lợi thế trong cuộc đua bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Pakhtakor 5 trận gần nhất T B B H H 4 Trận 1-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất T T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H … 8 Al-Ittihad FC 3 1 1 1 0 4 T B H T 9 Al-Nassr 2 1 0 1 -2 3 T B 10 Neftchi 3 1 0 2 -2 3 B B T 11 Al Quwa Al Jawiya 3 1 0 2 -3 3 T B B 12 Pakhtakor 3 0 2 1 -1 2 B H H T 13 Tractor Sazi 3 0 1 2 -2 1 B H B …