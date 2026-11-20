Pakistan U17 2-2 Jordan U17: Hai đội chia điểm Cả hai đội đều có hàng công hiệu quả và chuỗi kết quả tích cực gần đây. Pakistan U17 gặp Jordan U17 lúc 16:00 ngày 20/11/2026, hứa hẹn một trận đấu cởi mở.

Pakistan U17 2 - 2 Jordan U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pakistan U17 tiếp đón Jordan U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Pakistan U17 2-2 Jordan U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 18:23 20/11/2026

Pakistan U17 và Jordan U17 gặp nhau lúc 16:00 ngày 20/11/2026 với hai hàng công được kỳ vọng sẽ giữ nhịp độ cao. Cả hai đội bước vào trận với chuỗi kết quả khá tích cực, nên một cuộc đấu cởi mở, đôi công là kịch bản dễ hình dung.

Hai hàng công cùng hiệu quả

Điểm nhấn của cặp đấu nằm ở việc cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả. Đây là yếu tố giúp họ giành được nhiều chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Khi cả hai cùng ưu tiên tấn công, các tình huống chuyển trạng thái nhanh và những pha dứt điểm liên tiếp có thể xuất hiện ngay từ đầu trận.

Pakistan U17: biết đứng dậy sau thất bại

Pakistan U17 thắng 3 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, qua đó giữ được tinh thần tốt trước giờ bóng lăn.

Đáng chú ý, mỗi lần thua trong chuỗi này đều được đáp lại bằng một chiến thắng ở trận kế tiếp. Điều đó cho thấy Pakistan U17 có khả năng lấy lại thăng bằng nhanh, dù phong độ chưa thực sự ổn định.

Jordan U17: chuỗi thắng bị ngắt quãng

Jordan U17 có phong độ nhỉnh hơn về mặt tổng thể với 3 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua trong 5 trận gần nhất. Đội từng có ba chiến thắng liên tiếp trước khi nếm thất bại ở trận gần đây nhất.

Vì vậy, Jordan U17 sẽ muốn nhanh chóng chấm dứt mạch kết quả chưa như ý để lấy lại nhịp độ đã có trước đó. Trong năm trận vừa qua, đội chỉ thua đúng một lần.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai yếu tố có thể quyết định diễn biến trận đấu. Thứ nhất là phản ứng của Jordan U17 sau trận thua gần nhất, khi họ cần chứng minh đó chỉ là một lần vấp ngã. Thứ hai là tâm lý hưng phấn của Pakistan U17 sau chiến thắng mới đây.

Nếu cả hai cùng chọn cách chơi chủ động, khoảng trống giữa các tuyến sẽ là nơi các hàng công tìm kiếm cơ hội. Đội nào giữ được sự tập trung lâu hơn, đặc biệt ở những phút chuyển trạng thái, sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát cục diện.

Nhận định

Hai đội có trình độ và xu hướng phong độ khá gần nhau, trong đó Jordan U17 nhỉnh hơn một chút về chuỗi kết quả tổng thể còn Pakistan U17 đang giữ lợi thế tâm lý nhờ trận thắng gần nhất. Với hai hàng công đều đang vận hành hiệu quả, một trận đấu nhiều cơ hội, nhiều cảm xúc và khó đoán là điều khán giả có thể chờ đợi.

Pakistan U17 5 trận gần nhất T B T T B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Jordan U17 5 trận gần nhất B T T T H 3 Trận 2-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 4.0) 3 Thủng lưới