Paks 1-2 Panathinaikos: Panathinaikos giành chiến thắng Paks và Panathinaikos gặp nhau lúc 01h00 ngày 24/07/2026 tại UEFA Europa Conference League, sau lần đối đầu gần nhất kết thúc với kết quả hòa.

Paks 1 - 2 Panathinaikos Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paks tiếp đón Panathinaikos.

30' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Paks 40% - 60% Panathinaikos, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

41' BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-1) Phút 41': G. Vas (Paks) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 0 - 1.

42' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Paks 38% - 62% Panathinaikos, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Paks): M. Gyorfi vào sân thay M. Szekszardi.

53' Thẻ vàng Phút 53': T. Tsapras (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Tripping).

55' Thẻ vàng Phút 55': A. Gnezda Cerin (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Elbowing).

55' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Paks 41% - 59% Panathinaikos, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 1 - 0.

56' BÀN THẮNG! Panathinaikos (0-2) Phút 56': S. Andino (Panathinaikos) lập công (kiến tạo: A. Tetteh). Tỷ số: 0 - 2.

62' Thay người Phút 62' (Paks): D. Bode vào sân thay J. Szalai.

62' Thay người Phút 62' (Paks): K. Horvath vào sân thay K. Papp.

62' Thay người Phút 62' (Paks): M. Peto vào sân thay J. Hahn.

64' Thay người Phút 64' (Panathinaikos): P. Chirivella vào sân thay A. Gnezda Cerin.

64' Thay người Phút 64' (Panathinaikos): E. Rastoder vào sân thay A. Tetteh.

67' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Paks 41% - 59% Panathinaikos, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 2 - 4; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 2 - 0.

69' Thay người Phút 69' (Panathinaikos): F. Pellistri vào sân thay A. Zaroury.

69' Thay người Phút 69' (Panathinaikos): P. Pantelidis vào sân thay S. Andino.

71' BÀN THẮNG! Paks (1-2) Phút 71': D. Bode (Paks) lập công (kiến tạo: K. Horvath). Tỷ số: 1 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Panathinaikos): S. Kontouris vào sân thay A. Jagusic.

79' Panathinaikos ép sân Cầm bóng: Paks 42% - 58% Panathinaikos, dứt điểm 14 - 14 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 4 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 1.

82' Thay người Phút 82' (Paks): H. Kuzma vào sân thay B. Lenzser.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': P. Pantelidis (Panathinaikos) nhận thẻ vàng (Tripping).

KT Kết thúc: Paks 1-2 Panathinaikos Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:54 24/07/2026

Paks Thống kê Panathinaikos 40% Kiểm soát bóng 60% 14 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 5 4 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 12 5 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Santino Andino Panathinaikos 1 bàn Dániel Böde Paks 1 bàn Kevin Horváth Paks 1 kiến tạo · điểm 7 Márió Zeke Paks Điểm 7.5 Milán Győrfi Paks Điểm 7.5 Ahmed Touba Panathinaikos Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Paks sẽ đối đầu Panathinaikos lúc 01h00 ngày 24/07/2026 tại UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu có cán cân tương đối cân bằng khi lần đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với kết quả hòa.

Dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin về vòng đấu, vị trí của hai đội, phong độ gần đây, lực lượng hoặc đội hình dự kiến. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được sử dụng để đánh giá sâu hơn về tương quan trước giờ bóng lăn.

Thế đối đầu cân bằng

Paks và Panathinaikos mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Paks chưa giành chiến thắng, Panathinaikos cũng chưa có chiến thắng, trong khi hai đội hòa một trận.

Kết quả này cho thấy chưa có đội nào tạo được ưu thế rõ ràng trong lần gặp nhau gần nhất. Tuy nhiên, chỉ một trận đấu là chưa đủ để hình thành kết luận chắc chắn về sự vượt trội lâu dài giữa hai bên.

Khó xác định lợi thế chiến thuật

Do không có dữ liệu về sơ đồ, cách vận hành, phong độ ghi bàn hay khả năng phòng ngự của Paks và Panathinaikos, chưa thể khẳng định đội nào sẽ chủ động kiểm soát thế trận hoặc lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Tương tự, thông tin về cầu thủ vắng mặt và đội hình dự kiến chưa được cung cấp. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách bố trí nhân sự cũng như kế hoạch thi đấu, nhưng hiện chưa có cơ sở để đưa ra nhận định cụ thể.

Nhận định trước trận

Trận đấu được dự báo khó tạo ra cách biệt rõ ràng trên cơ sở dữ liệu đối đầu hiện có. Việc hai đội cùng chưa có chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất và kết quả hòa xuất hiện ở cuộc đối đầu đó cho thấy sự thận trọng là khả năng có thể được tính đến.

Dù vậy, chưa có đủ thông tin để xác định đội chiếm ưu thế, dự đoán diễn biến cụ thể hoặc đưa ra tỷ số. Paks và Panathinaikos sẽ cần thể hiện rõ hơn về phong độ, nhân sự và ý đồ chiến thuật khi trận đấu bắt đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Paks · 0 thắng 1 hòa Panathinaikos · 0 thắng Paks 0 - 0 Panathinaikos Hòa

Paks 5 trận gần nhất H B T T Panathinaikos 5 trận gần nhất H B T T T